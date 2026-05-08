Eurovision: Ένα παγκόσμιο κυνήγι θησαυρού – Η προσπάθεια να βρεθούν τα χαμένα αρχεία του 1956 και 1964

Καθώς ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision γιορτάζει την 70ή επέτειό του, οι υπεύθυνοι στρέφονται στους Eurofans για να λύσουν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μυστήρια της τηλεόρασης.

Κάπως έτσι, αρχίζει μια παγκόσμια έρευνα για να έρθουν στην επιφάνεια το χαμένο υλικό από δύο από τους Διαγωνισμούς Τραγουδιού της Eurovision του 1956 και του 1964.

Παρά τις δεκαετίες αρχειοθέτησης, δεν υπάρχουν πλήρεις μαγνητοσκοπήσεις αυτών των εκπομπών στα αρχεία των αρχικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων που τις φιλοξενούσαν, του SRG SSR στην Ελβετία (1956) και του DR στη Δανία (1964).

Τώρα, η έρευνα συνεχίζεται για να εντοπιστούν – όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο.

Χαμένες… αλλά όχι ξεχασμένες

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision μεταδίδεται κάθε χρόνο από το 1956 (εκτός από την περίοδο της παγκόσμιας πανδημίας του 2020), εξελισσόμενος στη μεγαλύτερη ζωντανή μουσική εκδήλωση στον κόσμο. Αλλά στα πρώτα του χρόνια, η τεχνολογία της τηλεόρασης εξακολουθούσε να εξελίσσεται και οι μαγνητοσκοπήσεις συχνά δεν διατηρούνταν. Επειδή η κασέτα ήταν ακριβή, οι ηχογραφήσεις συχνά σβήνονταν και η κασέτα επαναχρησιμοποιούνταν.

Ως αποτέλεσμα, δύο εκδόσεις της Eurovision έγιναν θρύλος! Ο πρώτος Διαγωνισμός στο Λουγκάνο το 1956 και ο Διαγωνισμός του 1964 στην Κοπεγχάγη εξακολουθούν να αγνοούνται πλήρως, με μόνο ηχητικό υλικό από τον Διαγωνισμό, αποσπάσματα βίντεο και αναμνήσεις να έχουν διασωθεί.

Αλλά υπάρχει ελπίδα…

Χάρη στο έργο του Yle στη Φινλανδία, χαμένα πλάνα από τη νικητήρια εμφάνιση της Ιταλίδας Gigliola Cinquetti το 1964 ανακαλύφθηκαν και αποτελούν πλέον μέρος του επίσημου αρχείου της Eurovision – και είναι διαθέσιμα στους θαυμαστές παγκοσμίως στο κανάλι της Eurovision στο YouTube.

Κάπου εκεί έξω…

Οι υπεύθυνοι της Eurovision πιστεύουν ότι αντίγραφα – ή αποσπάσματα – αυτών των εκπομπών θα μπορούσαν να υπάρχουν ακόμα σε ιδιωτικές συλλογές ή σε ξεχασμένα αρχεία ραδιοτηλεοπτικών φορέων ή σε παλιούς κύλινδρους ταινιών ήακόμα και κρυμμένα σε μια σοφίτα, ξεχασμένα εδώ και καιρό.

Η αναζήτηση είναι ανοιχτή σε οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανακατασκευή των χαμένων κομματιών:

Πλήρεις βιντεοσκοπήσεις

Μερικό υλικό

Κατ’ οίκον βιντεοσκοπήσεις

Φωτογραφικό ή κινηματογραφικό υλικό

Ακόμα και το πιο μικρό απόσπασμα θα μπορούσε να βοηθήσει στην επαναφορά στη ζωή αυτών των ιστορικών μεταδόσεων.

Μια παγκόσμια προσπάθεια της Eurovision

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την 70ή επέτειο, η Eurovision συνεργάζεται με τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, τους αρχειονόμους και τους ειδικούς αποκατάστασης για τον εντοπισμό, την αποκατάσταση και τη διατήρηση οποιουδήποτε υλικού αποκαλυφθεί.

Κάθε ανακάλυψη θα βοηθήσει στην ολοκλήρωση της ιστορίας του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision – όχι μόνο για τους ιστορικούς, αλλά και για τα εκατομμύρια θαυμαστές που έκαναν τον Διαγωνισμό αυτό που είναι σήμερα.

Ο Martin Green, CBE, Διευθυντής του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, δήλωσε: «Καθώς γιορτάζουμε τα 70 χρόνια του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, ανατρέχουμε σε μια απίστευτη ιστορία – αλλά γνωρίζουμε ότι εξακολουθούν να λείπουν κάποια κεφάλαια».

Η ιδέα ότι κάπου στον κόσμο θα μπορούσαν να υπάρχουν άγνωστα πλάνα από το 1956 ή το 1964 είναι πραγματικά συναρπαστική. Είναι λίγο σαν ένα παγκόσμιο κυνήγι θησαυρού.

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision αφορούσε πάντα την ένωση των ανθρώπων και αυτή είναι μια ευκαιρία για τους θαυμαστές να συμβάλουν στη διατήρηση αυτής της κοινής ιστορίας.

Συμμετέχετε στην αναζήτηση

Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να έχει σχετικό υλικό, ενθαρρύνεται να επικοινωνήσει με την EBU μέσω του [email protected] παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.