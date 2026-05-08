Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η αναγγελία γάμου του ζευγαριού

Η αναγγελία του γάμου της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πολίτης της Χίου», όπως αποκάλυψε η Espresso.

Στην αναγγελία του γάμου της ηθοποιού και του μπασκετμπολίστα αναφέρεται ότι η τελετή θα γίνει στην Αττική και όχι στην Πάρο, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό.

«Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στην Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».