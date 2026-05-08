Γερμανία: Ομηρία σε τράπεζα – Σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας

Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές αρχές το πρωί της Παρασκευής, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για περιστατικό ομηρίας σε υποκατάστημα τράπεζας στη δυτική πόλη Ζίντσιγκ (Sinzig), στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν στο κέντρο της πόλης περίπου στις 09:00 το πρωί (ώρα Ελλάδος) και έκτοτε βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις Bild, το περιστατικό ξεκίνησε όταν ένα θωρακισμένο όχημα χρηματαποστολής σταμάτησε μπροστά από υποκατάστημα ταμιευτηρίου της Volksbank.

Κατά την έξοδο ενός εκ των υπαλλήλων για να εισέλθει στο κτίριο, ένας άγνωστος άνδρας τον αναχαίτισε και τον απείλησε.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο δράστης και ο όμηρος-υπάλληλος βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στο χρηματοκιβώτιο της τράπεζας.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τις πληροφορίες δηλώνοντας: «Επί του παρόντος, πιστεύεται ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα. Ένας όμηρος είναι ο οδηγός του οχήματος χρηματαποστολής».

Η κατάσταση στο σημείο παραμένει σταθερή, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν παραταχθεί μπροστά από την τράπεζα, όπου παραμένει σταθμευμένο και το θωρακισμένο φορτηγό.

Ολόκληρο το κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί, ενώ έχουν κληθεί και ειδικές μονάδες επιβολής του νόμου.