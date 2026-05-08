Τα κρυφά τούνελ κάτω από χωριό φέρνουν στο φως την αλήθεια πίσω από τους θρύλους αιώνων

Τα κρυφά τούνελ κάτω από ένα αγγλικό χωριό φέρνουν στο φως την αλήθεια πίσω από τους θρύλους αιώνων

Για δεκαετίες, οι κάτοικοι του Μπλόξαμ ψιθύριζαν ιστορίες για έναν κρυφό κόσμο που εκτείνεται κάτω από τα πόδια τους, χαμένο στο σκοτάδι και τον χρόνο. Σήμερα, αυτό που πολλοί θεωρούσαν απλώς έναν γοητευτικό τοπικό μύθο, μετατρέπεται σε μια συγκλονιστική πραγματικότητα που αλλάζει την ιστορία του χωριού.

Οι ιστορίες για μυστικές σήραγγες κάτω από το Μπλόξαμ αποτελούσαν κάποτε μέρος της λαϊκής παράδοσης του χωριού, που μεταφερόταν από γενιά σε γενιά.

Τώρα, μετά από δεκαετίες φημών, μια ομάδα κατοίκων ανακάλυψε αποδείξεις που επιβεβαιώνουν ότι οι θρύλοι αυτοί δεν ήταν απλώς αποκυήματα της φαντασίας.

Από τον Μεσαίωνα στο σήμερα: Το μυστήριο της χρονολόγησης

Οι ανακαλύψεις στο χωριό του βόρειου Όξφορντσιρ, το οποίο βρίσκεται στις παρυφές του Κότσγουολντς, αποκάλυψαν ένα επεκτεινόμενο υπόγειο δίκτυο που ενδέχεται να είχε χρησιμοποιηθεί σε διάφορες περιόδους της αγγλικής ιστορίας.

Η ακριβής ηλικία των σηράγγων παραμένει αβέβαιη, ωστόσο τα πρώτα ευρήματα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο τμήματα του συστήματος να προϋπήρχαν της μεσαιωνικής περιόδου.

Ο θρύλος του χωριού που έγινε αντικείμενο έρευνας

Για χρόνια, οι κάτοικοι του Μπλόξαμ μιλούσαν για κρυφά περάσματα κάτω από σπίτια, κήπους και παλιές διαδρομές του χωριού. Οι ιστορίες ήταν οικείες, αλλά στερούνταν αποδείξεων.

Αυτό άλλαξε το 2024, όταν μια συζήτηση στο Facebook έφερε τις παλιές αυτές μαρτυρίες ξανά στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου.

Ο Dave Green, κάτοικος του Μπλόξαμ που άκουγε αυτές τις ιστορίες από την παιδική του ηλικία, βοήθησε στην ίδρυση της “Εταιρείας Υπογείων Σηράγγων του Μπλόξαμ” (Bloxham Underground Tunnel Society) μαζί με άλλους συγχωριανούς του.

Ο στόχος τους ήταν απλός: να διαπιστώσουν αν οι φήμες είχαν μια πραγματική αρχαιολογική βάση.

Μιλώντας στο BBC, ο Dave Green ανέφερε ότι οι ιστορίες κυκλοφορούσαν για χρόνια, αλλά κινδύνευαν να χαθούν καθώς οι παλαιότερες γενιές έφευγαν από τη ζωή. Η ομάδα δημιουργήθηκε για να διασώσει αυτές τις μνήμες και να τις αντιπαραβάλει με χειροπιαστές αποδείξεις.

Το πρώτο τούνελ βρέθηκε χάρη σε μια παιδική ανάμνηση

Η πρώτη σημαντική επιτυχία της ομάδας ήρθε όταν η μαρτυρία ενός ντόπιου τους κατεύθυνε προς μια πιθανή είσοδο σήραγγας, την οποία θυμόταν από τα παιδικά του χρόνια.

Μόλις εντοπίστηκε η είσοδος, έμπειροι σπηλαιολόγοι επιθεώρησαν το πέρασμα για να βεβαιωθούν ότι ήταν ασφαλές, προτού εισέλθουν σε αυτό τα μέλη της εταιρείας.

Για τον Green και την ομάδα του, η στιγμή εκείνη επιβεβαίωσε ότι οι υπόγειοι θρύλοι του Μπλόξαμ δεν μπορούσαν πλέον να απορριφθούν ως φήμες του χωριού.

