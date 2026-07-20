Νέα Δημοκρατία: Τα μηνύματα Μητσοτάκη, η ΔΕΘ και οι αιχμές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Όσα έγιναν στη συνεδρίαση της ΚΟ

Το διακύβευμα των εκλογών, που επέμεινε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027, έθεσε εμφατικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ξόρκισε την χαλαρή ψήφο, λέγοντας ότι η Κυριακή των εκλογών είναι μία και αυτή δεν είναι πρόβα τζενεράλε.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, έθεσε σε εκλογικό συναγερμό την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, καλώντας όλους να τρέξουν σαν να ήταν οι εκλογές αύριο. Παρομοίασε, δε, τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση με την πρωταθλήτρια Ισπανία λέγοντας ότι «έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει, οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον “μαραθώνιο” μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027».

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την φετινή ΔΕΘ ως καθρέφτη της αλήθειας για όλους και τεστ αξιοπιστίας, ενώ υπογράμμισε ότι έμφαση θα δοθεί στη στήριξη της μεσαίας τάξης, κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε ως «αδιόρθωτο» και του καταλόγισε ότι έφτασε την χώρα στο χείλος του γκρεμού, ενώ σχολίασε όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι στον προθάλαμο του κόμματος του κ. Τσίπρα «συνωστίζονται απελπισμένοι όλοι οι πρωταγωνιστές της προηγούμενης σκοτεινής δεκαετίας».

Έστρεψε τα πυρά του κατά της αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως κατέρρευσε ένας πύργος από λάσπη και μίλησε για «εργολάβους της τοξικότητας», που προσφέρουν «ιδεολογικό οξυγόνο» στις φλόγες της βίας.

Στη δευτερολογία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας πως «υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις, καθώς και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος, η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει».

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας (20/7), ενώ τον λόγο πήραν 26 βουλευτές.

Η φετινή ΔΕΘ θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας – Έμφαση σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους

Η φετινή ΔΕΘ θα είναι και για την παράταξη μας και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις ένα τεστ αξιοπιστίας και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, τόνισε ότι οι ανακοινώσεις στη φετινή ΔΕΘ θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης, με έμφαση τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους.

«Εμείς στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι για την Ελλάδα του 2030 με άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής. Από αύριο το γραφείο του αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως τη στήριξη της μεσαίας τάξης με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών αλλά οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια» και πρόσθεσε ότι δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας.

«Δεν το έκανα ούτε το 2018, ούτε το 2022 στη ΔΕΘ, δεν θα το κάνω και τώρα. Πάνω από όλα η φετινή ΔΕΘ -η τελευταία πριν από τις εκλογές της άνοιξης – θα είναι ένα τεστ αξιοπιστίας. Εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν. Εκεί θα κριθούν εκείνοι που λένε ότι τάχα θα φορολογήσουν μόνο το 1% του πλούτου όταν φορολόγησαν το 99% των Ελλήνων μειώνοντας του φόρους μόνο στα καζίνο. Είναι οι ίδιοι που αρνήθηκαν την τότε πρόταση Γιούνκερ να φορολογηθούν εκτάκτως οι εφοπλιστές, για να τσακίσουν τη μεσαία τάξη στους φόρους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Είπε ότι στη ΔΕΘ θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές της αντιπολίτευσης και όσοι αρνούνται την κοστολόγηση των εξαγγελιών τους. «Ακούστηκε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάνει μπακάλικους υπολογισμούς. Η ΔΕΘ θα είναι ο καθρέφτης της αλήθειας για όλους», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά στη Συνταγματική Αναθεώρηση, τόνισε ότι οι αλλαγές που έχει επεξεργαστεί η παράταξή μας συνιστούν μια βαθιά τομή, για την Ελλάδα του 2030, συγχρονισμένες με τις απαιτήσεις των καιρών.

Όπως υπογράμμισε, αλλάζει η έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες κυβερνητικών μελών, επαναπροσδιορίζεται η μονιμότητα στο δημόσιο, θωρακίζεται η χώρα από τον κίνδυνο δημοσιονομικών εκτροπών, προστατεύεται ο πολίτης από την επιβολή ετεροχρονισμένων φόρων, είναι υποχρέωση της Πολιτείας η προσιτή στέγη, έχει μεγαλύτερη ρόλο η Δικαιοσύνη στην επιλογή της ηγεσίας της, μπαίνει συνταγματική σφραγίδα στα μη κρατικά πανεπιστήμια και υπάρχουν μέριμνες για τη κλιματική κρίση και την τεχνολογική επέλαση.

