Μαίρη Συνατσάκη για τα μαλλιά της κόρης της: «Έχουν πάρει τον χρόνο τους, για να βρεθούν σε όποιο μήκος θέλουν – Πρέπει να την κουρέψω;»

Ελένη Φλισκουνάκη

Μαίρη Συνατσάκη Ίαν Στρατής
Φωτογραφία: Instagram/mairiboo
Ένα νέο βίντεο δημοσίευσε πριν από κάποιες ώρες η Μαίρη Συνατσάκη, στο κανάλι της στο Youtube. Σε αυτό απάντησε σε ερωτήσεις που της έστειλε το κοινό της. Ανάμεσα σε άλλα, μίλησε και για τα μαλλιά της κόρης της, Ολίβιας, η οποία έγινε τριών ετών τον περασμένο Δεκέμβρη.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση που δέχτηκε από ακόλουθό της, σχετικά με το γιατί η Ολίβια δεν έχει μακριά μαλλιά, και αν της τα κόβει κοντά από άποψη ή δεν μεγαλώνουν, η Μαίρη Συνατσάκη εξήγησε πως: «Δεν έχει μακριά μαλλιά και δεν της τα κόβω. Τα μαλλιά της Ολίβιας έχουν πάρει τον χρόνο τους, για να βρεθούν σε όποιο μήκος θέλουν, και θα συνεχίσουν να παίρνουν τον χρόνο τους. Πρέπει να την κουρέψω;».

Ακόμα, είπε ότι: «Γιατί οι μισοί μου λένε να την κουρέψω, γιατί θα πάρουν φόρα. Οι άλλοι μισοί μου λένε ότι αυτός είναι ένας τεράστιος μύθος και τα μαλλιά της είναι έτσι, γιατί έτσι θέλουν να είναι. Θα ακούσω τη συμβουλή βέβαια, γιατί τώρα έχει αρχίσει και μου τα ζητάει η γλυκούλα μου».

«Της λέω ότι κάθε μέρα που ξυπνάει έχει πιο μακριά μαλλιά από την προηγούμενη και αυτό είναι αλήθεια. Δεν της λέω κανένα ψέμα. Δεν μπορώ να της πω και πότε θα μακρύνουν επακριβώς. Αλλά πείτε μου όντως, δεν ξέρω, εγώ φταίω και δεν μακραίνουν; Επειδή δεν την έχω κουρέψει; Δεν ξέρω», πρόσθεσε.

