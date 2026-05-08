Γεωργιάδης για τη νέα διαδικασία παραλαβής των ακριβών φαρμάκων: «Υλοποιούμε ένα αίτημα των ασθενών, που εκκρεμούσε 20 χρόνια»

Επίσκεψη σε ιδιωτικό φαρμακείο της Νέας Ερυθραίας πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολο Βαλτά, όπου πραγματοποιήθηκε η διάθεση Φαρμάκου Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) σε δικαιούχο ασθενή από φαρμακείο της γειτονιάς του, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη μείωση της ταλαιπωρίας και των αναμονών των ασφαλισμένων.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ μπορούν πλέον να προμηθεύονται συγκεκριμένα Φάρμακα Υψηλού Κόστους και από τα ιδιωτικά φαρμακεία της επιλογής τους, μειώνοντας έτσι σημαντικά την ταλαιπωρία και τις πολύωρες αναμονές στα φαρμακεία του Οργανισμού. Η πρωτοβουλία αυτή, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες δράσεις αποστολής φαρμάκων μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ αλλά και της κατ’ οίκον παράδοσης, στοχεύει στην περαιτέρω διευκόλυνση των δικαιούχων φαρμακευτικής περίθαλψης.

Επέκταση του προγράμματος και κάλυψη χιλιάδων ασθενών

Η έναρξη της διαδικασίας έγινε στις 16 Φεβρουαρίου 2026, με τη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ όπου οι ενδιαφερόμενοι απέκτησαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν το αίτημα τους για την ένταξη τους στο πρόγραμμα διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον ΕΟΠΥΥ μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων.

Η πρώτη φάση της νέας διαδικασίας ξεκίνησε με την ένταξη αντικαρκινικών θεραπειών για διάφορους τύπους καρκίνου, καθώς και φαρμάκων για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, καλύπτοντας περίπου 24.000 δικαιούχους.

Στη δεύτερη φάση, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 20 Απριλίου, εντάχθηκαν βιολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία ρευματοπαθειών, οι οποίοι αφορούν επιπλέον 23.000 ασθενείς.

Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται να προστεθούν θεραπείες για την ηπατίτιδα Β και το άσθμα, διευρύνοντας την κάλυψη σε ακόμη 18.000 ασθενείς. Συνολικά, η μεταρρύθμιση αφορά ήδη περίπου 67.000 ασφαλισμένους, από το σύνολο των 180.000 πολιτών που λαμβάνουν σε σταθερή βάση Φάρμακα Υψηλού Κόστους.

Σημειώνεται ότι, η παραλαβή των φαρμάκων πραγματοποιείται με μηδενική συμμετοχή για τους δικαιούχους. Ο ασθενής ενημερώνεται μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για τη δυνατότητα διάθεσης του φαρμάκου από ιδιωτικό φαρμακείο και στη συνέχεια επιλέγει το φαρμακείο που επιθυμεί για κάθε συνταγή ξεχωριστά.

Άδωνις Γεωργιάδης: Απεγκλωβισμός από τις ουρές και τις πολύωρες αναμονές των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ

«Αισθάνομαι πραγματικά πάρα πολύ υπερήφανος, γιατί καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα αίτημα των ασθενών, που εκκρεμούσε ίσως εδώ και είκοσι χρόνια. Οι άνθρωποι που δικαιούνται να παίρνουν Φάρμακα Υψηλού Κόστους θα απεγκλωβιστούν επιτέλους από τις ουρές και τις πολύωρες αναμονές των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Φέτος λοιπόν, κάναμε δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Το πρώτο βήμα ήταν η διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ΄ οίκον, το οποίο επίσης έκανε μεγάλη διαφορά στους ασθενείς», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας:

«Ωστόσο, η κατ΄ οίκον διανομή είχε από την αρχή ένα μειονέκτημα. Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους είναι φάρμακα για σοβαρές ασθένειες, με σοβαρές παρενέργειες και η απουσία του φαρμακοποιού πάντα μας δημιουργούσε μία ανησυχία. Διότι ο φαρμακοποιός είναι η εξασφάλιση ότι ο τρόπος χορήγησης του φαρμάκου θα γίνει με τον ενδεδειγμένο επιστημονικά τρόπο και οι πιθανές παρενέργειές του θα είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Πλέον οι ασθενείς έχουν την δυνατότητα να διαλέγουν το φαρμακείο της επιλογής τους και να λαμβάνουν από εκεί το φάρμακό τους».

Απόστολος Βαλτάς: «Να μην ταλαιπωρείται από τις ουρές της ντροπής ο Έλληνας ασθενής»

«Εγώ θα ήθελα να πω ότι με τη σημερινή παράδοση φαρμάκων επισημοποιούμε κάτι που πραγματικά έπρεπε να γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια. Τον επαναπατρισμό των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα φαρμακεία της γειτονιάς για την εξυπηρέτηση του Έλληνα ασθενή, ώστε να μην ταλαιπωρείται από τις ουρές της ντροπής», ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ. Απόστολος Βαλτάς.

Η εμπειρία του δικαιούχου ασθενή

«Είναι τομή αυτό που κάνετε. Προσωπικά ωφελούμαι πάρα πολύ από το πρόγραμμα. Παίρνω δυο φορές την ημέρα χάπια για την Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Μέχρι τώρα πήγαινα στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι είτε εγώ είτε κάποιος δικός μου άνθρωπος για να παραλάβουμε το φάρμακο. Είχε μια απίστευτη ταλαιπωρία όλο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πραγματικά πρόβλημα να υπόκεινται σε αυτή την διαδικασία της αναμονής και της ταλαιπωρίας.

Χώρια που υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο, αυτό του φαρμακοποιού με τον ασθενή. Γιατί στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ πας σε έναν απρόσωπο γκισέ και έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις ποιος είναι. Ενώ τα φαρμακεία της γειτονιάς βοηθάνε τους ανθρώπους. Ο φαρμακοποιός είναι πολλές φορές για τον ασθενή ο άνθρωπός του», δήλωσε ένας δικαιούχος – ασθενής του προγράμματος.