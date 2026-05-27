Conference League: Η Κρίσταλ Πάλας «λύγισε» με 1-0 τη Ράγιο Βαγιεκάνο και σήκωσε το πρώτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Conference League
epa12998650 Florian Lejeune of Rayo Vallecano (L) in action against Ismaila Sarr of Crystal Palace (R) during the UEFA Conference League final match Crystal Palace against Rayo Vallecano, in Leipzig, Germany, 27 May 2026. EPA/FILIP SINGER
Σε ένα γενικά ισορροπημένο παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε 1-0 στον τελικό του Conference League της Ράγιο Βαγιεκάνο και πανηγύρισε τον πρώτο της ευρωπαϊκό τίτλο.

Ιστορική βραδιά για την ομάδα από το Νότιο Λονδίνο στη Λειψία. Πρόκειται για την 12η βρετανική ποδοσφαιρική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τίτλο, ενώ είναι και η πρώτη ομάδα που κατακτά τρόπαιο στην «παρθενική» της παρουσία σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Παράλληλα εξασφάλισε θέση στη League Phase του Europa League για τη σεζόν 2026-27.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ματετά στο ’51 με κοντινό πλασέ, ύστερα από ριμπάουντ από δυνατό μακρινό σουτ του Γουόρτον.

Στο πρώτο ημίχρονο που έληξε 0-0 δεν υπήρξαν αρκετές συγκινήσεις, με την Κρίσταλ Πάλας να έχει τη μοναδική μεγάλη ευκαιρία στο 45+1′ με τον Μίτσελ και την Ράγιο να καταφέρνει να ισορροπεί το ματς με τη συμπαγή άμυνά της και την κατοχή μπάλας κοντά στο 60%.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε ιδανικά για τους Άγγλους. Στο 51ο λεπτό ο Γουόρτον βρήκε χώρο έξω από την περιοχή, έκανε το σουτ με το αριστερό, ο Μπατάγια απέκρουσε ασταθώς και ο Ματετά πήρε το “ριμπάουντ”, πλασάροντας από κοντά για το 1-0 της Κρίσταλ Πάλας.

Η ομάδα του Λονδίνου άγγιξε και δεύτερο γκολ στο 57’. Ο Πίνο εκτέλεσε απευθείας φάουλ, η μπάλα χτύπησε και στα δύο δοκάρια του Μπατάγια, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ματετά δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Ράγιο.

Όσο περνούσε η ώρα, η Πάλας έβρισκε περισσότερους ανοιχτούς χώρους στην αντεπίθεση και συνέχισε να απειλεί, με τον Σαρ στο 64’ να στέλνει τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών. Η πρώτη απειλή από πλευράς Ράγιο στο δεύτερο μέρος ήρθε στο 68′, όταν μετά από γύρισμα από τα αριστερά ο Ντε Φρούτος έστειλε τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών από πλάγια θέση.

Ο χρόνος πίεζε και η Ράγιο κέρδισε μέτρα στο γήπεδο, καθώς καιγόταν για την ισοφάριση για να στείλει το ματς στην παράταση. Ωστόσο, Κρίσταλ Πάλας διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε και πανηγύρισε μία ιστορική κατάκτηση στη Λειψία.

Με το τρόπαιο του Conference League στα χέρια, οι “αετοί” εξασφάλισαν και την παρουσία τους στη League Phase του Europa League της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, ολοκληρώνοντας με ιδανικό τρόπο μια ονειρική ευρωπαϊκή πορεία.

Αυτό είναι το δεύτερο τρόπαιο για τους Άγγλους στις διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ τη σεζόν 2025-26 αφού η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League.

ΓΚΟΛ: 51′ Ματετά / –
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 42′ Γουόρτον, 74′ Πίνο, 82′ Ριάντ / 20′ Σις, 23′ Παλαθόν, 48′ Λόπεθ, 62′ Γκαρθία, 85′ Μεντί, 90+2′ Πάτσα
ΚΟΚΚΙΝΕΣ: – / –

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ (Όλιβερ Γκλάσνερ): Χέντερσον, Ριάντ, Λακρουά, Κανβό, Μουνιόθ, Γουόρτον, Καμάντα, Μίτσελ, Σαρ, Πίνο (80′ Γκεσάν), Ματετά (76′ Λάρσεν).

ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ (Ινίγκο Πέρεθ): Mπατάγια, Ράτιου, Λεζέν, Σις, Τσαβαρία, Βαλεντίν (63′ Μεντί), Ουνάι Λόπεθ (63′ Ντίαθ), Ντε Φρούτος (70′ Καμέγιο), Παλαθόν (77′ Ακομάς), Γκαρθία (70′ Πάτσα), Αλεμάο.

