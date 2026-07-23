Συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας στην Καστοριά – Σε αυξημένη ετοιμότητα το νοσοκομείο

Το νοσοκομείο της Καστοριάς βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα από το Σάββατο 18 Ιουλίου λόγω της ταυτόχρονης προσέλευσης πολλών νέων ατόμων, ανάμεσά τους και παιδιά, με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο της Καστοριάς, ύστερα από την ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νέων ατόμων με συμπτώματα που έμοιαζαν με γαστρεντερίτιδα.
  • Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, μετατρέποντας το περιστατικό σε βακτηριακή λοίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης.
  • Η διερεύνηση του περιστατικού συνεχίζεται, με τον ΕΟΔΥ να έχει ήδη συλλέξει δείγματα και να αναμένονται τα αποτελέσματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται το νοσοκομείο της Καστοριάς από το Σάββατο 18 Ιούλιου μέχρι και σήμερα, ύστερα από την ταυτόχρονη προσέλευση αρκετών νέων ατόμων. Όπως έγινε γνωστό, τα συμπτώματα αρχικά έμοιαζαν με απλή γαστρεντερίτιδα.

Ανάμεσά τους υπήρχαν και πολλά παιδιά, αρκετά από τα οποία νοσηλεύτηκαν έχοντας πολύ υψηλό πυρετό, πάνω από 40 βαθμούς, κάτι που αύξησε την ανησυχία των γιατρών. Ευτυχώς, τα περισσότερα παιδιά παρέμειναν για λίγες ώρες νοσηλείας και πλέον η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, περισσότερα από δέκα άτομα παρουσίασαν πυρετό, εμετούς, διάρροια και έντονη κόπωση. Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα, γεγονός που μετατρέπει το περιστατικό από πιθανή ιογενή γαστρεντερίτιδα σε βακτηριακή λοίμωξη πιθανής τροφιμογενούς ή υδατογενούς προέλευσης.

Πληροφορίες από γονείς και άλλες πηγές αναφέρουν ότι αρκετοί από τους ασθενείς είχαν βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στον ίδιο χώρο, ενώ υπάρχουν και αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κατανάλωση συγκεκριμένου προϊόντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για κοινή πηγή μόλυνσης ή συγκεκριμένο επιδημιολογικό παράγοντα. Η διερεύνηση του περιστατικού συνεχίζεται, με τον ΕΟΔΥ να έχει ήδη συλλέξει δείγματα και να αναμένονται τα αποτελέσματα.

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