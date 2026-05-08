Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

αλιγάτορες Φλόριντα

Μια γυναίκα στη Φλόριντα των ΗΠΑ, που πίστεψε ότι ένας εισβολέας προσπαθούσε να διαρρήξει το σπίτι της, ήρθε αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο θέαμα όταν βγήκε να ελέγξει τη φασαρία στη βεράντα της.

Εκεί, είδε δύο αλιγάτορες να παλεύουν με μανία.

Το χρονικό του περιστατικού

Η Κέιλα Μπούρες βρισκόταν μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή Ave Maria, μαζί με το μωρό της που κοιμόταν, όταν άκουσε έναν δυνατό θόρυβο στην περιφραγμένη με σίτα βεράντα της, ο οποίος γινόταν ολοένα και πιο έντονος.

Μιλώντας στο δίκτυο WINK-TV, η Μπούρες περιέγραψε τις πρώτες σκέψεις της.

«Νόμιζα ότι κάποιος έκανε διάρρηξη, γιατί ποτέ δεν φανταζόμουν ότι αλιγάτορες θα έμπαιναν στη βεράντα μου», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν κοίταξε έξω, διαπίστωσε ότι η αιτία του θορύβου δεν ήταν άνθρωπος, αλλά δύο ερπετά που πάλευαν μανιασμένα, έχοντας ήδη σκίσει τη σίτα για να εισβάλουν στον χώρο.

Η ίδια κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή που ο ένας αλιγάτορας δάγκωνε την ουρά του άλλου.

Αγώνας για την κυριαρχία

Η Μπούρες εκτίμησε ότι η σύγκρουση μεταξύ τους ήταν ιδιαίτερα βίαιη.

«Σίγουρα φαινόταν σαν να πάλευαν για την περιοχή τους ή κάτι τέτοιο. Δεν έμοιαζε με τελετουργικό ζευγαρώματος από αυτά που είχα δει, γιατί υπήρχε αίμα και ο ένας είχε πιάσει τον άλλον στα σαγόνια του, ακριβώς μπροστά στην πόρτα».

Στο σημείο κλήθηκε ένας ειδικός άγριων ζώων, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει τα ερπετά παρά την καταστροφική τους μανία.

Οι αλιγάτορες απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν σε άλλη τοποθεσία.

Προειδοποίηση προς τους γείτονες

Μετά το συγκλονιστικό περιστατικό, η Κέιλα Μπούρες έσπευσε να ενημερώσει την τοπική κοινότητα.

«Ήταν τρομακτικό. Και απλά προειδοποίησα όλους τους άλλους στη γειτονιά, όπως “προσέχετε τα παιδιά σας. Προσέχετε τα σκυλιά σας”. Γιατί ήταν γρήγοροι και ήταν δυνατοί», δήλωσε στο WINK-TV.

Σημειώνεται ότι η περίοδος ζευγαρώματος των αλιγατόρων στη Φλόριντα ξεκίνησε τον Απρίλιο και διαρκεί έως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα ερπετά γίνονται εξαιρετικά επιθετικά και προστατεύουν με πάθος την περιοχή τους.

