«Αλμυρό» κολατσιό στα σχολικά κυλικεία φέρνει η ακρίβεια: Συνεχείς ανατιμήσεις από την έναρξη της χρονιάς – ΒΙΝΤΕΟ

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Κοινωνία

kolatsio

«Κάθε πέρυσι και καλύτερα»… Σε «πονοκέφαλο» έχει εξελιχθεί για τις περισσότερες οικογένειες το κόστος του καθημερινού κολατσιού που παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο, με τους γονείς να βλέπουν πλέον μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή αυξήσεις-φωτιά από την ακρίβεια όχι μόνο στα σνακ του σούπερ μάρκετ, αλλά και του κυλικείου.

Όπως λένε οι γονείς στο ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι συνεχείς ανατιμήσεις έχουν εκτινάξει την δαπάνη σε σχέση με πέρυσι, κάνοντας το σχολικό κολατσιό «ακριβό σπορ» για μια οικογένεια με δυο παιδιά. Στις ανατιμήσεις που άγγιξαν ακόμα και το 20% στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, προστίθενται νέες λόγω του πολέμου, με την εντεινόμενη ακρίβεια να ροκανίζει καθημερινά ένα μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού.

«Τα πάντα έχουν ακριβύνει. Το κουλούρι είναι το πιο οικονομικό αυτή τη στιγμή», δηλώνει στην κάμερα του ANT1 μια μητέρα μαθητή.

Μόλις έναν χρόνο πριν, το 2025 για ένα κουλούρι, ένα συσκευασμένο τυράκι, ένα μήλο κι ένα μπουκάλι νερό, μια οικογένεια δαπανούσε 1,40 ευρώ την ημέρα ή περίπου 28 ευρώ για 20 μέρες τον μήνα. Τα ίδια προϊόντα σήμερα κοστίζουν κοντά 32 ευρώ ή 3,80 ευρώ πιο ακριβά.

Αν πάλι ένας γονέας επιλέξει για το παιδί του αντι για κουλούρι τοστ με γαλοπούλα και τυρί το κόστος το 2025 ήταν κοντά στο 1,80 ευρώ την ημέρα και 37,60 ευρώ τον μήνα, ενώ φέτος ξεπερνά 44 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 6,74 ευρώ παραπάνω στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

«Ένα σχετικά καλό κασέρι που κάποτε είχε 9-10 ευρώ το κιλό, τώρα έχει 14-15 σίγουρα», δηλώνει μια μητέρα.

Γυμνάσιο στα δυτικά προάστεια πουλούσε την τυρόπιτα 1,20 λεπτά, ενώ φέτος έχει φτάσει τα 1,50 ευρώ. 0,20 ευρώ ακριβότερα κοστίζουν στο ίδιο κυλικείο και τα τοστ και τα κρουασάν.

Και προφανώς το κόστος είναι ακριβότερο για οικογένειες με περισσότερα παιδιά…

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1:

