Τραμπ για χανταϊό: «Ελπίζουμε ότι είναι υπό έλεγχο» – Σάλος για τις περικοπές των ΗΠΑ σε έρευνες για τη μεταδοτικότητά του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι έχει ενημερωθεί για τα κρούσματα του χανταϊού που σχετίζονται με το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», διαβεβαιώνοντας πως η κατάσταση παραμένει «υπό έλεγχο». Μέχρι στιγμής έχουν πεθάνει τρεις άνθρωποι.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, κοντά στο Μνημείο Λίνκολν, ο Τραμπ δήλωσε: «Είναι σε μεγάλο βαθμό, ελπίζουμε, υπό έλεγχο. Ήταν το πλοίο, και νομίζω ότι θα κάνουμε μια πλήρη αναφορά σχετικά με αυτό αύριο».

«Έχουμε πολλούς ανθρώπους, πολλούς σπουδαίους ανθρώπους που το μελετούν. Θα έπρεπε να είναι εντάξει, ελπίζουμε», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς εάν οι Αμερικανοί πολίτες πρέπει να ανησυχούν για πιθανή εξάπλωση της νόσου, ο Αμερικανός Πρόεδρος απάντησε: «Ελπίζω όχι».

«Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

Κρούσματα

Η δήλωση έρχεται την ώρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επιβεβαιώνει πέντε κρούσματα του στελέχους των Άνδεων, συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων, ενώ οι υγειονομικές αρχές σε πολλές χώρες δίνουν μάχη για τον περιορισμό της εξάπλωσης.

Ο ΠΟΥ δήλωσε την Πέμπτη ότι, ενώ αναμένει να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα, δεν προβλέπει μια μεγάλη επιδημία παρόμοια με την Covid-19 και υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εκτεταμένου κινδύνου μετάδοσης.

Τα δύο πρώτα κρούσματα «ταξίδεψαν μέσω Αργεντινής, Χιλής και Ουρουγουάης σε ένα ταξίδι παρατήρησης πουλιών που περιελάμβανε επισκέψεις σε τοποθεσίες όπου υπήρχε το είδος αρουραίου που είναι γνωστό ότι μεταφέρει τον ιό», δήλωσε ο ΠΟΥ.

Το χρονικό της επιδημίας και η απειλή του στελέχους των Άνδεων

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τρεις άνθρωποι -ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός- έχουν χάσει τη ζωή τους από τότε που το πλοίο απέπλευσε από την Αργεντινή.

Σημειώνεται πως το «σημείο μηδέν» για το πρόσφατα ξέσπασμα, εντοπίζεται στην Ουσουάια της Αργεντινής, στο νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής.

Συνολικά 146 άτομα από 23 χώρες παραμένουν στο πλοίο υπό αυστηρά προληπτικά μέτρα.

Το συγκεκριμένο στέλεχος των Άνδεων ανησυχεί ιδιαίτερα τους ειδικούς, καθώς είναι το μοναδικό στην οικογένεια του χανταϊού που είναι γνωστό ότι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Αν και οι περισσότερες λοιμώξεις συμβαίνουν μέσω επαφής με περιττώματα τρωκτικών, η μετάδοση μεταξύ ανθρώπων παραμένει ένα πεδίο με πολλά ερωτηματικά.

Στο στόχαστρο οι περικοπές κονδυλίων της κυβέρνησης Τραμπ

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, η κυβέρνησή του δέχεται σκληρή κριτική για την απόφαση να διακόψει το 2025 τη χρηματοδότηση του δικτύου CREID (Κέντρα Έρευνας για Αναδυόμενες Λοιμώδεις Νόσους).

Το δίκτυο αυτό περιλάμβανε ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην Αργεντινή, σχεδιασμένο ακριβώς για τη μελέτη του τρόπου μετάδοσης του χανταϊού από τα τρωκτικά στους ανθρώπους και μεταξύ των ανθρώπων.

Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ (NIH) έκλεισε και τα 10 κέντρα του δικτύου πέρυσι, κρίνοντας την έρευνα ως «μη ασφαλή».

Ιολόγοι που συνεργάζονταν με το CREID είχαν τότε αντιδράσει έντονα, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία απόδειξη πως η έρευνα ήταν επικίνδυνη και ότι οι περικοπές εντάσσονταν σε μια γενικότερη υποχώρηση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για επιτήρηση λοιμωδών νοσημάτων.

Ο Σκοτ Γουίβερ, πρώην επικεφαλής ερευνητής του Κέντρου Νέων Λοιμωδών Νοσημάτων της Δυτικής Αφρικής (WAC-EID), δήλωσε: «Δεν είμαστε σε καλή θέση να πούμε ότι [ο χανταϊός], επειδή δεν προκάλεσε ποτέ μεγάλες εξάρσεις, δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό μια μέρα».

Το πρόγραμμα WAC-EID επικεντρώθηκε κυρίως σε ασθένειες στη Σενεγάλη, τη Σιέρα Λεόνε και τη Νιγηρία, πολλές από τις οποίες μεταδίδονται από τρωκτικά.

«Βρήκαμε ότι υπήρχε μια ομάδα στην Αργεντινή που ήθελε να κάνει παρόμοια πράγματα με αυτά που κάναμε στη Δυτική Αφρική. Τους υποστηρίξαμε να καταθέσουν αίτηση για ένα πιλοτικό βραβείο, και το έκαναν, και αξιολογήθηκαν, και πέτυχαν να χρηματοδοτηθούν», ανέφερε.

Από το 2021 το WAC-EID είχε λάβει σειρά κρατικών επιχορηγήσεων από τις ΗΠΑ, που κυμαίνονταν από 521.027 έως 1.702.711 δολάρια. Σύμφωνα με τον Γουίβερ, περίπου 100.000 δολάρια θα κατευθύνονταν πιθανότατα στη μελέτη στην Αργεντινή.

Σύμφωνα με αρχεία του Grant Witness -ένας ιστότοπος αφιερωμένος στην καταγραφή των επιχορηγήσεων ομοσπονδιακών φορέων που έχουν καταργηθεί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από το NIH- από τα 8,3 εκατομμύρια δολάρια που είχαν αρχικά εγκριθεί, περίπου 2,4 εκατομμύρια δεν εκταμιεύθηκαν ποτέ λόγω των περικοπών.

Ο Γουίβερ τόνισε πως, αν και η έρευνα πιθανότατα δεν θα είχε αποτρέψει το συγκεκριμένο περιστατικό στο MV Hondius, οι περικοπές καθιστούν τον κόσμο πιο ευάλωτο.

Μάλιστα, υπενθύμισε την επιδημία του ιού Ζίκα το 2015 και το 2016, όταν χιλιάδες Αμερικανοί εκτέθηκαν σε έναν μέχρι τότε σχετικά άγνωστο παθογόνο παράγοντα.

Αυτή τη στιγμή, πέντε πολιτείες των ΗΠΑ παρακολουθούν στενά την κατάσταση για πιθανά κρούσματα από επιβάτες που αποβιβάστηκαν πριν την εκδήλωση του πρώτου ύποπτου κρούσματος.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) έχει θέσει την απόκριση τους στο ξέσπασμα του χανταϊού στο «Επίπεδο 3», το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο ενεργοποίησης έκτακτης ανάγκης.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Scientific American, Anadolu