«Συμπληρώνουμε διαδρομή ωριμότητας και ευθύνης. Επιβεβαιώνει και η ετήσια έκθεση του Κράτους Δικαίου. Η Ελλάδα καταγράφει συστηματική και σταθερή πρόοδο και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στην ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης», τόνισε.

Απογοητευτική η εικόνα της αντιπολίτευσης

Σε αυτό το σημείο τόνισε ότι η εικόνα της αντιπολίτευσης είναι απογοητευτική, ειδικά για το ΠΑΣΟΚ. «Είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό υποτίθεται κόμμα το οποίο συμφωνεί με 15 από τις προτάσεις της ΝΔ, να κρύβεται πίσω από ένα δειλό ”παρών” το οποίο κάνει τελικά το ΠΑΣΟΚ απόν για τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας. Θα το καταγράψει η ιστορία δείχνοντας και στους πολίτες ποιο κόμμα θέλει να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να παραμείνουν αμήχανοι θεατές» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μία ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, ανέφερε ότι κατέρρευσε ακόμη ένας πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση.

«Για να φανεί τι άραγε; Πράγματι στον Οργανισμό αυτόν υπήρχαν διαχρονικές παθογένειες του βαθέως κράτους. Αναλάβαμε και το έκανα κι εγώ, το βάρος της ευθύνες που μας αναλογούσε. Εμείς ήμαστε αυτοί που αφού εξαντλήσαμε όλα τα άλλα μέσα αποφασίσαμε να αντιμετωπίσουμε ριζικά το πρόβλημα, καταργώντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μεταφέροντας τις πληρωμές στην ΑΑΔΕ. Όλα τα κόμματα ήταν απέναντι. Μόνοι μας ψηφίσαμε αυτή τη σημαντική μεταρρύθμιση», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Μία ολόκληρη παράταξη κρεμάστηκε στα μανταλάκια του ψέματος και της διαβολής. Οι διαχρονικές αρρυθμίες ονομάστηκαν αυθαίρετα σκάνδαλα. Η κυβέρνησή μας χαρακτηρίστηκε υπόδικη από κόμματα των οποίων οι βουλευτές έχουν διπλάσιες άρσεις ασυλίας για πιθανά παραπτώματα. Οι εργολάβοι της τοξικότητας να αναλογιστούν για το πώς διέσυραν συναδέλφους τους με τις αθλιότητές τους. 9 στους 13 συναδέλφους – χωρίς καμία μέριμνα για το τεκμήριο της αθωότητας για τους δικούς μας βουλευτές – η υπόθεσή τους αρχειοθετήθηκε. Αναγκάστηκα να κάνω δεκτές τις παραιτήσεις τριών συναδέλφων από του υπουργικό συμβούλιο. Εκφράζω την ευχή ότι και οι υπόλοιπες τέσσερις υποθέσεις θα τελεσιδικήσουν. Οι κυβερνήσεις υποδίκων είναι μάλλον το πιο light. Προδότες, μαφίες, εγκληματικές οργανώσεις, προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπρησμούς και δολοφονίες όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα», είπε.

Ανέφερε, επίσης, ότι 16 χρόνια μετά οι Αρχές αισθάνονται ότι έχουν επαρκές υλικό για να οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη τους δράστες της Μarfin.

«Επιμένω διότι αυτό το δηλητήριο του λαϊκισμού και της τοξικότητας αποτελεί συνειδητή επιλογή των αντιπάλων μας. Με σκοπό τη φθορά της κυβέρνησης και αναδεικνύουν ένα γκρίζο σύννεφο που παρουσιάζει μια εικόνα της χώρας τελείως διαφορετική από αυτό που βιώνουν οι πολίτες», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αρχίζοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Τόνισε, μεταξύ άλλων, πως η Ελλάδα είναι αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρνούμενη τα τετελεσμένα και διεκδικώντας σταθερά δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού και εξέφρασε την προσδοκία να υπάρξει νέα δυναμική.

Για την ακρίβεια: Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και όσοι τις υπόσχονται ανοίγουν τον δρόμο σε νέες περιπέτειες

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι «τα γεγονότα είναι αμείλικτα και οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να τα εξηγήσουμε. Έχουμε δυστυχώς πάλι έξαρση έντασης στα Στενά του Ορμούζ. Αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας και αυτές οι αυξήσεις θα μεταφερθούν. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε ως γραμμή άμυνας απέναντι σε μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε αλλά οφείλουμε να τη διαχειριστούμε με το καλύτερο τρόπο. Η ακρίβεια είναι εισαγόμενη και εξαντλούμε κάθε δυνατή παρέμβαση».

