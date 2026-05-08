Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 58χρονος αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής (8/5) στην Ηλεία, όταν ένας 58χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από τρακτέρ και έχασε τη ζωή του.

Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 16:30 σε αγροτική περιοχή στο Βαρθολομιό του δήμου Πηνειού, όταν ο 58χρονος καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, ο άτυχος άνδρας φαίνεται ότι εκτελούσε αγροτικές εργασίες στις καλλιέργειές του, όταν το τρακτέρ του τούμπαρε και τον καταπλάκωσε τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις από τα Λεχαινά, με πέντε οχήματα και 11 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Πηνειού.