Η ναυπήγηση πολεμικών πλοίων στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ολοκλήρωσε την περιοδεία του στην Ανατολική Ασία, με τελευταίο σταθμό την Κορέα. Είχαν προηγηθεί Ιαπωνία και Βιετνάμ. Στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι η σύσφιξη των σχέσεων με τις χώρες που διεθέτουν πολυνησίες και έχουν αναγνωρίσει την σύμβαση UNCLOS για το δίκαιο της θάλασσας. Στην Σεούλ επισκέφθηκε την Hanwha Ocean, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα ναυπήγησης πλοίων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ολοκλήρωσε την πολυήμερη περιοδεία του στην Ανατολική Ασία, μετά από τους διαδοχικούς σταθμούς σε Ιαπωνία και Βιετνάμ, πραγματοποιώντας επίσημη επίσκεψη στη Σεούλ. Στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών του στη Νότια Κορέα βρέθηκε η προσήλωση στο Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, τομείς στους οποίους Αθήνα και Σεούλ επιδεικνύουν απόλυτη ταύτιση ως ναυτικά έθνη.

Ωστόσο, η επίσκεψη στη νοτιοκορεατική πρωτεύουσα εμπεριείχε και μια έντονα οικονομική και αναπτυξιακή διάσταση. Στο πλαίσιο της οικονομικής διπλωματίας που ασκεί το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης συνάντησε τον πρόεδρο του τμήματος πολεμικών πλοίων της Hanwha Ocean, Sung-chul Eoh.

Στρατηγικές επενδύσεις

Η συνάντηση με τον Sung-chul Eoh επικεντρώθηκε στην προσέλκυση επενδυτικών ευκαιριών που θα ενισχύσουν το ελληνικό ναυτιλιακό και ναυπηγικό οικοσύστημα. Οι συζητήσεις εστιάστηκαν στη δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των εγχώριων υποδομών.

Η μακροχρόνια συνεργασία Ελλάδας και Νότιας Κορέας στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας μετουσιώνεται πλέον σε στρατηγική σύμπραξη στον τομέα της αμυντικής και τεχνολογικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Η αμερικανική εγγύηση

Η παρουσία του Sung-chul Eoh στην Ελλάδα κατά το πρόσφατο Blue Strategy Summit είχε θέσει τις βάσεις για αυτήν την πολυεπίπεδη συνεργασία. Η συμφωνία-σταθμός μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και του κολοσσού Hanwha Ocean προβλέπει τη ναυπήγηση πολεμικών πλοίων, τον εκσυγχρονισμό υποβρυχίων, καθώς και τη δημιουργία μόνιμης γραμμής παραγωγής και συντήρησης στα ελληνικά ναυπηγεία της Ελευσίνας και της Σύρου.

Η συγκεκριμένη σύμπραξη φέρει μια ιδιαίτερα ισχυρή γεωπολιτική σφραγίδα, καθώς υποστηρίζεται ενεργά από την αμερικανική κυβέρνηση και τον αμερικανικό κρατικό χρηματοδοτικό οργανισμό DFC. Παράλληλα, στοχεύει σε εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή που ξεπερνά το 70%, δημιουργώντας έναν στρατηγικό τρίγωνο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Νότιας Κορέας και ΗΠΑ με επίκεντρο την ασφάλεια των θαλασσών.

Οι πρωτοβουλίες του ΥΠΕΞ

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο που διαδραματίζει το Υπουργείο Εξωτερικών ως μοχλός προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων. Συνδέοντας τη διεθνή νομιμότητα και την τήρηση της σύμβασης UNCLOS με την αμυντική και ναυπηγική διπλωματία, η ελληνική εξωτερική πολιτική ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη επαναλειτουργία και τον εκσυγχρονισμό των ιστορικών ναυπηγικών μονάδων της χώρας.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στη βαριά βιομηχανία, ενώ επιταχύνεται η μετατροπή της Ελλάδας σε περιφερειακό κόμβο ναυπήγησης και υποστήριξης αμυντικών σκαφών για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η δήλωση Γεραπετρίτη

«Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε την Κορέα και να έχουμε εκτενείς διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών και την αποστολή του για την ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, για μια κοινή πορεία για την αντιμετώπιση των διεθνών και περιφερειακών προβλημάτων. Με την Κορέα μας συνδέουν ιστορικοί δεσμοί, ήδη από την εποχή του Πολέμου της Κορέας, περισσότερο από 75 χρόνια πριν, όταν η Ελλάδα, υπό τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών, συνέβαλε καθοριστικά στην εμπέδωση της δημοκρατίας και της ευημερίας σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές.

Ολοκληρώνεται, έτσι, ένας κύκλος επαφών και επισκέψεων που ξεκίνησε από την Ιαπωνία, συνεχίστηκε στο Βιετνάμ και καταλήγει στην Κορέα. Το κοινό σημείο των επισκέψεων στις τρεις χώρες είναι ότι αποτελούν ανερχόμενες δυνάμεις στο διπλωματικό περιφερειακό και διεθνές στερέωμα.

Η Ιαπωνία και η Κορέα στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ ισχυρούς δεσμούς, όπως και το Βιετνάμ, στο πλαίσιο ακριβώς της Ένωσης των κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Εκείνο που μας συνδέει είναι η πίστη μας στο διεθνές δίκαιο και ιδίως, στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Είχαμε μια συναντίληψη απόλυτη για τα ζητήματα, τα οποία αφορούν τα περιφερειακά και τα διεθνή ζητήματα αιχμής.

Εκείνο το οποίο θα πράξουμε είναι να συντονιστούμε ακόμη περισσότερο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να γίνει καθολικά αποδεκτό το ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία παραχώρηση στο διεθνές δίκαιο, ιδίως το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Ιδίως με τις χώρες αυτές Ιαπωνία, Βιετνάμ και Κορέα, συζητήσαμε και θέματα που αφορούν το διεθνές εμπόριο. Η Ελλάδα θα έχει μια ισχυρή παρουσία, ιδίως με όχημα τη ναυτιλιακή της κοινότητα. Η ναυτιλία μας έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Θα αναπτύξουμε περισσότερες δράσεις, οι οποίες θα αφορούν συνολικά τις νέες μορφές ναυτιλίας, την πράσινη ναυτιλία, την καινοτομία, την έρευνα και βεβαίως, την εκπαίδευση των ναυτικών.

Η Ελλάδα, κεφαλαιοποιώντας την ισχυρή της παρουσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και με όχημα την πίστη της στη διεθνή πολυμέρεια, διευρύνει τις συνεργασίες και κάνει συνεχώς ακόμα πιο ενεργή την παρουσία της στον κόσμο.»