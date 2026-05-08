Ισπανία: Με συμπτώματα 32χρονη ύστερα από επαφή με επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου που πέθανε από χανταϊό – Ύποπτο κρούσμα και σε βρετανικό νησί

Μια 32χρονη γυναίκα στη νοτιοανατολική ισπανική επαρχία Αλικάντε που έχει έρθει σε επαφή με επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius» που πέθανε από χανταϊο, νοσηλεύεται με συμπτώματα που συνάδουν με λοίμωξη από τον ίδιο ιο και υποβάλλεται σε εξετάσεις, ανέφεραν την Παρασκευή 8/5 Ισπανοί υγειονομικοί αξιωματούχοι. Την ίδια στιγμή, οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν κι ένα ύποπτο κρούσμα στο μικροσκοπικό νησί Τριστάν ντα Κούνια στον Ατλαντικό, που αποτελεί έδαφος τους.

Σύμφωνα με το ισπανικό Υπουργείο Υγείας μια 32χρονη γυναίκα τέθηκε υπό νοσηλεία στην πόλη καταγωγής της, το Αλικάντε, μετά την επικοινωνία της περιφερειακής υγειονομικής αρχής της Βαλένθια μαζί της μέσω ενός πανευρωπαϊκού συστήματος υγειονομικής ειδοποίησης.

Η γυναίκα ήταν επιβάτης στην ίδια πτήση με έναν ασθενή που πέθανε από χανταϊο στο Γιοχάνεσμπουργκ όντας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια.

Η γυναίκα «καθόταν δύο σειρές πίσω από το άτομο που πέθανε από τον χανταϊο, ένα άτομο που βρέθηκε θετικό, έχοντας μόνο σύντομη επαφή καθώς βρίσκονταν στο αεροπλάνο για μικρό χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Χαβιέρ Παντίγια σε συνέντευξη Τύπου.

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού πάνω στο πλοίο, το οποίο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά κανόνα μόνον έπειτα από στενή επαφή.

Η γυναίκα παρουσιάζει «ήπια αναπνευστικά συμπτώματα» και διακομίζεται σε νοσοκομείο στην πόλη Αλικάντε όπου θα υποβληθεί σε εξετάσεις για τον ιό, με τα αποτελέσματα να αναμένονται από 24 έως 48 ώρες αργότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του τμήματος υγείας της περιφέρειας.

Ο Παντίγια πρόσθεσε πως οι περιφερειακές υγειονομικές αρχές της Βαλένθια ιχνηλατούν τους ανθρώπους με τους οποίους έχει έρθει σε επαφή η γυναίκα τις τελευταίες ημέρες.

Στην ίδια πτήση και η Ολλανδή αεροσυνοδός που βγήκε αρνητική

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ισπανός Υπουργός Υγείας και άλλοι που επέβαιναν στην πτήση εμφάνισαν πιθανά συμπτώματα του ιού, αλλά αργότερα βγήκαν αρνητικοί, συμπεριλαμβανομένης μιας Ολλανδής αεροσυνοδού.

«Αυτό συνέβη με την αεροσυνοδό στην πτήση της KLM και είμαστε βέβαιοι ότι το ίδιο θα συμβεί και εδώ», είπε.

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε ότι η αεροσυνοδός που δεν βρισκόταν στο πλοίο βρέθηκε αρνητική στον ιό μετά από εξετάσεις σε νοσοκομείο στην Ολλανδία.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του κρουαζιερόπλοιου Oceanwide Expeditions δήλωσε ότι 30 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου ατόμου που πέθανε, αποβιβάστηκαν στο απομακρυσμένο βρετανικό νησί της Αγίας Ελένης στις 24 Απριλίου.

Μια πτήση αναχώρησε από εκεί για το Γιοχάνεσμπουργκ την επόμενη μέρα, ξεκινώντας μια αλυσίδα ιχνηλάτησης επαφών όχι μόνο σε αυτή τη σύνδεση αλλά και σε περαιτέρω ταξίδια προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Μια αεροσυνοδός στον ολλανδικό αερομεταφορέα KLM, η οποία ήρθε σε επαφή με έναν μολυσμένο επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο και αργότερα εμφάνισε ήπια συμπτώματα, βρέθηκε αρνητική στον Χανταϊο, δήλωσε ο ΠΟΥ στις 7 Μαΐου.

