Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα έπειτα από έκτακτο χειρουργείο

Η Μπόνι Τάιλερ ερμηνεύει το τραγούδι «Believe in Me» στον τελικό της Eurovision στο Malmö Arena, στο Μάλμε της Σουηδίας, στις 18 Μαΐου 2013. (AP Photo/Alastair Grant)

Η Μπόνι Τάιλερ (Bonnie Tyler) βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά την επείγουσα επέμβαση που υποβλήθηκε στο έντερο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον εκπρόσωπό της.

Σημειώνεται ότι η θρυλική τραγουδίστρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο κοντά στην κατοικία της στην πόλη Φάρο της Πορτογαλίας την Τετάρτη, όπου και χειρουργήθηκε.

«Οι γιατροί έθεσαν την Μπόνι σε τεχνητό κώμα για να διευκολύνουν την ανάρρωσή της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπός της μία ημέρα αργότερα. «Γνωρίζουμε ότι οι φίλοι και οι θαυμαστές της ανησυχούν και της εύχονται ταχεία ανάρρωση. Ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη περίοδο», συμπλήρωσε.

Η Μπόνι Τάιλερ, κατά κόσμον Γκέινορ Χόπκινς (Gaynor Hopkins), έγινε γνωστή παγκοσμίως τη δεκαετία του ΄80 με την επιτυχία «Total Eclipse of the Heart», η οποία κατέκτησε την κορυφή των charts σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.

Με την χαρακτηριστική βραχνή φωνή της, έχει κυκλοφορήσει θρυλικές επιτυχίες όπως τα «Holding Out for a Hero», «It’s a Heartache» και «If You Were a Woman (And I Was a Man)».

Σύμφωνα με τον Guardian, η υποψήφια για Grammy σταρ είχε προγραμματίσει να πραγματοποιήσει μία περιοδεία στην Ευρώπη εντός του έτους, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία του τραγουδιού «Lost In France».

Το πρόγραμμα της περιοδείας περιλαμβάνει εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, την Ουγγαρία, τη Τουρκία και τη Ρουμανία.