Όπως είπε, υπήρξαν παρεμβάσεις στο σούπερ μάρκετ και στο στεγαστικό υπενθυμίζοντας την επιστροφή ενοικίου τον Νοέμβριο. Μίλησε επίσης για τις αυξήσεις στους μισθούς και στις μειώσεις των φόρων και στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε πέρσι στη ΔΕΘ και τώρα υλοποιείται.

«Δεν ήταν αυτονόητα αυτά. Καταφέραμε με συνετή οικονομική πολιτική να έχουμε δημοσιονομικό πλεόνασμα που το αξιοποιούμε για περαιτέρω μειώσεις φόρων και στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Μας καθιστά εξαίρεση στην Ευρώπη. Ακούω για τη Βουλγαρία, δείτε τι οικονομικά στοιχεία ανακάλυψε η νέα κυβέρνηση με έλλειμμα», είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι «μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και όσοι τις υπόσχονται ανοίγουν τον δρόμο σε νέες περιπέτειες».

«Τοξικό Κέντρο που εκπέμπει διάχυτη σύγχυση ως ύστατο καταφύγιο μιας ετερόκλητης Βαβέλ με μόνη αποστολή να επιτίθεται στην κυβέρνηση και στη ΝΔ. Το δήθεν σοβαρό ΠΑΣΟΚ θυμήθηκε να υποσχεθεί δωρεάν εισιτήρια και 13η σύνταξη, αλλά ξέχασε να μας πει ποιους θα φορολογήσει», επισήμανε μεταξύ άλλων και εξαπέλυσε τα πυρά του κατά του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Ο αδιόρθωτος κ. Τσίπρας, που επιμένει να υπερασπίζεται την καταστροφική του θητεία, αλλά δεν θέλει να ξέρει τους υπουργούς του. Τάζει λεφτά από πατριωτικούς φόρους. Για εμάς που φεύγουν από τους ώμους των πολιτών είναι πατριωτικοί και αυτές τις πολιτικές μείωσης φόρων θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε. Μιλάμε για τον άνθρωποι που αφού έφερε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, πρόδωσε όσους τον ψήφισαν. Πρωτόγνωρο αλαλούμ σε αυτή την αίθουσα. Με δεύτερο κοινοβουλευτικό κόμμα τους ανεξάρτητους. Χωρίς σοβαρό πρόγραμμα από κανέναν. Είναι εύκολο να τάζεις όταν ξέρεις ότι δεν θα κυβερνήσεις», υπογράμμισε.

Υπογράμμισε στη συνέχεια ότι η σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη καθίσταται προτεραιότητα και σημείωσε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ορκίστηκε σήμερα ο 8ος πρωθυπουργός σε μια 10ετία, ενώ, όπως ανέφερε, θα του θέσει το θέμα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα υποδομής που ολοκλήρωσε ή υλοποιεί η κυβέρνηση, στην ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας, το ψηφιακό κράτος, τις συντάξεις του ΕΦΚΑ και άλλα που όπως είπε αλλάζουν τις ζωές των πολιτών.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, σχολίασε πως «επειδή είδα ότι ο κ.Τσίπρας πρόσφατα βρέθηκε στη Λέσβο και στη Μυτιλήνη, ταυτόχρονα», σημείωσε «εμείς θυμόμαστε την κατάσταση που παραλάβαμε στα νησιά του Βορείου Αιγαίου», «από 30.000 πρόσφυγες και μετανάστες σήμερα είναι 230» και τόνισε: «Αυτή η κυβέρνηση ήταν πρωταγωνίστρια να αλλάξει όλη η πολιτική της ΕΕ».

Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 – Δεν υπάρχουν πρόβες τζενεράλε

«Η Κυριακή της κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει μέχρι τώρα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μίλησα για την Κυριακή της κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δήθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής» είπε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ και υπογράμμισε ότι η επιλογή είναι μία, μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας, και αποτελέσματος ενός κόμματος, όχι κατ’ ανάγκη ενός χρώματος.

«Μία τρίτη τετραετία. Για να μη γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Η πατρίδα μας δεν αντέχει ούτε να πισωγυρίσει, ούτε να αιχμαλωτιστεί σε αδιέξοδα ακυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών. Σε ένα θολό περιβάλλον ζητά καθαρές λύσεις, καθαρούς ορίζοντες, σταθερό και έμπειρο χέρι στο τιμόνι και οδηγό την ίδια πυξίδα που παρά τις δυσκολίες και κρίσεις, χάραξε πορεία προς τα εμπρός. Στην επόμενη πενταετία θα αλλάξουν τα πάντα. Ποια κυβέρνηση θα καταφέρει να αξιοποιήσει τη δύναμη της πρωτοφανούς τεχνολογικής ανάπτυξης; Τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχω ακούσει από τα χείλη κανενός συναδέλφου από την αντιπολίτευση».

