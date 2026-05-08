Ανατροπή στη Βιολογία: Επιστήμονες ανακάλυψαν τυχαία DNA που «σπάει» τους νόμους της φύσης

Ένα πείραμα ρουτίνας με μια νέα μέθοδο προσδιορισμού της αλληλουχίας DNA σε μονοκύτταρους οργανισμούς εξελίχθηκε σε μια απρόσμενη επιστημονική ανατροπή, όταν οι ερευνητές έπεσαν πάνω σε έναν αλλόκοτο γενετικό κώδικα σε έναν μικροσκοπικό οργανισμό της λίμνης.

Αντί να ακολουθεί τους σχεδόν καθολικούς “κανόνες” της ζωής, αυτό το πρόσφατα ταυτοποιημένο πρωτόζωο αναθεωρεί τον τρόπο με τον οποίο τα γονίδια σηματοδοτούν το τέλος τους. Αυτή η απρόσμενη ανακάλυψη αμφισβητεί παγιωμένες υποθέσεις σχετικά με το πώς λειτουργεί η γενετική μετάφραση και αφήνει να εννοηθεί ότι η φύση ίσως είναι πολύ πιο ευέλικτη -και μυστηριώδης- από όσο αντιλαμβάνονταν μέχρι σήμερα οι επιστήμονες.

Μια δοκιμή που σχεδιάστηκε για να ωθήσει στα όριά της την αλληλούχιση DNA μεμονωμένων κυττάρων κατέληξε να αποκαλύψει κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό: ένας μικροσκοπικός οργανισμός από μια λίμνη στα πάρκα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης φαίνεται να χρησιμοποιεί τον γενετικό κώδικα με έναν τρόπο που οι επιστήμονες δεν είχαν ξαναδεί.

Ο Δρ. Jamie McGowan, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Earlham, μελετούσε το γονιδίωμα ενός πρωτοζώου που συλλέχθηκε από γλυκό νερό.

Ο στόχος ήταν πρακτικός: οι ερευνητές ήθελαν να δοκιμάσουν μια διαδικασία αλληλούχισης DNA που θα μπορούσε να λειτουργήσει με εξαιρετικά μικρές ποσότητες γενετικού υλικού, ακόμη και με το DNA ενός μόνο κυττάρου. Αντί γι’ αυτό, η ομάδα ανακάλυψε μια απροσδόκητη γενετική εξαίρεση.

Ο οργανισμός, που ταυτοποιήθηκε ως Oligohymenophorea sp. PL0344, αποδείχθηκε ότι είναι ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος με μια σπάνια ιδιομορφία στον τρόπο που διαβάζει τις οδηγίες του DNA και συνθέτει πρωτεΐνες.

Η μελέτη στο περιοδικό PLOS Genetics ανέφερε ότι δύο κωδικόνια, που κανονικά σχετίζονται με σήματα λήξης των γονιδίων, είχαν επαναπροσδιοριστεί για την κωδικοποίηση διαφορετικών αμινοξέων -ένας συνδυασμός που οι ερευνητές περιέγραψαν ως πρωτοφανή.

«Είναι καθαρή τύχη που επιλέξαμε αυτό το πρωτόζωο για να δοκιμάσουμε τη διαδικασία αλληλούχισής μας· αυτό δείχνει τι υπάρχει εκεί έξω, υπογραμμίζοντας πόσο λίγα γνωρίζουμε για τη γενετική των πρωτοζώων».

Ένας μικροσκοπικός οργανισμός με μια μεγάλη γενετική έκπληξη

Τα πρωτόζωα είναι δύσκολο να οριστούν με ακρίβεια επειδή παρουσιάζουν τεράστια ποικιλομορφία. Πολλά είναι μικροσκοπικοί, μονοκύτταροι οργανισμοί, όπως οι αμοιβάδες, τα φύκια και τα διατόμα. Άλλα είναι πολύ μεγαλύτερα και πολυκύτταρα, όπως τα γιγάντια φαιοφύκη (kelp), οι μύκητες λάσπης και τα ροδοφύκη.

«Ο ορισμός του πρωτοζώου είναι ελαστικός — ουσιαστικά πρόκειται για οποιονδήποτε ευκαρυωτικό οργανισμό που δεν είναι ζώο, φυτό ή μύκητας», ανέφερε ο Δρ. McGowan. «Αυτό είναι προφανώς πολύ γενικό, και αυτό συμβαίνει επειδή τα πρωτόζωα αποτελούν μια εξαιρετικά μεταβλητή ομάδα».

