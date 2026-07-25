Κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά: «Μάλλον δεν προέρχονται από κοτόπουλο» – Όσα είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου 25/07 στην ΕΡΤ, ανέφερε για τα κρούσματα σαλμονέλας στην Καστοριά ότι «φαίνεται να είναι διαφορετική αυτή η πηγή συρροής στην επιδημιολογική διερεύνηση που κάνουμε. Δεν πρέπει να είναι κοτόπουλο αυτό το οποίο δημιούργησε το πρόβλημα, ωστόσο δεν έχει τελειώσει ακόμα η διερεύνηση».

Ο «συναγερμός» σήμανε το Σάββατο 18/07 όταν στο Νοσοκομείο της Καστοριάς καταγράφηκε ταυτόχρονη προέλευση αρκετών νέων, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά, με συμπτώματα που αρχικά παρέπεμπαν σε γαστρεντερίτιδα.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, περισσότερα από δέκα άτομα παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση. Εν τέλει, οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λοίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης. Μάλιστα, αρκετά από τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν εμφάνισαν πολύ υψηλό πυρετό, πάνω από 40 βαθμούς σε ορισμένες περιπτώσεις. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας τους βελτιώθηκε και δεν χρειάστηκε περαιτέρω νοσηλεία πλην μερικών ωρών.

Το ενδιαφέρον είναι, σύμφωνα με πληροφορίες από γονείς των παιδιών, ότι αρκετοί ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο και είχαν καταναλώσει συγκεκριμένο προϊόν. Από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε διερεύνηση από τον ΕΟΔΥ με τη συλλογή δειγμάτων από το προϊόν που καταναλώθηκε.

Σαλμονέλα: Εκατοντάδες κρούσματα κάθε χρόνο

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, πάντως, εμφανίστηκε γενικώς καθησυχαστικός.

«Τα καλοκαίρια έχουμε τέτοιες συρροές κρουσμάτων. Στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι δηλητηριάσεις από σαλμονέλα είναι πάρα πολύ αθώες. Μας ταλαιπωρούν, αλλά σπάνια πρέπει να πάρουμε αντιβίωση και ευτυχώς εξαιρετικά σπάνια θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ενός ανθρώπου», υποστήριξε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, το 2025 ασθένησαν 926 άνθρωποι εξαιτίας της σαλμονέλας και το 2024 τα κρούσματα ανήλθαν σε 1.053. Από το 2004 έως και το 2025 συνολικώς 14.583 άνθρωποι εκδήλωσαν σαλμονέλλωση.