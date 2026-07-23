Μάκης Δελαπόρτας για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα – “Έφυγε” με ένα χαμόγελο και έτσι την θυμόμαστε»

Ο Μάκης Δελαπόρτας, με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, μίλησε στην εκπομπή «Morning Point» για την αείμνηστη σταρ. Αναφέρθηκε στην αιώνια παρουσία της, καθώς και στην προσωπική του συνεργασία μαζί της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Αλίκη Βουγιουκλάκη
Φωτογραφία: Finos Film
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μάκης Δελαπόρτας μίλησε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατό της.
  • «Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα», είπε ο Μάκης Δελαπόρτας, τονίζοντας πως «η Αλίκη δεν “έφυγε” ποτέ» και την θυμόμαστε «με ένα χαμόγελο».
  • Ο γνωστός ηθοποιός και βιογράφος αναφέρθηκε στην προσωπική του συνεργασία με την Αλίκη, από τα 17 του στο «Καμπαρέ», δηλώνοντας πως όταν εκείνη «έφυγε» αισθάνθηκε ότι ορφάνεψε.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο «Morning Point» ήταν καλεσμένος ο Μάκης Δελαπόρτας το πρωί της Πέμπτης 23 Ιουλίου, με αφορμή την συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης μίλησε για την αείμνηστη σταρ, της οποίας το όνομα έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα, καθώς και για την συνεργασία τους.

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Συγκλονίζει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της – «Μάνα, εκείνη η εικόνα δεν έσβησε ποτέ από τη μνήμη μου»

Μιλώντας για το γεγονός πως σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, ο Μάκης Δελαπόρτας είπε πως: «Νομίζω ότι είναι μία ιδιαίτερη μέρα για όλη την Ελλάδα, γιατί βεβαίως περάσαν αυτά τα 30 χρόνια, αλλά είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η Αλίκη δεν “έφυγε” ποτέ. Η Αλίκη είναι παρούσα, στις οθόνες ακόμα ροδαλή, ζωντανή, χαμογελαστή, αισιόδοξη. Έτσι ήταν μέχρι το τέλος. “Έφυγε” με ένα χαμόγελο και έτσι την θυμόμαστε».

«Νομίζω πως ο απολογισμός, έπειτα από 30 χρόνια, για αυτή την σπουδαία γυναίκα, είναι αυτό το χαμόγελο που άφησε πίσω της. Και που με αυτό, μεγαλώνουν και οι επόμενες γενιές. Ήταν η ανάγκη της εποχής του 60′, ύστερα από τα δεινά που πέρασε ο τόπος, ξαφνικά βγαίνει ένα κορίτσι, χαμογελάει έτσι αυθόρμητα στον φακό, και αιχμαλωτίζει τις καρδιές μικρών και μεγάλων», εξήγησε στη συνέχεια.

Αλίκη Βουγιουκλάκη: 30 χρόνια χωρίς την σταρ που έγινε θρύλος – Το αφιέρωμα της Finos Film

Επιπλέον, ο γνωστός ηθοποιός και βιογράφος, ανέφερε ότι: «Εγώ ξεκίνησα με την Αλίκη σε ηλικία 17 ετών στο “Καμπαρέ”. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι και της δικής μου ζωής. Όταν “έφυγε” η Αλίκη, αισθάνθηκα ότι ορφάνεψα, πραγματικά. Ότι έχασα το στήριγμά μου.

Με επέλεξε τυχαία για το “Καμπαρέ”. Είχα πάει να πάρω ένα αυτόγραφο, όταν είδα μια παράσταση, την “Ωραία μου Κυρία”, και εκείνη με είδε μέσα στα άλλα παιδάκια, είπε “για να δω εσένα”. Της έκανα λίγο φατσικά, με πήρε δίπλα της και έπαιξα στο “Καμπαρέ”». 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