Η επιβάτης – η σύζυγος του πρώτου ατόμου που πέθανε στην επιδημία – βρισκόταν για λίγο σε ένα αεροπλάνο με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ προς την Ολλανδία στις 25 Απριλίου, αλλά απομακρύνθηκε πριν από την απογείωση.

Αργότερα πέθανε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λίντμαϊερ δήλωσε ότι το αρνητικό αποτέλεσμα της αεροσυνοδού επρόκειτο για «καλά νέα», καθώς έδειξε ότι κάποιος θα μπορούσε να έρθει σε επαφή με ένα μολυσμένο άτομο και παρόλα αυτά να μην κολλήσει τον ιό.

«Δεν εξαπλώνεται σε καμία περίπτωση όπως ο COVID», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι αξιωματούχοι της δημόσιας υγείας ελπίζουν σε ένα παρόμοιο αποτέλεσμα από τον ασθενή στην Ισπανία, κάτι που θα βοηθούσε στην άμβλυνση των φόβων ότι ο ιός έχει ήδη εξαπλωθεί πέρα ​​από τους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Hondius.

Ένα κρούσμα σε απομονωμένο βρετανικό νησί στον Ατλαντικό

Την Παρασκευή, οι βρετανικές αρχές επιβεβαίωσαν ένα νέο ύποπτο κρούσμα στο μικροσκοπικό νησί Τριστάν ντα Κούνια στον Ατλαντικό, ένα από τα πιο απομονωμένα κατοικημένα μέρη στη Γη που αποτελεί Βρετανικό Υπερπόντιο Έδαφος, έχει περίπου 220 μόνιμους κατοίκους, κι εκεί το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius» έκανε την πρώτη προγραμματισμένη στάση του στις 15 Απριλίου.

Ο Στίβεν Ντάουτι, υπουργός τουρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου για το εξωτερικό, έγραψε σε επιστολή του προς τη διοίκηση του Τριστάν ντα Κούνια ότι ο ασθενής ήταν «νησιώτης» και ότι ο σύζυγός του βρισκόταν σε απομόνωση.

Ο Ντάουτι πρόσθεσε ότι τέσσερις νησιώτες ταξίδεψαν με το Hondius στην κοντινή Αγία Ελένη.

Η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι αυτός ο ασθενής επέβαινε στο «Hondius» και πρόσθεσε ότι δύο επιπλέον Βρετανοί υπήκοοι έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι φέρουν τον ιό.

Σχέδια επαναπατρισμού

Το MV Hondius απέπλευσε από τις ακτές της Μαυριτανίας καθώς κατευθύνεται προς τις Κανάριες Νήσους.

Η ισπανική κυβέρνηση δήλωσε ότι οι πρώτοι επιβάτες θα επαναπατριστούν την Κυριακή, μετά την άφιξή του.

Οι ισπανικές αρχές δήλωσαν ότι το πλοίο θα αγκυροβολήσει στα ανοιχτά της Τενερίφης και δεν θα του επιτραπεί να δέσει. Οι επιβάτες θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο με μικρότερο πλοίο.

Η Βρετανία έχει ναυλώσει μια πτήση επαναπατρισμού από την Τενερίφη για επιβάτες και πλήρωμα από το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Θα ληφθούν μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων σε κάθε βήμα του ταξιδιού για να διασφαλιστεί ο ασφαλής επαναπατρισμός των Βρετανών επιβατών», δήλωσε η επικεφαλής επιστημονική διευθύντρια της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), Ρόμπιν Μέι.

Το πλοίο προσέγγισε πολλά απομακρυσμένα βρετανικά νησιά στον Νότιο Ατλαντικό κατά μήκος της διαδρομής, συμπεριλαμβανομένης της Αγίας Ελένης.

Η UKHSA δήλωσε την Παρασκευή ότι υπήρχε ύποπτο κρούσμα στο Τριστάν ντα Κούνια, έναν από τους πιο απομονωμένους οικισμούς στον κόσμο με περίπου 250 άτομα.

Πηγές: Reuters, AFP, nbcnews