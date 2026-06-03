Καλοκαιρινό κυνήγι θησαυρού: Έκρυψαν ράβδο χρυσού αξίας 20.000 ευρώ στη Φινλανδία

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Πιο γνωστή ως η πατρίδα του Άγιου Βασίλη και για τα τοπία της που θυμίζουν τον μαγικό κόσμο της Νάρνια, η Λαπωνία στη Φινλανδία προσκαλεί τους τουρίστες να ανταλλάξουν βόλτες με ταράνδους με ένα καλοκαιρινό κυνήγι κρυμμένου χρυσού.

Οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τα μονοπάτια και τα αξιοθέατα του Λέβι, ενός θέρετρου στη βόρεια Φινλανδία, γνωστού για τις χειμερινές πίστες σκι και τη θέα στο Βόρειο Σέλας, όπου οι κυνηγοί τύχης θα αναζητήσουν μια ράβδο χρυσού αξίας 20.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το CNN, το κυνήγι του Midnight Sun ξεκινά στις 18 Ιουνίου στο Κέντρο Επισκεπτών Levi, σύμφωνα με ανακοίνωση του Visit Levi την Τρίτη.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να συλλέξουν το πρώτο τους στοιχείο και να εγγραφούν για το κυνήγι θησαυρού. Στη συνέχεια, θα δοθούν περαιτέρω στοιχεία, οδηγώντας τους πεζοπόρους σε τοπικά μονοπάτια, αξιοθέατα και ορόσημα, φέρνοντάς τους πιο κοντά στο κρυμμένο έπαθλο.

Η ράβδος χρυσού θα μπορούσε να βρεθεί μετά από οποιαδήποτε ένδειξη, ανέφεραν οι διοργανωτές, με πρόσθετες ενδείξεις να δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθιστώντας σταδιακά ευκολότερο τον εντοπισμό της τοποθεσίας του χρυσού.

Το τελικό στοιχείο αναμένεται να αποκαλυφθεί στις 22 Αυγούστου.

Το χιονοδρομικό κέντρο Levi είναι ένα από τα πολλά δημοφιλή χειμερινά θέρετρα

Το Λέβι βρίσκεται πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο και είναι περισσότερο γνωστό ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για σκι της Φινλανδίας και ένα δημοφιλές χειμερινό hotspot.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η περιοχή βιώνει τον ήλιο του μεσονυχτίου, δίνοντας στη Λαπωνία 24ωρο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων.

«Το Λέβι είναι γνωστό πάνω απ’ όλα για τον χειμώνα του, αλλά το βόρειο καλοκαίρι παραμένει άγνωστο σε πολλούς», δήλωσε η Σάτου Πεσονέν, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Visit Levi.

«Θέλουμε να δώσουμε στους ταξιδιώτες έναν νέο λόγο να επισκεφθούν το Λέβι όταν ο ήλιος δεν δύει ποτέ και το τοπίο αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική πλευρά του εαυτού του».

Το χιονοδρομικό κέντρο Levi είναι ένα από τα πολλά δημοφιλή χειμερινά θέρετρα σε όλη την Ευρώπη που έχει διαφοροποιηθεί, προσφέροντας δραστηριότητες χωρίς χιόνι, όπως αλεξίπτωτο πλαγιάς, πεζοπορία, ράφτινγκ σε ποτάμι και ορεινή ποδηλασία.

Το κυνήγι του Midnight Sun διοργανώνεται σε συνεργασία με την Agnico Eagle Finland, μια εταιρεία εξόρυξης χρυσού με έδρα το Kittilä, και το χιονοδρομικό κέντρο Levi.

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να κινούνται υπεύθυνα, να παραμένουν εντός των επιτρεπόμενων περιοχών και να σέβονται το φυσικό περιβάλλον. Το κυνήγι δεν απαιτεί σκάψιμο ή διατάραξη του εδάφους με οποιονδήποτε τρόπο, ανέφεραν οι διοργανωτές.