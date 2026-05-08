Κυρώσεις στην Τουρκία ζητούν ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

Enikos Newsroom

Πολιτική

ΠΑΣΟΚ

Κυρώσεις σε μέλη της Τουρκικής κυβέρνησης, στην περίπτωση που ψηφιστεί νομοσχέδιο με το οποίο η Τουρκία θα διεκδικεί θαλάσσια δικαιοδοσία σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, ζητούν με γραπτή τους ερώτηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας Κάγια Κάλλας, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης.

Αναφέρουν συγκεκριμένα στην ερώτησή τους, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ: «Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, η Τουρκική κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει νομοσχέδιο στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση με στόχο τη διεκδίκηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες πληροφορίες, το εν λόγω νομοσχέδιο αναμένεται να στηρίζεται στον νομικά αβάσιμο τουρκικό ισχυρισμό ότι τα νησιά δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, ο οποίος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, καθώς και τη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης.

Έχοντας υπόψη ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο, θα καταπατά άμεσα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, δύο Κρατών Μελών, δημιουργώντας ένα νέο πεδίο έντασης στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, ερωτάται η Ύπατη Εκπρόσωπος:

Είναι εν γνώσει της η πρόθεση της Τουρκικής κυβέρνησης και πώς την κρίνει;

Σε ποιες συγκεκριμένες κινήσεις θα προβεί ώστε να αποτρέψει την κατάθεση και ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου;

Προτίθεται να προτείνει στο Συμβούλιο την επιβολή κυρώσεων προς τα μέλη της Τουρκικής Κυβέρνησης που θα προτείνουν ένα νομοσχέδιο που παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο Κρατών Μελών της Ένωσης και είναι πλήρως αντίθετο προς το Ευρωπαϊκό κεκτημένο και το Διεθνές Δίκαιο;».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός αποκαλύπτει το Νο1 λάθος που κάνουμε και έχουμε αϋπνία – Αυτό πρέπει να ξέρετε όταν ξαπλώνετε

Άδωνις Γεωργιάδης: Επίσκεψη σε ιδιωτικό φαρμακείο για τη διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

ΕΣΥ: Στους επόμενους 4 μήνες οι 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού – Τι είπε ο Θεμιστοκλέους

Ryanair: Μειώνει κατά 60% το πτητικό της πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, τι ισχύει για Αθήνα και Κρήτη – Η αντίδραση της Fraport

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Google Fitbit Air: Η νέα εποχή στην υγεία με Τεχνητή Νοημοσύνη
περισσότερα
20:25 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Μητσοτάκης: Συνεχάρη τον Βούλγαρο πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ για την ανάληψη των καθηκόντων του – «Αναμένω ισχυρότερη συνεργασία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και πρώην πρόεδρο της χώρας,...
19:34 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Χατζηδάκης: Νέα γενιά μεταρρυθμίσεων σε 5 άξονες – Κίνητρα για βελτίωση της παραγωγικότητας και πιο δίκαιη διάχυση του πλούτου

«Μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα καλείται να προχωρήσει με σωφροσύνη, ταχύτητα...
18:35 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Μητσοτάκης στη συνάντηση με Βαρθολομαίο: «Η ελληνική Πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο»

Η ελληνική Πολιτεία στέκεται πάντα δίπλα στο Πατριαρχείο, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Οι...
17:55 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Γεωργιάδης για τη νέα διαδικασία παραλαβής των ακριβών φαρμάκων: «Υλοποιούμε ένα αίτημα των ασθενών, που εκκρεμούσε 20 χρόνια»

Επίσκεψη σε ιδιωτικό φαρμακείο της Νέας Ερυθραίας πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδω...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή