Ζωζώ Σαπουντζάκη: Έγινε 93 ετών – Η λαμπερή φωτογραφία της που δημοσιεύτηκε

Ελένη Φλισκουνάκη

Lifestyle

Ζωζώ Σαπουντζάκη
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τα 93α γενέθλιά της γιόρτασε η Ζωζώ Σαπουντζάκη, την Τετάρτη 27 Μαΐου. Η σπουδαία καλλιτέχνις, η οποία εδώ και κάποιο καιρό έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, δέχτηκε ευχές για τα γενέθλιά της, από τα κοντινά της πρόσωπα, αλλά και από τους θαυμαστές της, που την λατρεύουν και την αποθεώνουν εδώ και δεκαετίες.

Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν νοσηλεύεται, είναι στο σπίτι της», ξεκαθαρίζει συνεργάτιδά της

Ο makeup artist και hair stylist Πέτρος Τσαμπούκος, έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί και δημοσίως στη Ζωζώ Σαπουντζάκη, για τα γενέθλιά της.

Συγκεκριμένα, σε Instagram story του δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο. Σε αυτό, η λατρεμένη ηθοποιός και τραγουδίστρια λάμπει, ενώ κοιτάει χαμογελαστή τον φακό της κάμερας.

Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν γνωρίζει για τον θάνατο του συντρόφου της» – Όσα είπε η συνεργάτιδά της για την κατάσταση της υγείας της

«Ζωζώ. Χρόνια καλά στη πιο υπέροχη βασίλισσα», αναφέρει στην ανάρτησή του, ο ταλαντούχος makeup artist και hair stylist.

Ζωζώ Σαπουντζάκη

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η στενή συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, είχε πει ότι: «Η Ζωζώ δεν νοσηλεύεται, είναι στο σπίτι της, είναι καλά, με μεγάλη περιποίηση και φροντίδα». 

Σπύρος Μπιμπίλας για Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν είναι εύκολη η επικοινωνία»

«Κάθε απόγευμα γεμίζει το σπίτι με φίλους, βγαίνουμε βόλτα, “παίρνει” τον αέρα της, την σταματούν οι θαυμαστές, γελάμε, τραγουδάμε. Όλοι οι φίλοι που έρχονται εδώ, κανείς δεν αναφέρει τον χαμό του συντρόφου της. Ξέρουν όλοι πολύ καλά τι θα πουν και πώς θα την κάνουν να είναι μόνο χαρούμενη και τίποτα άλλο», είχε εξηγήσει σε άλλο σημείο.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Παγιδευμένα» στην οθόνη 3 στα 4 παιδιά κάνουν doomscrolling

Απώλεια βάρους: Η διατροφή που αδυνατίζει και προστατεύει από παθήσεις στην εμμηνόπαυση, σύμφωνα με μελέτη

Χρηματιστήριο: Πτώση 0,91%, στα 439,47 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ρομποτική φώκια θα βοηθά ασθενείς σε κλινικές ψυχικής υγείας

Το Google Health είναι εδώ, αλλά πολλοί θέλουν πίσω την εφαρμογή του Fitbit
περισσότερα
18:36 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Όταν έχεις ένα παιδί, όταν προσπαθείς να φτιάξεις ξανά τη ζωή σου, έχεις κάποιες ενοχές»

Τον Δημήτρη Αλεξάνδρου υποδέχτηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέ...
16:44 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Κατερίνα Διδασκάλου: «Δυστυχώς, σε θεωρούν τουλάχιστον ανάπηρη όταν μείνεις έγκυος»

Η Κατερίνα Διδασκάλου παραχώρησε μία συνέντευξη στην «Super Κατερίνα», η οποία προβλήθηκε το π...
14:04 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Αλίνα Κωτσοβούλου: Η άγνωστη ιστορία με τον Κρατερό Κατσούλη και το φλερτ της το 1997 – «Με τράβηξε έξω και έγινε ο κακός χαμός»

«Με τον Κρατερό χορεύαμε ένα λάτιν, μου έκανε φούρλες και με γύριζε από δω και από κει, πολύ π...
11:55 , Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Κώστας Παπαδόπουλος: «Με απειλούν για την περιουσία μου – Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου»

«Εγώ το κινητό το πήρα από αυτό το παιδί που έπιασα. Στο μαγαζί μου μπήκε ο ένας από τους πέντ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν