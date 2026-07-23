Μαίρη Συνατσάκη: Έδειξε στους ακολούθους της στο Instagram πώς περιμένει το σχολικό της κόρης της, ύστερα από 5 γυρίσματα – Βίντεο

Μπορεί να γνωρίσαμε την Μαίρη Συνατσάκη μέσα από την τηλεόραση και να την παρακολουθήσαμε σε διάφορα προγράμματα της μικρής οθόνης, ωστόσο εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιείται στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και είναι από τις πιο επιτυχημένες δημιουργούς περιεχομένου. Ανάμεσα σε άλλα, μοιράζεται με τους ακολούθους της στα social media και στιγμές της καθημερινότητάς της. Την Πέμπτη 23 Ιουλίου, μέσα από ένα βίντεο που κοινοποίησε στο Instagram προφίλ της, έδειξε το πώς περιμένει το σχολικό της κόρης της, έπειτα από την ολοκλήρωση πέντε γυρισμάτων που είχε.

Η Μαίρη Συνατσάκη είχε ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της τον Ιούλιο του 2022. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους καλωσόρισε την κόρη της, Ολίβια, καρπό του έρωτά της με τον Ίαν Στρατή.

Στο story που έκανε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, βλέπουμε την Μαίρη Συνατσάκη ξαπλωμένη στο πάτωμα του σπιτιού της.

Η Μαίρη Συνατσάκη έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Πώς περιμένω το σχολικό τα πέντε λεπτά που έχω κενό μετά τα 5 γυρίσματα που κάναμε».