«Ορισμένα σχετίζονται στενότερα με τα ζώα, ενώ άλλα με τα φυτά. Υπάρχουν θηρευτές και θηράματα, παράσιτα και ξενιστές, οργανισμοί που κολυμπούν και άλλοι που παραμένουν στάσιμοι· κάποια έχουν ποικίλη διατροφή, ενώ άλλα φωτοσυνθέτουν. Ουσιαστικά, μπορούμε να κάνουμε ελάχιστες γενικεύσεις».

Το Oligohymenophorea sp. PL0344 ανήκει σε μια ομάδα που ονομάζεται βλεφαριδοφόρα. Αυτά τα πρωτόζωα που κολυμπούν είναι ορατά στο μικροσκόπιο και απαντώνται σε πολλά υδάτινα περιβάλλοντα. Τα βλεφαριδοφόρα έχουν γίνει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τους γενετιστές, καθώς είναι γνωστά ως “θερμά σημεία” (hotspots) για αλλαγές στον γενετικό κώδικα, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που αφορούν τα κωδικόνια λήξης.

Όταν τα γενετικά σήματα «STOP» αλλάζουν σημασία

Στους περισσότερους ζωντανούς οργανισμούς, τρία κωδικόνια λήξης υποδεικνύουν στο κύτταρο πού τελειώνει ένα γονίδιο: τα TAA, TAG και TGA. Αυτά λειτουργούν σαν σημεία στίξης στις γενετικές οδηγίες, δίνοντας το σήμα ότι η κατασκευή της πρωτεΐνης πρέπει να σταματήσει.

Ο γενετικός κώδικας συνήθως περιγράφεται ως σχεδόν καθολικός, επειδή οι περισσότεροι οργανισμοί χρησιμοποιούν τους ίδιους βασικούς κανόνες. Παραλλαγές όντως εμφανίζονται, αλλά είναι σπάνιες.

Στον μικρό αριθμό των γνωστών παραλλαγών του γενετικού κώδικα, τα TAA και TAG συνήθως αλλάζουν μαζί και καταλήγουν να σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Αυτό το μοτίβο υποδείκνυε ότι τα δύο κωδικόνια ήταν εξελικτικά συνδεδεμένα.

«Σχεδόν σε κάθε άλλη περίπτωση που γνωρίζουμε, τα TAA και TAG αλλάζουν ταυτόχρονα», εξήγησε ο Δρ. McGowan. «Όταν δεν λειτουργούν ως κωδικόνια λήξης, το καθένα ορίζει το ίδιο αμινοξύ». Αυτός ο οργανισμός έκανε κάτι διαφορετικό.

Στο Oligohymenophorea sp. PL0344, μόνο το TGA φαίνεται να λειτουργεί ως κωδικόνιο λήξης. Τα άλλα δύο σήματα έχουν επαναχρησιμοποιηθεί: το TAA ορίζει τη λυσίνη, ενώ το TAG το γλουταμινικό οξύ. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης περισσότερα κωδικόνια TGA από το αναμενόμενο, γεγονός που ίσως βοηθά στην αναπλήρωση της απώλειας των άλλων δύο σημάτων λήξης.

Η μελέτη στο PLOS Genetics ανέφερε ότι το εναπομείναν κωδικόνιο λήξης UGA (TGA) είναι εμπλουτισμένο ακριβώς μετά τις κωδικοποιητικές περιοχές, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να βοηθά στην πρόληψη της επιβλαβούς “υπέρβασης” (readthrough), όταν η μετάφραση συνεχίζεται περισσότερο από όσο πρέπει.

«Αυτό είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο», δήλωσε ο Δρ. McGowan. «Δεν γνωρίζουμε καμία άλλη περίπτωση όπου αυτά τα κωδικόνια λήξης να συνδέονται με δύο διαφορετικά αμινοξέα. Αυτό καταρρίπτει ορισμένους από τους κανόνες που νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για τη γενετική μετάφραση — θεωρούσαμε ότι αυτά τα δύο κωδικόνια ήταν αλληλένδετα. Οι επιστήμονες προσπαθούν να σχεδιάσουν νέους γενετικούς κώδικες, όμως αυτοί υπάρχουν ήδη εκεί έξω στη φύση.

Υπάρχουν συναρπαστικά πράγματα που μπορούμε να ανακαλύψουμε, αν τα αναζητήσουμε. Ή, όπως σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και όταν δεν τα αναζητούμε».

