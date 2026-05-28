Τσίπρας: Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη – Σημαία μας είναι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη

Την ικανοποίηση και την αισιοδοξία του γιατί δεκάδες χιλιάδες πολίτες, όπως είπε, «έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη», εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Άρειο Πάγο, όπου μετέβη το μεσημέρι της Πέμπτης (28/5), προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), και τις υπογραφές που έχουν συλλεχθεί, μία κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της νέας πολιτικής του πρωτοβουλίας.

Τον πρώην πρωθυπουργό συνόδευσαν η Μαρία Λεπενιώτη, αεροπαγίτης δικαστικός που έγινε ευρύτερα γνωστή ως η πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά και στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου του, όπως η Εκπρόσωπος Τύπου, Θεώνη Κουφονικολάκου, και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι, Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νυφούδης και Άννα Παπαδοπούλου.

«Το ταξίδι και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν»

Αμέσως μετά, ο Αλέξης Τσίπρας είπε στους δημοσιογράφους ότι «στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το Δίκαιο, τη Δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες απ’ όλη την Ελλάδα καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν την διακήρυξή μας.

Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές καθώς και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, διότι η Δημοκρατία εκφυλίζεται χωρίς Δικαιοσύνη και η Δικαιοσύνη δεν ανασαίνει δίχως ισχυρή Δημοκρατία.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι για την ανταπόκριση, φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας και είμαστε χαρούμενοι γιατί υπάρχει μία πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτό τον τόπο».

Ερωτηθείς για την παρουσία της κ. Λεπενιώτη, ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως σηματοδοτεί ότι αυτό που είπε νωρίτερα, πως «η Δημοκρατία χωρίς Δικαιοσύνη εκφυλίζεται. Και πρέπει να δώσουμε όλες και όλοι αγώνα με σημαία μας τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη».

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία»

Νωρίτερα σήμερα, σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε πως «η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ήρθε συνεπής στο ραντεβού της με την ιστορία. Τώρα ξεκινάμε όλοι και όλες μαζί ένα όμορφο ταξίδι συμμετοχής και αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα».