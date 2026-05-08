Δολοφονία στην Κρήτη: «Πυροβόλησε εναντίον μας μια φορά σε ευθεία βολή» – Πώς είχε περιγράψει ο 21χρονος την επίθεση το 2024 – ΒΙΝΤΕΟ

Τι κι αν σκότωσε έναν άνθρωπο και μάλιστα έναν νέο μόλις 21 ετών; Ο εκτελεστής του Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου παραμένει αμετανόητος και ασυγκίνητος. Ο πόνος και ο θρήνος του για τη δική του απώλεια, για τον χαμό του παιδιού του, έδωσε τη θέση του στην εμμονή και το παράλογο μίσος. Η “εκδίκηση” έγινε αυτοσκοπός, ασχέτως πραγματικής ευθύνης.

Όμως, δεν ήταν μόνο το εγκληματικό τέλος που αναδεικνύει την εμμονή του 54χρονου. Μέχρι να βγει από το όχημά του, όταν διασταυρώθηκε τυχαία με το θύμα του, να ρίξει έξι σφαίρες πισώπλατα και να εκτελέσει τον νεαρό, είχε φροντίσει να γίνει εφιάλτης για τον 21χρονο και την οικογένειά του.

Η αδελφή του θύματος αναφέρει στο Mega και την εκπομπή LiveNews:

«Ζούσαμε στον φόβο. Περνούσε από το σπίτι μας, περνούσε από τη δουλειά του αδελφού μου, περνούσε συνεχώς, πήγαιναν στο πάρκινγκ που έβαζαν τα αυτοκίνητα…».

Τουλάχιστον δύο απόπειρες αλλά και αμέτρητες απειλές καταγγέλλουν οι συγγενείς του θύματος πριν την εκτέλεση.

«Έβαζε δικούς του να μας παρακολουθούν, έκοβε βόλτες με το αμάξι γύρω από το σπίτι μας για να πετύχει τον Νικήτα μόνο του», λέει η αδελφή του νεκρού.

Οι ενέδρες και οι απόπειρες

Ο 54χρονος δολοφόνος είχε γίνει κυριολεκτικά σκιά του Νικήτα. Μάλιστα, ο νεαρός, όταν ήταν στη δουλειά του, δεν πήγαινε να πετάξει τα σκουπίδια στον κάδο, περί τα 50 μέτρα απόσταση, διότι ολόγυρα υπήρχαν πυκνοί θάμνοι και φοβόταν ότι κάπου ήταν ο 54χρονος.

Τα Χριστούγεννα του 2024 ο 54χρονος είχε κρυφτεί πίσω από κάτι καλαμιές κοντά στο σπίτι του και του επιτέθηκε πισώπλατα με ένα καδρόνι.

«Τον περίμενε κρυμμένος στα χόρτα και του επιτέθηκε πισώπλατα. Επειδή όμως ο μικρός είχε τον νου του γενικά γιατί ήξερε ότι κινδυνεύει, άκουσε, γύρισε και πρόλαβε κι έβαλε τα χέρια του. Έφαγε δύο».

Ο Νικήτας αρχίζει να τρέχει φωνάζοντας. Για καλή του τύχη ο πατέρας του άκουσε τον θόρυβο και βγήκε να δει τι συμβαίνει.

«Έγινε μεγάλη φασαρία και στο σημείο ήρθαν ο πατέρας και η αδελφή μου κι άρχισαν να φωνάζουν. Ο δράστης έφυγε μόλις τους άκουσε. Βρήκα ένα κοντάρι και άρχισα να τον κυνηγάω. Τον πρόλαβα και τον χτύπησα κι εγώ στα πλευρά και στα πόδια. Τον έριξα κάτω και μπήκα από πάνω του. Τότε, έφτασε κοντά μου η αδελφή μου, η οποία με τράβηξε και με απομάκρυνε από τον δράστη, που βρήκε ευκαιρία να σηκωθεί και να αρχίσει πάλι να τρέχει. Συνέχισα να τον κυνηγάω, αλλά εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι που ήταν κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του στην περιοχή της κοιλιάς και πυροβόλησε εναντίον μας μια φορά σε ευθεία βολή.», είχε πει τότε ο 21χρονος.

Ο Νικήτας έριξε κάτω την αδελφή του και πέφτει πάνω της να την προστατεύσει.

Ο δράστης σπεύδει να εξαφανιστεί, πλέον όμως έχει γίνει κατανοητό πως είναι ικανός για όλα.

Όπως λέει ο πατέρας του Νικήτα, δεν πήγαινε πουθενά, περίμενε να τον πάρει τηλέφωνο για να τον μαζέψει.

Οι γονείς του μετά την απόπειρα, κούρεψαν τα χόρτα, έβαλαν φώτα και κάμερες για να έχουν οπτική επαφή.

Ο 54χρονος δεν πτοήθηκε. Πριν περίπου δύο μήνες έστησε και πάλι ενέδρα. Τότε, τον είχε κυνηγήσει με το αυτοκίνητο, μέχρι που έφτασαν σε αδιέξοδο με τον 21χρονο να φωνάζει “βοήθεια”.

Τον άκουσε μια γυναίκα και έτσι σώθηκε. Εκείνη τη φορά.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει:

«Ακούω φωνές. Ουρλιαχτά δηλαδή. Βοήθεια. Βοήθεια. Βοήθεια. Με κυνηγάνε. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν παιδιά κι έκαναν πλάκα. Μετά που έγιναν πιο έντονα τα ουρλιαχτά, κοιτάζω στον δρόμο κάτω και βλέπω δύο μορφές να τρέχουν με τον Νικήτα μπροστά. Έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα. Μου έκανε εντύπωση. Είδα έναν μεγάλο ενήλικα να τρέχει πίσω από ένα παιδί. Αυτό είδα ουσιαστικά.»

Η γυναίκα άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και τον έβαλε μέσα.