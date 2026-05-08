Politico: Η Ελλάδα «ποντάρει» στο MAGA – Το μεγάλο στοίχημα του Μητσοτάκη και η «πινελιά» της Γκίλφοϊλ

Ενώ οι σχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τους παραδοσιακούς Ευρωπαίους συμμάχους του, όπως ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, εισέρχονται σε μια περίοδο έντασης, η Ελλάδα φαίνεται να ακολουθεί μια διαμετρικά αντίθετη πορεία.

Σε μια στιγμή που μεγάλο μέρος της Ευρώπης τηρεί αποστάσεις ασφαλείας από τον Λευκό Οίκο, η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει να «διπλασιάσει» το στοίχημά της στη σχέση με το κίνημα MAGA, επιδιώκοντας να καταστεί ο πλέον έμπιστος εταίρος του Αμερικανού Προέδρου στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Politico, η Αθήνα θεωρεί πως η στενή σχέση με την Ουάσινγκτον δεν αφορά μόνο το διπλωματικό επίπεδο, αλλά συνδέεται άμεσα με μια αυξανόμενη ιδεολογική ευθυγράμμιση της Νέας Δημοκρατίας με τη ρητορική Τραμπ, με την ασφάλεια απέναντι στην Τουρκία, τις αμερικανικές επενδύσεις και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Ελλάδα επενδύει έντονα και σε επιχειρηματικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, προχωρώντας σε μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες και εξασφαλίζοντας αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια.

Η «πινελιά» της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την επαναπροσέγγιση είναι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Από την άφιξή της τον Νοέμβριο, η πρώην παρουσιάστρια του Fox News έχει καταφέρει να στρέψει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας, προωθώντας παράλληλα τα αμερικανικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με το Politico, ελάχιστοι θα έπρεπε να εκπλήσσονται από το γεγονός ότι η Γκίλφοϊλ πιέζει ανοιχτά ώστε ο Τραμπ να γιορτάσει την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας στην «κοιτίδα της δημοκρατίας», εκφωνώντας ομιλία στην Ακρόπολη το καλοκαίρι.

«Θα το θέλαμε όλοι αυτό, έτσι δεν είναι;», έχει πει.

Υπενθυμίζεται πως η Γκίλφοϊλ ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Η ίδια δεν διστάζει να επιτεθεί στα κινεζικά συμφέροντα, χαρακτηρίζοντας την ιδιοκτησία του Λιμανιού του Πειραιά από την COSCO ως «ατυχή».

«Κάθε μέρα, όταν ξυπνάω το πρωί, θα βρίσκω έναν τρόπο να προωθώ τα αμερικανικά συμφέροντα, τα χρήματα, τις υποδομές, για να συνεργαστούμε με την Ελλάδα και τους υπόλοιπους συμμάχους μας σε αυτή την περιοχή, και αυτό σημαίνει να απωθούμε πολύ επιθετικά τα κινεζικά συμφέροντα. Θα το κάνω αυτό κάθε μέρα, και θα το κάνω χωρίς απολογία», δήλωσε στον Μάθιου Μπόιλ, δημοσιογράφου του Breitbart.

Η Γκίλφοϊλ περιγράφει τη σχέση της με το ελληνικό υπουργικό συμβούλιο ως εξαιρετικά στενή, σημειώνοντας πως συνομιλεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τρεις έως τέσσερις φορές την εβδομάδα.

«Του στέλνω μήνυμα και μιλάμε στο τηλέφωνο. Υποστηρίζει πραγματικά τις ΗΠΑ και θέλει να το αποδείξει — το θέλει πραγματικά», ανέφερε.

Για άλλους υπουργούς, η πρέσβειρα ήταν ακόμα πιο άμεση. Αναφερόμενη στον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, είπε: «Μερικές φορές δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί ήταν με άλλους ανθρώπους. Είπα: “Δεν με νοιάζει. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Απλά άκου“».

Πρόσθεσε, δε, ότι οι υπουργοί Γεραπετρίτης, Δένδιας και Κικίλιας «απαντούν πάντα στο τηλέφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι Σαββατοκύριακο – έρχονται. Αν συναντηθούμε στο σπίτι μου, εμφανίζονται».

Η «απόβαση» των MAGA στους Δελφούς

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών μετατράπηκε φέτος σε ένα άτυπο κέντρο συνάντησης για κορυφαία στελέχη του MAGA.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο Άντριου Πάζντερ, πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ, ο Πολ Ντανς, αρχιτέκτονας του Project 2025, και ο Σκοτ Άτλας.

«Είναι καλό να έχουμε τις ΗΠΑ εδώ για να δείξουμε τι κάνουμε και να καταστήσουμε σαφές ότι αυτό είναι πραγματικά ο προάγγελος μιας μάχης μεταξύ δύο υπερδυνάμεων: των ΗΠΑ και της Κίνας. Πρέπει να διαλέξεις πλευρά», δήλωσε ο Ντανς στο Politico.

«Έχουμε μια μεγάλη συγγένεια με την Ελλάδα. Οι Ελληνοαμερικανοί είναι σίγουρα μερικοί από τους πιο παραγωγικούς και αγαπημένους μετανάστες στην Αμερική».

Από την πλευρά του, ο Μάθιου Μπόιλ του Breitbart τόνισε: «Η Ελλάδα αναδείχθηκε ως ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους των ΗΠΑ στη δεύτερη θητεία του προέδρου Τραμπ. Έχουν πραγματικά αγκαλιάσει αυτό που ο Πρόεδρος προσπαθεί να επιτύχει παγκοσμίως».

Η στρατηγική στροφή του Μητσοτάκη

Για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η σχέση με τον Τραμπ δεν είναι μόνο θέμα εντυπώσεων αλλά εθνικής ασφάλειας.

Η Αθήνα βλέπει την Ουάσινγκτον ως τον απόλυτο εγγυητή έναντι της τουρκικής προκλητικότητας, επιδιώκοντας να «χαλάσει» το προσωπικό φλερτ μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν.

Ωστόσο, στο παρελθόν ο Μητσοτάκης είχε ταυτιστεί με την Κάμαλα Χάρις. Το 2022 έγινε ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που απηύθυνε ιστορική ομιλία σε κοινή συνεδρίαση του αμερικανικού Κογκρέσου, λαμβάνοντας θερμό χειροκρότημα από την τότε Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Παρ’ όλα αυτά, τώρα η κυβέρνηση έσπευσε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασαν ανοιχτά τον ενθουσιασμό τους για τη νίκη Τραμπ.

Για παράδειγμα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε ότι θα τον «ψήφιζε και με τα δύο χέρια», ενώ ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, σημείωσε: «Οι ψηφοφόροι των ΗΠΑ έριξαν την ψήφο τους με βάση τις οικονομικές ανησυχίες και σε αντίθεση με την παράνομη μετανάστευση καθώς και την ατζέντα “woke”».

Ο Μάκης Βορίδης ήταν ακόμα πιο απόλυτος, ανακοινώνοντας πως «Οτιδήποτε δεξιό είναι καλό».

Ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έδειξε την ετοιμότητά του να ευθυγραμμιστεί με τις κινήσεις Τραμπ, όπως στην περίπτωση της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

«Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα. Δεν είναι η ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», είχε δηλώσει στον απόηχο της αμερικανικής επιχείρησης στο Καράκας.



Όπως καταλήγει το Politico, η «γρήγορη στροφή» του Μητσοτάκη φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Breitbart, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποσχέθηκε στον Τραμπ μια θερμή υποδοχή, λέγοντας: «Οι Έλληνες αισθανόμαστε μεγάλη περηφάνια για τη φιλοξενία μας».