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027», επανέλαβε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε, «αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο». «Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όπως χθες και η Ισπανία -όποιος έχει τη μπάλα βάζει γκολ- με καλή φυσική κατάσταση και αντοχή για αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του ’27 και στο σκληρό παιχνίδι, αλλά και ψυχραιμία απέναντι στους προπηλακισμούς. Είμαστε ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δήθεν μεμονωμένοι σταρ».

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, η κάλπη θα κρίνει αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μία στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια.

Η δευτερολογία Μητσοτάκη: Υπάρχουν ερωτήματα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης, αλλά και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την δευτερολογία του στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας την συνεδρίαση, ανέφερε αρχικά: «Πρώτον ως προς τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους βουλευτές οι οποίοι συμμετείχαν εξαιρετικά ενεργά στην αρμόδια επιτροπή με ενθουσιασμό πραγματικό αλλά και με πολύ καλή προετοιμασία. Έγινε μια πολύ ουσιαστική δουλειά η οποία αδικήθηκε από το γεγονός ότι σε αντίθεση με προηγούμενες προσπάθειες, η αντιπολίτευση επέλεξε να μην συμμετέχει. Και να ζητήσω από όλες και από όλους στη συζήτηση που θα γίνει στην Ολομέλεια να έχουμε μια σημαντική συμμετοχή, είναι μια σημαντική ευκαιρία να καταδείξουμε την σημασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης και των άρθρων που θα κριθούν αναθεωρητέα αλλά και την ποιοτική διαφορά με την οποία αντιμετώπισε το κόμμα μας αυτή τη διαδικασία και της υποκριτικής στάσης που ακολούθησαν όλα τα άλλα κόμματα προεξάρχοντος του ΠΑΣΟΚ, που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στα άρθρα που συμφωνούσε τους 180 βουλευτές από αυτή τη Βουλή. Το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι προεξοφλεί τους 180 βουλευτές στην επόμενη Βουλή καταστρατηγεί και το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος.

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε αρχικά «όλους τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν με αξιοπρέπεια και με ειλικρίνεια και ενίοτε με συναίσθημα, το οποίο είναι απολύτως κατανοητό. Και τους συναδέλφους, οι οποίοι είδαν τις υποθέσεις τους να πηγαίνουν στο αρχείο – και γεννιέται εύλογα το ερώτημα γιατί αυτό δεν μπορούσε να γίνει εξαρχής, όταν ήταν απολύτως σαφές ότι τα επιχειρήματα και η δικογραφία ήταν εξαιρετικά ασθενής – αλλά και τους συναδέλφους οι οποίοι με αξιοπρέπεια θα αναγκαστούν να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη. Άκουσα με πολύ προσοχή όσα είπε ο Μάκης αλλά και οι υπόλοιποι βουλευτές και εκφράζω την ευχή μου αυτή η υπόθεση να τελειώσει νωρίς και να αφήσουμε πίσω μας αυτή την περιπέτεια. Είμαστε μια γροθιά σε αυτό, αυτό το οποίο έγινε σε εσάς θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε. Δεν είμαστε εδώ προφανώς για να συγκαλύψουμε οποιαδήποτε παρανομία, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων είναι τελείως διαφορετικό. Στον πυρήνα των όσων είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε στο παρελθόν για τα ποια είναι τα όρια του βουλευτή, αλλά και για πώς θα θωρακίσουμε τη δημόσια διοίκηση ώστε ο βουλευτής να μπορεί να λειτουργεί αλλά με ένα τρόπο που να μπορεί να εγγυάται τη διαφάνεια και την λογοδοσία».

Αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε πως «δεν υπάρχει επιστροφή απ’ αυτό το θεσμό, αλλά υπάρχουν ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις, καθώς και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος, η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Να σας ευχαριστήσω και πάλι, χαίρομαι για αυτές τις συζητήσεις, προφανώς θα τις συνεχίσουμε και με την ίδια συστηματικότητα».

Οι τοποθετήσεις των βουλευτών για ΟΠΕΚΕΠΕ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκαν στο επίκεντρο των τοποθετήσεων πολλών εκ των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κώστας Τσιάρας στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ και μιλώντας για τη γνωστή περιπέτεια του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε εξής: «Μέσα από αυτή τη διαδικασία αναδείχτηκε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα και ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε: ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή, μέχρι που φτάνει ο βουλευτής, ποια είναι η αρμοδιότητά του. Αν ποινικοποιείται η απάντηση που πρέπει να δώσει ο βουλευτής σε ένα πολίτη για ένα ζήτημα, είναι κάτι που θα πρέπει να το διευθετήσουμε. Πρέπει να είναι θωρακισμένος ρόλος του βουλευτή. Υπάρχει κάποιος που αμφισβητεί ότι οι πολίτες έχουν ανεβάσει σε πολλά επίπεδα το βιοτικό τους επίπεδο; Σκεφτείτε πού βρισκόμαστε το 2019, πρέπει να θυμίσουμε σε κάθε συμπολίτη μας ότι η ζωή του έχει γίνει καλύτερη».

