Παγκόσμια Ημέρα Γαϊδουριού: Το αφιέρωμα της Finos Film με ατάκες από αγαπημένες ταινίες

Η Παγκόσμια Ημέρα Γαϊδουριού (World Donkey Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαΐου. Η Finos Film τιμά την ημέρα με ένα απολαυστικό βίντεο.

Καθιερώθηκε για να τιμήσει το εργατικό αυτό ζώο, να αναδείξει την υπομονή και την προσφορά του στον άνθρωπο, καθώς και να προωθήσει την προστασία του, ειδικά στις περιοχές όπου υποφέρει από σκληρή εργασία.

«Σήμερα είναι η Ημέρα του Γαϊδουριού και τιμάμε τα πιο καλοσυνάτα πλάσματα του ζωικού βασιλείου — ζώα που στάθηκαν για αιώνες πιστοί σύντροφοι του ανθρώπου, αλλά δυστυχώς και συχνά θύματα εκμετάλλευσης. Στις ταινίες της Finos Film τα γαϊδουράκια έχουν κάνει τις δικές τους αξέχαστες εμφανίσεις, με πιο χαρακτηριστικό τον Λάμπη στη δροσερή «Μανταλένα», που — σύμφωνα με πηγές της εποχής — αντιμετωπίστηκε με φροντίδα και σεβασμό. Με αυτό το αφιέρωμα δηλώνουμε ξεκάθαρα: τα γαϊδουράκια δεν είναι τουριστικά εργαλεία — είναι ζώα που αξίζουν σεβασμό» αναφέρει.

Το βίντεο της Finos Film