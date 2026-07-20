Τέσσερα τα πλοία ελληνικών συμφερόντων που δέχτηκαν επίθεση σε Μαύρη Θάλασσα και Κόλπο του Ομάν

Τέσσερα τάνκερ ελληνικών συμφερόντων δέχτηκαν επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Δύο δεξαμενόπλοια, το «Asia» της Dynacom Tankers Management και το «Nissos Ios» της Kyklades Maritime, επλήγησαν από drones στον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή των εργασιών φόρτωσης πετρελαίου.

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Διεθνή Νέα

πλοίο τάνκερ
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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων δέχτηκαν επιθέσεις από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας Caspian Pipeline Consortium (CPC), στα ανοιχτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα.
  • Πρόκειται για το «Asia» της Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου και το «Nissos Ios» της Kyklades Maritime της οικογένειας Αλαφούζου.
  • Οι εργασίες φόρτωσης αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό έχουν ανασταλεί προσωρινά. Η κοινοπραξία ανέφερε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή διαρροή πετρελαίου.

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Τέσσερα είναι τα τάνκερ ελληνικών συμφερόντων που δέχτηκαν επίθεση, στη Μαύρη Θάλασσα και τον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ.

Στο πλοίο «Nissos Ios» που δέχτηκε επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) τα ξημερώματα στη Μαύρη Θάλασσα, υπάρχουν στο πλήρωμα και επτά Έλληνες ναυτικοί, χωρίς, ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Το πλοίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει υποστεί ζημιές κυρίως στη γέφυρα, ωστόσο, κινείται αυτοδύναμα με προορισμό τον Βόσπορο.

Επίθεση δέχτηκε και ένα άλλο δεξαμενόπλοιο, το «Asia», υπό σημαία Λιβερίας. Σε αυτό δεν επέβαιναν Έλληνες ναυτικοί.

Το Cavos Maleas, σημαίας Μάλτας, δέχτηκε σοβαρή επίθεση στα Στενά του Ορμούζ και έχει εγκαταλειφθεί από το πλήρωμά του, που είναι καλά στην υγεία του. Το τέταρτο περιστατικό αφορά στο δεξαμενόπλοιο «Αχελώος» με σημαία Λιβερίας, που έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Οι επιθέσεις σε «Nissos Ios» και «Asia»

Τα δύο πλοία τύπου suezmax «Nissos Ios» και «Asia» δέχθηκαν χτύπημα ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία φόρτωσής τους, σε μια περίοδο που η κλιμάκωση των επιθέσεων κατά πλοίων και ενεργειακών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζεται.

Ο τερματικός σταθμός της CPC -μιας κοινοπραξίας με διεθνείς μετόχους- διαχειρίζεται κυρίως αργό πετρέλαιο προερχόμενο από το Καζακστάν, καθώς και μικρότερες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου.

Μετά τα τελευταία συμβάντα κοντά στο Νοβοροσίσκ, η κοινοπραξία γνωστοποίησε την Κυριακή την προσωρινή αναστολή των επιχειρήσεων φόρτωσης.

Ανακοινώσεις

Όπως διευκρίνισε η κοινοπραξία, τα πλοία που επλήγησαν την Κυριακή ήταν το «Asia» (κατασκευής 2022, χωρητικότητας 163.000 dwt) και το «Nissos Ios» (κατασκευής 2021, χωρητικότητας 157.000 dwt).

Στο «Asia», που διαχειρίζεται η Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου, εκδηλώθηκε φωτιά αμέσως μετά το χτύπημα, η οποία ωστόσο τέθηκε υπό έλεγχο και σβήστηκε.

Πηγή: marinetraffic.com

Το «Nissos Ios» ανήκει στον στόλο της Kyklades Maritime, συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου.

Πηγή: marinetraffic.com

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θάνατοι μεταξύ του προσωπικού ή των συνεργατών του CPC. Δεν σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου», ανέφερε η κοινοπραξία.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, τα δύο πλοία παρέμειναν στην επιφάνεια.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν επεσήμανε πως οι εγκαταστάσεις στα σημεία πρόσδεσης SPM-1 και SPM-3 δεν υπέστησαν βλάβες.

«Επί του παρόντος, οι εργασίες φόρτωσης αργού πετρελαίου στον τερματικό σταθμό έχουν ανασταλεί, εν αναμονή της πλήρους αξιολόγησης των συνεπειών του περιστατικού», ανέφερε.

Η CPC δεν απέδωσε την ευθύνη των επιθέσεων σε κάποια συγκεκριμένη πλευρά.

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών του Καζακστάν καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον των πλοίων που προσέγγιζαν τις εγκαταστάσεις της CPC.

Ο CPC είναι ένας αγωγός πετρελαίου μήκους 1.510 χλμ. που συνδέει τα κοιτάσματα πετρελαίου της Κασπίας Θάλασσας στο Καζακστάν με το ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.

Το πετρέλαιο που φορτώνεται στο Νοβοροσίσκ, μεταφέρεται στη συνέχεια με δεξαμενόπλοια στις παγκόσμιες αγορές.

 

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