Ο Νότης Μηταράκης έκανε αναφορά στην τεχνολογική επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης αφού ευχαρίστησε την κοινοβουλευτική ομάδα για τη στήριξη στο πρόσωπό του. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε: «Ναι στη διεθνή συνεργασία, ναι στο διεθνές δίκαιο, αλλά με σεβασμό στις διαδικασίες, στους εκλεγμένους βουλευτές και στο Σύνταγμα της χώρας».

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης είπε ότι «η έννοια της παράταξης δεν περιλαμβάνει μόνο την έννοια της συνέχειας, αλλά και της αλληλεγγύης». Πρόσθεσε πως «είναι άλλοι τέσσερις συνάδερφοι που θα πρέπει να είμαστε πολιτικά και ηθικά δίπλα τους, γιατί βάλλεται η ίδια η παράταξη». Παράλληλα επισήμανε: «Αρχειοθετήθηκαν, όχι μόνο εγώ, αλλά και ο συνεργάτες μου, αλλά και οι δύο παραγωγοί, και διασυρθήκαμε επί μήνες για κάτι το οποίο δεν ήταν μεμπτό».

Ο Χρήστος Μπουκώρος σημείωσε τα εξής: «Έξι ημέρες μετά το δελτίο Τύπου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι ελεγχόμενοι, εκδίδεται δελτίο Τύπου και δεν έχουν λάβει κατηγορητήριο οι ελεγχόμενοι. Με ρωτάνε γιατί κατηγορείστε και δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αυτό είναι ευθεία βολή κατά δικαιωμάτων του οποιουδήποτε. Θα πάμε στο φυσικό μας δικαστή όπως ζητήσαμε από την αρχή έστω με στρεβλές διαδικασίες και με ελλιπή στοιχεία».

Ο Μάκης Βορίδης ανέφερε τα εξής: «Συγχαρητήρια για τους συναδέλφους που απηλλάγησαν αυτονοήτως, για τους επόμενους τέσσερις συναδέλφους απαράδεκτες διώξεις». Όπως πρόσθεσε, «έχουμε μια άθλια αντιπολίτευση, αλλά έχουμε και μια εισαγγελική αρχή, που η καλή εκδοχή είναι ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της και η κακή είναι ότι κάνει κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά της. Και εδώ γεννιέται ένα βαρύ θεσμικό ζήτημα».

Η Κατερίνα Παπακώστα, όταν ανέβηκε στο βήμα, τόνισε τα εξής: «Σήμερα για κάποιους από μας συμπληρώνονται 121 μέρες ταπείνωσης, εξευτελισμού και καταδίκης. Και οδηγηθήκαμε σε αυτή την κρίση, σε ένα πλήθος το οποίο είχε ήδη αποφασίσει. Το ιερό τεκμήριο της αθωότητας από πολύ ελάχιστος έγινε σεβαστό δυστυχώς. Και κάποιοι από εμάς επέλεξαν συνειδητά να πορευτούν κρατώντας μια σιωπή η οποία δεν είναι ένδειξη ενοχής, αλλά ένδειξη και πεποίθηση ότι γνωρίζεις την αλήθεια. Και ότι η αλήθεια κάποια στιγμή θα αναδειχθεί. Αν υπήρχε μία πιθανότητα προσωπικά, να έχω υποπέσει σε οποιοδήποτε αδίκημα, θα είχα τη γενναιότητα να παραδεχθώ δημοσίως το λάθος μου να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, να παραιτηθώ από τη βουλευτική μου έδρα και να σας την παραδώσω. Η συγκεκριμένη δικογραφία, έχει πάρα πολλά ερωτηματικά, πάρα πολλά λάθη και ήταν εντελώς πρόχειρη. Προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου, η σφοδρότητα όμως αυτή της επίθεσης δεν είχε προηγούμενο. Ωστόσο δεν άγγιξε μόνο εμένα και τους συναδέλφους μου, αλλά και τους συζύγους μας, τα παιδιά μας και τους φίλους μας που μας εμπιστεύονται διαχρονικά. Αλλά πάνω απ’ όλα για μας ήταν η προσβολή της τιμής και της υπόληψης που είναι ό,τι πιο ιερό και σημαντικό έχω».

