Πυροβολισμοί στα Πατήσια: «Του έριξαν και προς το κεφάλι» λέει ο αδελφός του θύματος – Αναζητείται ο 4ος δράστης

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Πυροβολισμοί, Πατησίων, Πατήσια,
«Του έριξαν και προς το κεφάλι» αποκαλύπτει ο αδελφός του ιδιοκτήτη καταστήματος επι της Πατησίων, ο οποίος το απόγευμα της Τετάρτης δέχθηκε ένοπλη επίθεση.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, περίπου στις 18:30 οι τέσσερις Αλβανοί δράστες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, προσέγγισαν το κατάστημα ιδιοκτησίας ενός Πακιστανού. Ένας από αυτούς κατέβηκε από το όχημα, πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη του καταστήματος και στη συνέχεια επιβιβάστηκε ξανά στο όχημα που ήταν οι συνεργοί του και διέφυγαν από το σημείο.

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, που έφτασαν στο σημείο της επίθεσης προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, και κατάφεραν να σταματήσουν την αιμορραγία με τουρνικέ. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος διακομίσθηκε στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Καταδίωξη και συλλήψεις

Μετά την επίθεση, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Λίγα λεπτά αργότερα τους εντόπισαν και τους καταδίωξαν. Η καταδίωξη κατέληξε στη Λεωφόρο Κηφισού. Στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία, το όχημα των δραστών χτύπησε αρχικά σε τρία έως τέσσερα οχήματα και τελικά προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, όπου και ακινητοποιήθηκε.

Οι άνδρες της ΕΛΑΣ κατάφεραν να συλλάβουν τρεις από τους επιβαίνοντες του οχήματος, ενώ ένα άτομο κατάφερε να διαφύγει, με τις αναζητήσεις για τον εντοπισμό του να συνεχίζονται.

«Του έριξαν και προς το κεφάλι»

«Ήμουν σπίτι και με πήραν τηλέφωνο ότι μπήκαν κάποιοι στο μαγαζί και πυροβόλησαν. Τον πυροβόλησαν στα πόδια και του έριξαν και προς το κεφάλι» ανέφερε ο αδελφός του θύματος, σε δηλώσεις του στις κάμερες.

