ΕΛΣΤΑΤ: Στο 5,4% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο

Στο 5,4% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός της χώρας τον Απρίλιο σε ετήσια βάση από 3,9% που ήταν τον Μάρτιο, με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως αυτό προέκυψε από σχετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα ίδια στοιχεία της Υπηρεσίας έδειξαν πως, εκτοξεύθηκε το κρέας, καθώς οι τιμές στο μοσχάρι ακρίβυναν κατά 19,2% και στο αρνί κατά 13,3%. Ακόμη ανατιμήσεις της τάξεως του 11,6% καταγράφηκαν σε μαργαρίνη και σε φυτικά λίπη. Αλλά και οι τιμές των ενοικίων ακρίβυναν κατά 7,6% σε σχέση με πέρυσι και σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στο ρεύμα (14%), στο πετρέλαιο θέρμανσης (53,2%) και στο φυσικό αέριο (19,3%).

Επιπλέον αυξήσεις καταγράφηκαν και στις τιμές των καυσίμων. Ειδικότερα η βενζίνη αυξήθηκε 17,1% και το πετρέλαιο κίνησης 32,4%. Και αυξημένα κατά 7% ήταν και τα ασφάλιστρα υγείας. Ωστόσο, πτωτικά κινήθηκε η τιμή του ελαιολάδου ( 17,9%).

Η ανακοίνωση

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει σε ανακοίνωση της πως:

Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Απριλίου 2026 (έτος αναφοράς 2020=100,0) έχει ως εξής: Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Απριλίου 2026 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2025 προέκυψε αύξηση 5,4% έναντι αύξησης 2,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024 .

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2026 παρουσίασε αύξηση 1,5%, έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025 με το δωδεκάμηνο Μαΐου 2023 – Απριλίου 2024.

Σύγκριση Απριλίου 2026 με Μάρτιο 2026

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,5% τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Μαρτίου 2026, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 4,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω επαναφοράς των τιμών στα επίπεδα πριν από τις χειμερινές εκπτώσεις.

• 4,4% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

• 3,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα καινούργια αυτοκίνητα.

• 0,8% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις υπηρεσίες αναψυχής.

• 1,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

• 1,3% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

• 0,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: πουλερικά, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, τυριά, λαχανικά (γενικά), προπαρασκευασμένα φαγητά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, φρούτα (γενικά).

• 0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

• 0,2% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας.