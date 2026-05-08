Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός, προβλήματα στην Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

Κίνηση

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται για ακόμη μία ημέρα Αττική, με την κίνηση να είναι αυξημένη σε πολλούς από τους κεντρικούς άξονες.

Στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα ανόδου τα προβλήματα εντοπίζονται από τα Σεπόλια έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, και στο ρεύμα καθόδου, από το ύψος των ΚΤΕΛ έως τα Σεπόλια.

Στην λεωφόρο Κηφισίας, οι οδηγοί είναι κολλημένοι στο ύψος της Κατεχάκη. Στην άνοδο, προβλήματα υπάρχουν έως και το Νέο ψυχικό. Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος της Κατεχάκη.

Προβλήματα υπάρχουν ακόμη στο κέντρο της Αθήνας, στην Λεωφόρο Αθηνών, στη Λεωφόρο Συγγρού, στην Ποσειδώνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.  

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα καταγράφονται: 

  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:  15-20 λεπτών από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κύμης.
  • Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού): 5-10 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Πρέπει να τρώμε ασπράδια ή ολόκληρα αυγά; Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί

27χρονη με λευχαιμία οργάνωσε τον γάμο της σε 5 ημέρες – Η συγκινητική ιστορία αγάπης

Πώς θα βάλετε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας – Αναλυτικός οδηγός από τον Μιχάλη Χριστοδουλίδη

Αγορά ακινήτων: Τα 25.000 διατηρητέα κτήρια και τα αιτήματα των ιδιοκτητών για στήριξη και επανάχρηση

Ιονίζουσα ακτινοβολία: Ο «αόρατος εχθρός» των κβαντικών υπολογιστών και η λύση της Google

Google: Δίνει 1,5 εκατ. δολάρια σε όποιον βρει «κενό ασφαλείας» στα κινητά Pixel
περισσότερα
08:34 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: «Ήμουν πλέον ένας τρελός» – Αναλυτικά όσα υποστήριξαν στις απολογίες τους ο 54χρονος και η σύζυγός του

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 54χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα και η 5...
08:12 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Λευκάδα: Μυστήριο με το θαλάσσιο drone που εντόπισαν ψαράδες – Εξετάζεται αν συνδέεται με την Ουκρανία

Ένα μυστήριο είναι σε εξέλιξη στη Λευκάδα, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (7/5) ψαράδες εντόπισ...
07:53 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Ασπρόπυργος: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 12χρονο που τραυματίστηκε σε τροχαίο με πατίνι – Τι είπε ο οδηγός του βαν

Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» νοσηλεύετ...
07:17 , Παρασκευή 08 Μαΐου 2026

Καιρός: Αφρικανική σκόνη, βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, τη μεταφορά αφρικανικής σκό...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή