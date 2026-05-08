FT: Οι γιοι του Τραμπ επενδύουν σε funds που στηρίζει η κυβέρνηση των ΗΠΑ – 1 δισ. δολάρια σε drones και AI

Ο Έρικ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, γιοι του Προέδρου των ΗΠΑ, επενδύουν σε κεφάλαια (funds) που υποστηρίζονται από την αμερικανική κυβέρνηση, με τη συνολική κεφαλαιοποίησή τους να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, τα δύο αδέλφια επικεντρώνονται σε εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογίες αιχμής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και την τεχνολογία των drones.

Τα συγκεκριμένα κεφάλαια δημιουργήθηκαν υπό την αιγίδα της American Ventures, μιας εταιρείας η οποία, σύμφωνα με τις πηγές, είναι «επικεντρωμένη στους Αμερικανούς ηγέτες στις αναδυόμενες τεχνολογίες που δημιουργούν αμερικανικές θέσεις εργασίας και μειώνουν την εξάρτηση της Αμερικής από ξένους πόρους».

Ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων

Τους τελευταίους 10 μήνες, η εταιρεία έχει δημιουργήσει δεκάδες επενδυτικά οχήματα για τη διοχέτευση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Οι τομείς ενδιαφέροντος καλύπτουν τα drones, τα κρυπτονομίσματα και το AI.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά πηγή στην εφημερίδα, «Το μέλλον είναι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών εδώ [στις ΗΠΑ]».

Βάσει εγγράφων που κατατέθηκαν στις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές στις αρχές Απριλίου, η American Ventures διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 1,04 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτά είναι κατανεμημένα σε 21 επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία στηρίζουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων: από μια αλυσίδα ινστιτούτων αισθητικής στη Φλόριντα μέχρι ένα ίδρυμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων με έδρα τις Βερμούδες και μια νεοφυή εταιρεία πυρηνικής ενέργειας.

Η απάντηση των εκπροσώπων

Παρά το μέγεθος και τη στρατηγική σημασία των επενδύσεων, οι εκπρόσωποι του Έρικ και του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ έσπευσαν να διευκρινίσουν τη θέση των δύο αδελφών.

Συγκεκριμένα, δήλωσαν ότι οι γιοι του Αμερικανού Προέδρου ήταν απλώς «παθητικοί επενδυτές» και δεν είχαν καμία ανάμειξη στις εταιρείες.

Επενδύσεις σε ορυχείο βολφραμίου στο Καζακστάν

Προηγούμενες αποκαλύψεις των Financial Times έφεραν στο φως κι άλλες επενδυτικές κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και του Έρικ Τραμπ, σε τομείς που ευθυγραμμίζονται άμεσα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι γιοι του Ντόναλντ Τραμπ συμμετέχουν σε ένα γιγαντιαίο έργο εξόρυξης βολφραμίου στο Καζακστάν, το οποίο εξασφάλισε κρατική χρηματοδότηση ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι δυο τους επένδυσαν πέρυσι τον Αύγουστο στην αμερικανική κατασκευαστική εταιρεία Skyline Builders Group Holding, μέσω της American Ventures (ενός οχήματος ειδικού σκοπού υπό την Dominari Holdings).

Στις 30 Απριλίου, η Skyline συγχωνεύθηκε με την Cove Kaz Capital Group, δημιουργώντας την Kaz Resources Inc.

Η νέα εταιρεία στοχεύει στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων βολφραμίου στο Καζακστάν, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθεί αρχικά η εμπλοκή των υιών Τραμπ.

Το έργο έλαβε πρωτοφανή στήριξη από την αμερικανική κυβέρνηση, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση από την Export-Import Bank (900 εκατ. δολάρια) και το DFC (700 εκατ. δολάρια).

Επιπλέον, το εγχείρημα υποστηρίχθηκε άμεσα από τον πρόεδρο Τραμπ, τον ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, ο οποίος μάλιστα απέστειλε σχετική επιστολή στον Πρόεδρο του Καζακστάν.

Στρατηγική σημασία και ανταγωνισμός με την Κίνα

Το βολφράμιο αποτελεί κρίσιμο υλικό για την εθνική άμυνα, καθώς χρησιμοποιείται σε διατρητικά πυρομαχικά, κινητήρες μαχητικών F-35, υπερηχητικά όπλα και ημιαγωγούς.

Αυτή τη στιγμή, η Κίνα ελέγχει πάνω από το 80% της παγκόσμιας παραγωγής.

Η κοινοπραξία αναπτύσσει το μεγαλύτερο ανεκμετάλλευτο κοίτασμα βολφραμίου στον κόσμο (Northern Katpar και Upper Kairakty) στην περιοχή Καραγάντα του Καζακστάν.

Η παραχώρηση δόθηκε στην εταιρεία στα τέλη του 2025, αφού επικράτησε έναντι ανταγωνιστικών κινεζικών και ρωσικών ομίλων, με τους αδελφούς Τραμπ να αυξάνουν το μερίδιό τους λίγο πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις.

Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις που να συνδέουν τις επενδύσεις των αδελφών Τραμπ με την επιρροή τους στη σύναψη της κυβερνητικής σύμβασης, οι FT σημειώνουν παρόμοιες περιπτώσεις, όπως η συμμετοχή τους στην εταιρεία σπάνιων γαιών Vulcan Elements (δάνειο 620 εκατ. από το Πεντάγωνο) και στην εταιρεία drones Powerus.

Εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε σχετικά με αυτές τις επενδυτικές δραστηριότητες: «Δεν έρχεται σε επαφή με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση όσον αφορά τις επενδύσεις».

Συνολικά, οι οικογενειακές επιχειρήσεις των Τραμπ έχουν αποφέρει έσοδα τουλάχιστον 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις εκλογές του 2024, καλύπτοντας τομείς από τα κρυπτονομίσματα και την άμυνα μέχρι τις σπάνιες γαίες και τις αγορές προβλέψεων.