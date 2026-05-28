Κώστας Παπαδόπουλος: «Με απειλούν για την περιουσία μου – Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου»

«Εγώ το κινητό το πήρα από αυτό το παιδί που έπιασα. Στο μαγαζί μου μπήκε ο ένας από τους πέντε. Από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε το θέμα με έχουν πάρει δύο τηλέφωνα και με απειλούν για την περιουσία μου. Έχω πάει στην Αστυνομία, το έχω αναφέρει και από τότε έχει σταματήσει. Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου» περιέγραψε ο Κώστας Παπαδόπουλος μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Ο πρώην παίκτης του Survivor πρόσθεσε πως «η αγανάκτηση του κόσμου φαίνεται. Όλα τα μαγαζιά της περιοχής έρχονται και μου λένε τα ίδια πράγματα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα παραβατικότητας. Ζητάμε φύλαξη».