Μάκης Δελαπόρτας για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα – “Έφυγε” με ένα χαμόγελο και έτσι την θυμόμαστε»

Στο «Morning Point» ήταν καλεσμένος ο Μάκης Δελαπόρτας το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου, με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης μίλησε για την αείμνηστη σταρ, της οποίας το όνομα έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα, καθώς και για την συνεργασία τους.

Μιλώντας για το γεγονός πως σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, ο Μάκης Δελαπόρτας είπε πως: «Νομίζω ότι είναι μία ιδιαίτερη μέρα για όλη την Ελλάδα, γιατί βεβαίως περάσαν αυτά τα 30 χρόνια, αλλά είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η Αλίκη δεν “έφυγε” ποτέ. Η Αλίκη είναι παρούσα, στις οθόνες ακόμα ροδαλή, ζωντανή, χαμογελαστή, αισιόδοξη. Έτσι ήταν μέχρι το τέλος. “Έφυγε” με ένα χαμόγελο και έτσι την θυμόμαστε».

«Νομίζω πως ο απολογισμός, έπειτα από 30 χρόνια, για αυτή την σπουδαία γυναίκα, είναι αυτό το χαμόγελο που άφησε πίσω της. Και που με αυτό, μεγαλώνουν και οι επόμενες γενιές. Ήταν η ανάγκη της εποχής του 60′, ύστερα από τα δεινά που πέρασε ο τόπος, ξαφνικά βγαίνει ένα κορίτσι, χαμογελάει έτσι αυθόρμητα στον φακό, και αιχμαλωτίζει τις καρδιές μικρών και μεγάλων», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο γνωστός ηθοποιός και βιογράφος, ανέφερε ότι: «Εγώ ξεκίνησα με την Αλίκη σε ηλικία 17 ετών στο “Καμπαρέ”. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι και της δικής μου ζωής. Όταν “έφυγε” η Αλίκη, αισθάνθηκα ότι ορφάνεψα, πραγματικά. Ότι έχασα το στήριγμά μου.

Με επέλεξε τυχαία για το “Καμπαρέ”. Είχα πάει να πάρω ένα αυτόγραφο, όταν είδα μια παράσταση, την “Ωραία μου Κυρία”, και εκείνη με είδε μέσα στα άλλα παιδάκια, είπε “για να δω εσένα”. Της έκανα λίγο φατσικά, με πήρε δίπλα της και έπαιξα στο “Καμπαρέ”».