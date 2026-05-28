Ζωζώ Σαπουντζάκη: Έγινε 93 ετών – Η λαμπερή φωτογραφία της που δημοσιεύτηκε

Τα 93α γενέθλιά της γιόρτασε η Ζωζώ Σαπουντζάκη, την Τετάρτη 27 Μαΐου. Η σπουδαία καλλιτέχνις, η οποία εδώ και κάποιο καιρό έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, δέχτηκε ευχές για τα γενέθλιά της, από τα κοντινά της πρόσωπα, αλλά και από τους θαυμαστές της, που την λατρεύουν και την αποθεώνουν εδώ και δεκαετίες.

Ο makeup artist και hair stylist Πέτρος Τσαμπούκος, έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, προκειμένου να ευχηθεί και δημοσίως στη Ζωζώ Σαπουντζάκη, για τα γενέθλιά της.

Συγκεκριμένα, σε Instagram story του δημοσίευσε ένα κοινό τους στιγμιότυπο. Σε αυτό, η λατρεμένη ηθοποιός και τραγουδίστρια λάμπει, ενώ κοιτάει χαμογελαστή τον φακό της κάμερας.

«Ζωζώ. Χρόνια καλά στη πιο υπέροχη βασίλισσα», αναφέρει στην ανάρτησή του, ο ταλαντούχος makeup artist και hair stylist.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η στενή συνεργάτιδα της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, είχε πει ότι: «Η Ζωζώ δεν νοσηλεύεται, είναι στο σπίτι της, είναι καλά, με μεγάλη περιποίηση και φροντίδα».

«Κάθε απόγευμα γεμίζει το σπίτι με φίλους, βγαίνουμε βόλτα, “παίρνει” τον αέρα της, την σταματούν οι θαυμαστές, γελάμε, τραγουδάμε. Όλοι οι φίλοι που έρχονται εδώ, κανείς δεν αναφέρει τον χαμό του συντρόφου της. Ξέρουν όλοι πολύ καλά τι θα πουν και πώς θα την κάνουν να είναι μόνο χαρούμενη και τίποτα άλλο», είχε εξηγήσει σε άλλο σημείο.