ΗΠΑ: Οργή στον Λευκό Οίκο με ηθοποιό του «Star Wars» – Δημοσίευσε εικόνα με τον Τραμπ νεκρό σε τάφο

Την οργή του Λευκού Οίκου προκάλεσε ο πρωταγωνιστής του «Star Wars», Μαρκ Χάμιλ, την Πέμπτη, μετά την ανάρτηση μιας εικόνας που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και εμφάνιζε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μέσα σε έναν ρηχό τάφο, μπροστά από ένα μνήμα.

Η επίμαχη εικόνα, η οποία αναρτήθηκε στον επαληθευμένο λογαριασμό του ηθοποιού στο Bluesky, απεικόνιζε τον Τραμπ με κλειστά μάτια δίπλα σε μια ταφόπλακα που περιβαλλόταν από μαργαρίτες και έφερε την επιγραφή «Donald J. Trump 1946-2024».

Πάνω από την εικόνα αναγραφόταν η φράση «Μακάρι» (If Only).

Ο ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του Λουκ Σκαϊγουόκερ, συνόδευσε την ανάρτηση με ένα αιχμηρό σχόλιο, γράφοντας ότι ο Τραμπ «Θα πρέπει να ζήσει αρκετά ώστε να γίνει μάρτυρας της αναπόφευκτης οδυνηρής ήττας του στις ενδιάμεσες εκλογές, να λογοδοτήσει για την πρωτοφανή διαφθορά του, να παραπεμφθεί, να καταδικαστεί και να ταπεινωθεί για τα αμέτρητα εγκλήματά του».

«Αρκετά ώστε να συνειδητοποιήσει ότι θα μείνει στην ιστορία με το στίγμα της ντροπής, για πάντα», πρόσθεσε.

Η οργισμένη απάντηση του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας X, χαρακτηρίζοντας τον Χάμιλ «ένα άρρωστο άτομο».

Σε ανάρτηση της ομάδας Τύπου της αμερικανική προεδρίας αναφέρθηκε: «Αυτοί οι φανατικοί της Ριζοσπαστικής Αριστεράς απλά δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Αυτού του είδους η ρητορική είναι ακριβώς αυτό που ενέπνευσε τρεις απόπειρες δολοφονίας μέσα σε δύο χρόνια εναντίον του Προέδρου μας».

.@MarkHamill is one sick individual. These Radical Left lunatics just can’t help themselves. This kind of rhetoric is exactly what has inspired three assassination attempts in two years against our President. pic.twitter.com/daJqcyssm7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 7, 2026

Η «διευκρίνιση» του Χάμιλ

Μετά τις αντιδράσεις, ο Χάμιλ αφαίρεσε την εικόνα και επιχείρησε να αναδιατυπώσει τα λεγόμενά του, κάνοντας λόγο για μια «ακριβή επεξεργασία για λόγους σαφήνειας».

«”Θα πρέπει να ζήσει αρκετά ώστε να… λογοδοτήσει για τα… εγκλήματά του”. Στην πραγματικότητα, του ευχόμουν το αντίθετο από το να πεθάνει, αλλά ζητώ συγγνώμη αν θεωρήσατε την εικόνα ακατάλληλη», έγραψε ο ηθοποιός, αναρτώντας εκ νέου τα αρχικά του σχόλια μαζί με μια νέα φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ.

Accurate Edit for Clarity: “He should live long enough to… be held accountable for his… crimes.” Actually, I was wishing him the opposite of dead, but apologize if you found the image inappropriate. 💙-mh [image or embed] — Mark Hamill (@markhamillofficial.bsky.social) 7 Μαΐου 2026 στις 10:11 μ.μ.



Ο Χάμιλ, ο οποίος είναι χρόνια επικριτής του Τραμπ, είχε αποκαλύψει πέρυσι ότι σκέφτηκε σοβαρά να μετακομίσει στο Λονδίνο ή την Ιρλανδία μετά την επανεκλογή του Τραμπ το 2024, αλλά η σύζυγός του, Μαριλού, τον έπεισε να μείνει.

Όπως είχε δηλώσει στους Times: «Είναι πολύ έξυπνη. Δεν απάντησε αμέσως, αλλά μια εβδομάδα αργότερα είπε: “Με εκπλήσσει που θα του επέτρεπες να σε διώξει από την ίδια σου τη χώρα”. Αυτό το κάθαρμα, σκέφτηκα. Δεν φεύγω».

Το κλίμα έντασης στις ΗΠΑ

Η αντιπαράθεση αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για την ασφάλεια του Αμερικανού Προέδρου.

Τον περασμένο μήνα, ένας άνδρας επιχείρησε να εισβάλει σε σημείο ελέγχου στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και άνοιξε πυρ, σε μια απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 ο Τραμπ τραυματίστηκε στο αυτί από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια, ενώ τον Φεβρουάριο καταδικάστηκε ένας άλλος άνδρας που εντοπίστηκε οπλισμένος κοντά σε γήπεδο γκολφ όπου βρισκόταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από: Reuters, Hollywood Reporter