Άνοιξε επίσης νέες γραμμές έρευνας σε ολόκληρο τον οικισμό, όπου άλλοι κάτοικοι είχαν μοιραστεί ιστορίες για πιθανά κενά, περάσματα και φραγμένες εισόδους.

Εργασίες σε γκαράζ αποκαλύπτουν ένα μεγαλύτερο υπόγειο πέρασμα

Η πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη ήρθε κατά τύχη. Κατά τη διάρκεια πρόσφατων οικοδομικών εργασιών για ένα ιδιωτικό γκαράζ, το έδαφος υποχώρησε ξαφνικά καθώς σκάβονταν τα θεμέλια.

Κάτω από την επιφάνεια βρισκόταν μια μεγάλη σήραγγα, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι περίμενε η ομάδα.

Ο Green πιστεύει ότι το νέο πέρασμα μπορεί να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου, συνδεδεμένου υπόγειου δικτύου στο Μπλόξαμ, υποδηλώνοντας ένα μεγαλύτερο υπόγειο τοπίο.

Αν επιβεβαιωθεί, η ανακάλυψη αυτή ανατρέπει την άποψη ότι οι κρυφοί χώροι ήταν μεμονωμένα χαρακτηριστικά.

Ο σκοπός της σήραγγας παραμένει ακόμα άγνωστος.

Ενδέχεται να εξυπηρετούσε πρακτικές, αμυντικές ή θρησκευτικές λειτουργίες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.

Οι ερευνητές από την περιοχή, προσπαθούν να κατανοήσουν αν τα περάσματα χτίστηκαν σε μία μόνο περίοδο ή αν προσαρμόζονταν επανειλημμένα με την πάροδο των αιώνων.

Οστά ζώων υποδηλώνουν την ηλικία του τούνελ

Στο εσωτερικό της σήραγγας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, η ομάδα εντόπισε οστά ζώων, ανάμεσα στα οποία και ένα κρανίο που ο Green αναγνώρισε ως κρανίο κόκκινου ελαφιού.

Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι το εύρημα αυτό ίσως υποδεικνύει μια πολύ πρώιμη φάση χρήσης, πιθανώς προγενέστερη της μεσαιωνικής περιόδου.

Ωστόσο, η χρονολόγηση παραμένει ανεπιβεβαίωτη.

Η ομάδα ελπίζει ότι η μέθοδος του ραδιενεργού άνθρακα θα προσφέρει σαφέστερες αποδείξεις, αν και η χρονολόγηση της ίδιας της σήραγγας μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη.

Τα οστά και άλλα οργανικά κατάλοιπα μπορούν να δώσουν χρήσιμα στοιχεία, αλλά δεν αποκαλύπτουν πάντα πότε ακριβώς σκάφτηκε ή κατασκευάστηκε αρχικά μια δομή.

Μία θεωρία που εξετάζεται είναι ότι το δίκτυο ενδέχεται να έχει τις ρίζες του ακόμη και στη Ρωμαϊκή περίοδο.

Μια άλλη πιθανότητα είναι οι σήραγγες να επαναχρησιμοποιήθηκαν πολύ αργότερα, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου της Αγγλικής Μεταρρύθμισης, όταν ο καθολικός κλήρος ίσως χρειαζόταν κρυφές διαδρομές ή καταφύγια κατά τη διάρκεια των αναταραχών που σχετίζονταν με τη διάλυση των μοναστηριών από τον Ερρίκο Η’.

Ο λαϊκός θρύλος πρόσφερε τεκμήρια

Οι ανακαλύψεις στο Μπλόξαμ δείχνουν πώς η τοπική μνήμη μπορεί να διασώσει ίχνη του παρελθόντος, πολύ μετά αφότου οι γραπτές πηγές έχουν σιωπήσει.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή συζήτηση στο χωριό, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια ιστορική έρευνα υπό την καθοδήγηση της τοπικής κοινότητας, με σημαντικές αρχαιολογικές προοπτικές.

Προς το παρόν, οι σήραγγες κάτω από το Μπλόξαμ παραμένουν μόνο εν μέρει κατανοητές. Η ηλικία τους, η πλήρης έκτασή τους και ο αρχικός τους σκοπός παραμένουν ανοιχτά ερωτήματα.

Όμως ένα πράγμα είναι ήδη σαφές: οι παλιές ιστορίες που λέγονταν κάτω από τις στέγες και στα σοκάκια αυτού του χωριού του Όξφορντσιρ ήταν ριζωμένες σε κάτι αληθινό.