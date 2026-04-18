Αθηνά Οικονομάκου: Πρόβα νυφικού λίγο πριν από τον γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα – Δείτε βίντεο

Νυφούλα θα ντυθεί σε λίγο καιρό η Αθηνά Οικονομάκου στο πλευρό του Μπρούνο Τσερέλα. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας έχει ξεκινήσει τις πρόβες νυφικού και το απόγευμα της Παρασκευής επισκέφθηκε το ατελιέ της Σίλιας Κριθαριώτη.

«Δεν ήμουν ποτέ το κορίτσι που ονειρευόταν νυφικά ή γάμους, κάτι που είναι μάλλον οξύμωρο αν σκεφτεί κανείς ότι παντρεύομαι για δεύτερη φορά. Το αντιμετωπίζω λοιπόν με πιο χαλαρή διάθεση. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο επέλεξα τη Σίλια Κριθαριώτη, γιατί μου αρέσει η αισθητική της και την εμπιστεύομαι απόλυτα όσον αφορά το ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι που να μου ταιριάζει και να με αντιπροσωπεύει χωρίς να χρειάζεται να μπω σε μια λογική που δεν ήταν ποτέ δική μου. Ίσως να είμαι η πιο εύκολη νύφη που είχε ποτέ!» είχε αποκαλύψει η Αθηνά Οικονομάκου σε πρόσφατη συνέντευξή της.