Πώς τα κύτταρα διαβάζουν τις οδηγίες του DNA

Το DNA μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο οδηγιών, οι οποίες όμως πρέπει να αντιγραφούν και να ερμηνευτούν προτού έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Αρχικά, ένα γονίδιο μεταγράφεται σε RNA. Στη συνέχεια, αυτό το αντίγραφο RNA μεταφράζεται σε αμινοξέα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν πρωτεΐνες και άλλα λειτουργικά μόρια.

Η μετάφραση ξεκινά από το κωδικόνιο έναρξης του DNA (ATG) και κανονικά τελειώνει σε ένα κωδικόνιο λήξης (συνήθως TAA, TAG ή TGA).

Σε αυτό το βλεφαριδοφόρο πρωτόζωο, αυτό το γνώριμο σύστημα τερματισμού έχει αναδιαταχθεί. Η ανακάλυψη δείχνει ότι ακόμη και ένα από τα πιο διατηρημένα συστήματα της βιολογίας μπορεί να είναι πιο ευέλικτο από ό,τι αναμενόταν.

Η ανάλυση του γονιδιώματος και του μεταγραφώματος από την ομάδα εντόπισε επίσης γονίδια κατασταλτικών tRNA που αντιστοιχούν στα επαναπροσδιορισμένα κωδικόνια, υποστηρίζοντας το συμπέρασμα ότι ο οργανισμός διαβάζει όντως αυτά τα πρώην σήματα λήξης ως αμινοξέα.

Στη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι το UAA κωδικοποιεί τη λυσίνη και το UAG το γλουταμινικό οξύ. Μεταγενέστερες έρευνες δείχνουν ότι τα βλεφαριδοφόρα «παρανομούν» γενετικά Μεταγενέστερες εργασίες ενίσχυσαν την ιδέα ότι τα βλεφαριδοφόρα αποτελούν ασυνήθιστα πλούσιες πηγές εκπλήξεων για τον γενετικό κώδικα.

Σε μια μελέτη του 2024 στο PLOS Genetics, οι ερευνητές ανέφεραν πολλαπλούς ανεξάρτητους επαναπροσδιορισμούς του κωδικονίου λήξης UAG σε βλεφαριδοφόρα της ομοταξίας Phyllopharyngea.

Ορισμένα μη καλλιεργήσιμα βλεφαριδοφόρα από το σύνολο δεδομένων TARA Oceans φαίνεται να χρησιμοποιούν το UAG για την κωδικοποίηση της λευκίνης, ενώ διαπιστώθηκε ότι τα είδη Hartmannula sinica και Trochilia petrani χρησιμοποιούν το UAG για την κωδικοποίηση της γλουταμίνης.

Η μεταγενέστερη μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι το UAA παραμένει το προτιμώμενο κωδικόνιο λήξης σε αυτά τα βλεφαριδοφόρα της ομοταξίας Phyllopharyngea, ενώ το UAG έχει μεταβληθεί επανειλημμένα σε ρόλο κωδικοποίησης πρωτεϊνών.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν συνεχείς αλλαγές στον γενετικό κώδικα σε ελάχιστα μελετημένους μικροβιακούς ευκαρυώτες και ενισχύουν την ιδέα ότι τα βλεφαριδοφόρα αποτελούν μία από τις ισχυρότερες εξαιρέσεις στον πρότυπο γενετικό κώδικα.

Συνολικά, αυτές οι ανακαλύψεις υποδηλώνουν ότι ο γενετικός κώδικας δεν είναι τόσο σταθερός όσο φαινόταν κάποτε. Για τους περισσότερους οργανισμούς, οι κανόνες παραμένουν αξιοσημείωτα σταθεροί.

Όμως, σε παραγνωρισμένες μορφές μικροβιακής ζωής, και ειδικά στα βλεφαριδοφόρα, η εξέλιξη έχει βρει επανειλημμένα τρόπους να τροποποιεί τις οδηγίες.

Χρηματοδότηση και Δημοσίευση

Η αρχική έρευνα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLOS Genetics το 2023. Χρηματοδοτήθηκε από το Wellcome Trust ως μέρος του προγράμματος Darwin Tree of Life και υποστηρίχθηκε από τη βασική χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Earlham από το Συμβούλιο Έρευνας Βιοτεχνολογίας και Βιολογικών Επιστημών (BBSRC), το οποίο αποτελεί τμήμα του UKRI.

Η δημοσίευση ανέφερε δεδομένα αλληλούχισης και πόρους συναρμολόγησης γονιδιώματος, τα οποία έχουν κατατεθεί σε δημόσια αποθετήρια.