Ο Λάκης Βασιλειάδης ανέφερε ότι στην πολιτική οι εντυπώσεις μπορεί να προηγούνται, αλλά στο τέλος κερδίζει η αλήθεια.

«Πολλοί βουλευτές βρεθήκαμε στο στόχαστρο, μαζί και εγώ. Θεωρώ ότι πλέον βγαίνουμε πιο δυνατοί από όλη αυτή τη δοκιμασία, ακόμη και οι τέσσερις συνάδελφοι μας στον οποίο οι υποθέσεις ακόμη εκκρεμούν θα βρουν σύντομα τη δικαίωση και αυτό το λέω μετά λόγου γνώσεως γιατί έχω διαβάσει όλων τις δικογραφίες, το σίγουρο είναι ότι όλοι όσοι χαίρονταν και εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά όλη αυτή την υπόθεση, όσοι αποφάσισαν πριν από την ίδια τη δικαιοσύνη, έπεσαν για μία ακόμη φορά έξω. Ήταν σίγουρα μια πολιτική σκοπιμότητα και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο τόπος και η πολιτική ζωή του. Όλο και πιο συχνά επιχειρείται η πολιτική εξόντωση, μέσα από υπαινιγμούς, παραπληροφόρηση, ψέματα, για ορισμένους μάλιστα μια καταγγελία αρκεί για να στηθεί ένα λαϊκό δικαστήριο. Οι εντυπώσεις επιχειρούν να υποκαταστήσουν την αλήθεια, αυτή η λογική δε βλάπτει μόνο τα πρόσωπα που στοχοποιούνται, αλλά βλάπτει την δημοκρατία, την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά δηλητηριάζει τον δημόσιο λόγο. Να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό και όλους εσάς για τη στήριξη που είχα, και εγώ, και όλοι οι συνάδελφοι για τις δύσκολες μέρες που πέρασαν και να ευχηθώ κουράγιο και δύναμη στους συναδέλφους των οποίων υποθέσεις ακόμη δεν έκλεισαν. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές καταλαβαίνεις πραγματικά τι σημαίνει να είσαι μέλος μιας μεγάλης πολιτικής οικογένειας», πρόσθεσε.

Η αναφορά Βλάχου στο ασυμβίβαστο και η απάντηση Μητσοτάκη

Ο Γιώργος Βλάχος στην τοποθέτηση του έκανε αναφορά στο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, λέγοντας ότι είναι αντίθετος.

Επ’ αυτού ο πρωθυπουργός σημείωσε τα εξής: «Είναι σαφές, ότι και από την πρόταση που έχουμε επεξεργαστεί, ότι η κοινοβουλευτική ομάδα δεν συμφωνεί, και αυτό που έχουμε ως δυνητική δυνατότητα είναι ο επανακαθορισμός των ασυμβίβαστων με αυξημένη πλειοψηφία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποια διάθεση στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να κινηθούμε προς πιο σκληρά ασυμβίβαστα υπουργού και βουλευτή, το σέβομαι. Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε».

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, πήρε τον λόγο και είπε τα εξής: «Ένα από τα στοιχεία της κοινοβουλευτικής υπεροχής, είναι το περιθώριο που μας δώσατε να εκφραστούμε κατά συνείδηση στην πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει πλειοψηφία αυτή η άποψη και θα μπορούσαμε να μην το υποστηρίξουμε καθόλου για να μην ισχυριστούν ψευδώς οι αντίπαλοί μας ότι θα το καταψηφίσουν. Αυτή η παρέμβαση που κάνατε είναι πολύ σημαντική και δείχνει την ποιοτική διαφορά μας με τους αντιπάλους μας».

Επιπρόσθετα ο κ. Στυλιανίδης σημείωσε: «Δώσατε ελευθερία συνείδησης στους βουλευτές, και μέσα από την ελευθερία συνείδησης που δώσατε στους βουλευτές δημιουργείται μία καλή πρόταση για το μέλλον. Και αυτή είναι υπέροχη μας και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα στη συζήτηση που θα ξεκινήσει από την Πέμπτη. Η βάση στην οποία χτίζει τα επιχειρήματα της η αντιπολίτευση είναι η καχυποψία και προσωποποιημένη επίθεση σε υπουργούς, σε εσάς και σε στελέχη μας λόγω ένδειας επιχειρημάτων, το κύριο στοιχείο του λόγου τους ήταν ο αρνητισμός και η έλλειψη επιστημονικής τεκμηρίωσης σε αυτά τα οποία ισχυρίζονται. Δεν προσέγγισαν θεσμικά και γόνιμα αυτό το διάλογο όπως γίνεται πάντοτε από το 1975 μέχρι σήμερα, αντιθέτως η λογική τους ήταν μιας μικροκομματικής και διαχειριστικής αντιπαράθεσης της τρέχουσας επικαιρότητας. Η κορύφωση αυτής της συμπεριφοράς, ήταν για παράδειγμα το άρθρο 16.

