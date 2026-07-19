Χανιά: Η στιγμή που τουμπάρει το ασθενοφόρο – Δείτε βίντεο

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χανια
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Σοκ προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr και δείχνει τη στιγμή του τροχαίου το πρωί της Κυριακής σε διασταύρωση των Μουρνιών, κατά το οποίο συγκρούεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με ΙΧ αυτοκίνητο, λίγα μέτρα πριν το Νοσοκομείο Χανίων.

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Στο βίντεο φαίνεται το ασθενοφόρο να συγκρούεται με το ασημί αυτοκίνητο που φέρεται να οδηγούσε η νοσηλεύτρια των ΤΕΠ του Νοσοκομείου, η οποία μόλις είχε σχολάσει από την βάρδιά της και στη συνέχεια να τουμπάρει.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο διασώστης του ασθενοφόρου, ο οποίος φέρεται να έκανε προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στον ασθενή που μεταφερόταν με καρδιακή ανακοπή και χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ η οδηγός του ΙΧ και ο οδηγός του ασθενοφόρου, ο οποίος υπέστη σοκ, βρίσκονται εκτός κινδύνου.

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Οι επιβαίνοντες του ασθενοφόρου απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική. Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Χανίων.

 

 

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