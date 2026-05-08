Λευκάδα: Μυστήριο με το θαλάσσιο drone που εντόπισαν ψαράδες – Εξετάζεται αν συνδέεται με την Ουκρανία

Ένα μυστήριο είναι σε εξέλιξη στη Λευκάδα, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (7/5) ψαράδες εντόπισαν ένα μαύρο θαλάσσιο drone (USV) να κινείται στη θαλάσσια περιοχή του νησιού.

Το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας βρέθηκε κοντά σε βραχώδες σημείο και οι ψαράδες το μετέφεραν, ρυμουλκώντας το, στο λιμάνι της Βασιλικής. Στο πάνω μέρος του, το drone φέρει αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας.

Τη διερεύνηση του περιστατικού έχει αναλάβει πλέον το Λιμενικό Σώμα με τη συνδρομή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Ερευνάται εάν στο σκάφος υπάρχει ποσότητα εκρηκτικών.

Τι είναι τα USV

Τα USV (Unmanned Surface Vehicle) είναι μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας, και χρησιμοποιούνται διεθνώς κυρίως για στρατιωτικές αποστολές, όπως επιτήρηση, συλλογή πληροφοριών και ειδικές επιχειρήσεις, αλλά και σε επιστημονικές εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας.

Ακόμα, δεν έχει γίνει γνωστό πώς βρέθηκε το εν λόγω μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας στα ελληνικά ύδατα.

Εξετάζεται αν συνδέεται με την Ουκρανία

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ειδικοί του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναμένεται να σκανάρουν το θαλάσσιο drone προκειμένου να διαπιστώσουν την προέλευση και τον ρόλο του.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το μη επανδρωμένο σκάφος να συνδέεται με την Ουκρανία, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί επιθέσεις με drones εναντίον πλοίων του σκιώδους στόλου της Ρωσίας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο σημειώθηκε επίθεση στο ρωσικό δεξαμενόπλοιο Qendil, ενώ τον Μάρτιο το επίσης ρωσικό LNG Arctic Metagas υπέστη σοβαρές ζημιές από έκρηξη νοτιοανατολικά της Μάλτας.