Η σημερινή έκθεση, είναι ένα όπλο ισχυρό για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, με βαριά επιχειρήματα που αποτελούν βαθιά τομή και συμπληρώνουν ένα θεσμικό πλαίσιο που δημιούργησε σταθερότητα στη χώρα και του δίνουν καύσιμο και φτερά για να καθοδηγήσει και την επόμενη γενιά πολιτικών φέροντας στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον Έλληνα, τον πολίτη και τον άνθρωπο».

Μάξιμος Χαρακόπουλος: Να πείσουμε ότι ο μόνος δρόμος ασφάλειας και ευημερίας είναι μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

«Να εξηγήσουμε ότι η πολιτική σταθερότητα σε αυτές τις συνθήκες είναι ευλογία, ενώ η αστάθεια είναι ταξίδι στο άγνωστο μέσα στην τρικυμία. Να πείσουμε ότι η μόνη επιλογή, ο μόνος δρόμος ασφάλειας και ευημερίας είναι μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο και καλώ στο βήμα. Κύριε πρόεδρε, ο λόγος σε εσάς».

Με τα λόγια αυτά ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, έκλεισε την εισαγωγική του ομιλία στην έναρξη της συνεδρίασης της Κ.Ο της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας τον λόγο στον πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματος, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Χαρακόπουλος ξεκίνησε την ομιλία του σημειώνοντας ότι «είμαστε εδώ για μια ακόμη κοινοβουλευτική ομάδα εν μέσω θέρους, ανήμερα της εορτής του προφήτου Ηλιού, με τις θερμοκρασίες εκτός αιθούσης να χτυπούν κόκκινο. Οι περισσότεροι εξ επαρχιών βουλευτές, ήρθαμε από τις περιφέρειές μας, όπου συνεορτάσαμε με τους συντοπίτες μας. Το ελληνικό καλοκαίρι, ζωντανεύουν τα χωριά μας με πλούσιες εκδηλώσεις, συνυφασμένες με την ορθόδοξή μας παράδοση».

Η καρποφόρα εργασία της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος

Ο γγ της ΚΟ επισήμανε αμέσως μετά ότι «στις περιφέρειές μας, όμως, θα βρεθούμε και πάλι, σύντομα. Αφού πρώτα ολοκληρώσουμε δύο εβδομάδες έντονης κοινοβουλευτικής δράσης, που θα κλείσουν μια ακόμη υπεργόνιμη κοινοβουλευτική περίοδο. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Μια κομβική στιγμή στα κοινοβουλευτικά μας χρονικά, η οποία, δυστυχώς, δεν έλαβε τη δημοσιότητα που της αναλογούσε. Ίσως, γιατί οι συνεδριάσεις στην αρμόδια επιτροπή, πλην της πρώτης, δεν σημαδεύτηκαν από σφοδρές αντιπαραθέσεις και οξείς χαρακτηρισμούς.

Θα ήθελα, λοιπόν, να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον πρόεδρο της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, τον Μάκη Βορίδη, που ανέδειξε μια ολιγότερο γνωστή πλευρά του στην αντιπολίτευση, αυτή του συναινετικού προέδρου. Όπως, επίσης, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή μας, Ευριπίδη Στυλιανίδη, για την τεκμηριωμένη παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τα προς αναθεώρηση άρθρα.

Εύχομαι αυτή η καρποφόρα εργασία να έχει αποτέλεσμα και να τύχει της απαραίτητης αυξημένης πλειοψηφίας στην επόμενη αναθεωρητική βουλή γιατί, δυστυχώς, η νυν αντιπολίτευση αποποιείται των ευθυνών της».

Σύγκριση στα έργα και όχι στα λόγια

Ο Θεσσαλός πολιτικός υπογράμμισε ότι «κύριο καθήκον μας, μέχρι το τέλος του θέρους, είναι η επαφή μας με τους συμπολίτες μας. Αποστολή μας να αναδείξουμε το πλούσιο κυβερνητικό έργο. Τα όσα σημαντικά υλοποίησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι μόνο πρόσφατα, αλλά στα έως τώρα επτά χρόνια διακυβέρνησης. Να θυμίσουμε ποια ήταν η Ελλάδα το 2019 και ποια είναι σήμερα. Από πού ξεκινήσαμε και πού φθάσαμε. Έχουμε υποχρέωση να τα θυμίσουμε γιατί η καθημερινότητα φθείρει τη μνήμη. Οι κατακτήσεις εκλαμβάνονται ως δεδομένα. Οι επιτυχίες ως αυτονόητα. Οι μεγάλες αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις ως φυσιολογικές. Κι όμως, τίποτε δεν επιτεύχθηκε χωρίς σχεδιασμό, χωρίς αποφασιστικότητα, χωρίς προσπάθεια και επιμονή. Συχνά σε σύγκρουση με κατεστημένα, με ιδεοληψίες, με οργανωμένα συμφέροντα που ξεβολεύονται. Γι’ αυτό, όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να συγκριθεί όχι στα λόγια, που συνήθως στην πολιτική είναι παχιά και ανέξοδα- αλλά στα έργα, στην πράξη».

