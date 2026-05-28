Βίντεο: Τρομακτική πτώση του επικοντιστή Τόρμπεν Μπλεχ στην άσφαλτο από τα 5,45 μέτρα

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Αθλητισμός

επικοντιστής Τόρμπεν Μπλεχ
Ο 31χρονος Γερμανός επικοντιστής Τόρμπεν Μπλεχ υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια αγώνα στο Μπαντ Μπεργκτσάμπερν (Ρηνανία-Παλατινάτο), γεγονός που τον αναγκάζει να βάλει πρόωρο τέλος στη φετινή αγωνιστική σεζόν.

Ο αθλητής ανακοίνωσε τα δυσάρεστα νέα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram την Κυριακή.

Ο πολλαπλός πρωταθλητής Γερμανίας στον κλειστό στίβο έγραψε χαρακτηριστικά: «Δύσκολες στιγμές έρχονται. Σοβαρός τραυματισμός και η σεζόν τελείωσε – περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες».

Το ατύχημα

Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη Πέμπτη. Κατά τη διάρκεια ενός άλματος στα 5,45 μέτρα, ο Μπλεχ έχασε την ισορροπία του στον αέρα και προσγειώθηκε στα δεξιά του στρώματος.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στο Instagram, φαίνεται να προσπαθεί να αποτρέψει την πτώση πιάνοντας τον πήχη, χωρίς όμως επιτυχία.

 

Μεταξύ εκείνων που έσπευσαν να του ευχηθούν ταχεία ανάρρωση στα σχόλια ήταν ο πρώην κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ Ρενό Λαβιλενί και ο πρώην δεκαθλητής Φρανκ Μπούζεμαν.

Μιλώντας στην εφημερίδα Siegener Zeitung, ο Μπλεχ παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να εξηγήσει τεχνικά πώς συνέβη το λάθος.

«Είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό εδώ και επτά χρόνια», σημείωσε.

Η κατάσταση της υγείας του και οι χαμένοι αγώνες

Αν και η ακριβής φύση του τραυματισμού του δεν είχε γίνει αρχικά γνωστή, ο αθλητής περιέγραψε τις συνθήκες της πτώσης που του προκάλεσαν σοβαρή ζημιά στο αριστερό γόνατο, περιμένοντας την τελική διάγνωση των γιατρών.

«Προσγειώθηκα στην άσφαλτο με το κάτω μέρος του ποδιού μου και μετά χτύπησα στο στρώμα με το πάνω μέρος του σώματός μου μέχρι τους γοφούς. Ευτυχώς, το κεφάλι μου δεν τραυματίστηκε».


Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Μπλεχ θα απουσιάσει από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ (10-16 Αυγούστου), σημειώνει η Spiegel.

Ο ίδιος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του, δηλώνοντας: «Είναι εκνευριστικό, γιατί ήμουν σε απολύτως κορυφαία φόρμα».

Ο Μπλεχ κατάγεται από το Ζίγκεν και αγωνίζεται με τα χρώματα της TSV Bayer 04 Leverkusen από το 2014, ενώ έχει εκπροσωπήσει τη Γερμανία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και του Παρισιού.

