Δράμα: Επιχείρηση διάσωσης 46χρονης που τραυματίστηκε σε πεζοπορία στο Παρανέστι

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Επιχείρηση διάσωσης μίας 46χρονης, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, στήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (19/7) στο Παρανέστι Δράμας.

Η γυναίκα έπεσε σε δύσβατο μονοπάτι και τραυματίστηκε στο κάτω άκρο.

Ύστερα από κλήση στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ξάνθης, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Σταυρούπολης, την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας- Διάσωσης, την 4η ΕΜΑΚ, καθώς και 3μελής ομάδας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Οι διασώστες, αφού προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποίησαν, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, απ’ όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.