Η κυβέρνηση συνεχίζει να «σκοράρει»

Ο κ. Χαρακόπουλος εξήγησε ότι «γι’ αυτό ακόμη και σήμερα, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, όταν συνήθως οι κυβερνήσεις εμφανίζουν σημάδια κόπωσης, η κυβέρνησή μας συνεχίζει να σκοράρει. Οπως με τις συλλήψεις της τρομοκρατικής επίθεσης στη Μαρφίν, που πολλοί θεωρούσαν ότι οι ένοχοι της αφαίρεσης τριών – συν μια – ζωών δεν θα συλλαμβάνονταν ποτέ. Αλλά και στην, πιο πρόσφατη, στη Θεσσαλονίκη, που επίσης αφαιρέθηκε μια ζωή.

Την ίδια αποφασιστικότητα διαπιστώνουμε και στο πεδίο της οικονομίας, που η Ελλάδα από αποσυνάγωγος των διεθνών αγορών, τώρα πετυχαίνει ρεκόρ ξένων άμεσων επενδύσεων. Τους καρπούς της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής τους γεύονται οι πολίτες, με όλα τα μέτρα στήριξης που αυτή η κυβέρνηση έχει θεσπίσει. Και θα τους δει και σε όσα θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στην ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, κατέρρευσαν σαν χάρτινος πύργος όλες οι ανυπόστατες κατηγορίες κατά των βουλευτών μας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κουρνιαχτός της τοξικότητας κατακάθισε και η αλήθεια έλαμψε. Ήδη, επτά συν δύο συνάδελφοι που “κρεμάστηκαν στα μανταλάκια” και διαπομπεύτηκαν έχουν πανηγυρικά αθωωθεί με αρχειοθέτηση των έωλων υποθέσεων. Ελπίζω σύντομα να τελειώσει η ταλαιπωρία και για τους άλλους τέσσερις συναδέλφους. Και όσο ομαλοποιούνται οι πληρωμές από την ΑΑΔΕ να αποκατασταθεί και η σχέση εμπιστοσύνης του αγροτικού κόσμου με την παράταξή μας».

Οι πολίτες δεν θα «παίξουν στα ζάρια» το μέλλον τους

Επίσης, ο γγ της ΚΟ ανέφερε ότι «η αντιπολίτευση το μόνο που μπορεί να κάνει, είναι κούφιο θόρυβο από τις κερκίδες. Χωρίς στόχους, χωρίς προοπτικές για τη χώρα και γι’ αυτό χωρίς αξιοπιστία. Κόμματα που κυβέρνησαν, είτε διαλύονται ή και εξατμίζονται, ενώ άλλα που μπήκαν στην πολιτική αρένα με αέρα θριαμβευτή ξεθωριάζουν τάχιστα και θυμίζουν όσους δοξάστηκαν κρυπτόμενοι.

Και όσοι τρέμουν στην ιδέα μιας τρίτης αυτοδύναμης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επινόησαν ευφάνταστα σενάρια. Προωθούν ηγέτες και κόμματα από ανακυκλώσιμα υλικά, προσφέροντάς τα με νέο περιτύλιγμα. Πιστεύουν ότι έτσι θα μπορέσουν να παραπλανήσουν τους πολίτες. Ότι έτσι θα λησμονήσουν ένα οδυνηρό παρελθόν, και θα παίξουν στα ζάρια το μέλλον της χώρας.

Και νομίζω ότι αυτή είναι η δεύτερη δική μας αποστολή αυτό το θέρος, που μοιραία είναι προεκλογικό, καθώς οι εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη, όπως δεν έχει κουραστεί να επαναλαμβάνει ο πρωθυπουργός. Εκτός από την προβολή του κυβερνητικού έργου, να εξηγήσουμε τι θα συμβεί αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία και δεν μπορεί να σχηματισθεί κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό για τη χώρα, για την οικονομία, για την καθημερινότητα της καθεμιάς και του καθένα. Αλλά και τι σημαίνει για τα ευαίσθητα εθνικά θέματα σε μια περίοδο που ο πλανήτης έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά».

Δείτε εικόνες από την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