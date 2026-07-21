Ηλιάνα Ζέρβα: H τραγουδίστρια περιγράφει πώς δέχθηκε επίθεση από χελώνα καρέτα καρέτα στη Μάνη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια δυσάρεστη περιπέτεια που οδήγησε στον τραυματισμό της είχε η τραγουδίστρια Ηλιάνα Ζέρβα η οποία δέχθηκε επίθεση από χελώνα καρέτα καρέτα, ενώ κολυμπούσε στο Λιμένι της Μάνης.

Η τραγουδίστρια μιλώντας Action 24, περιέγραψε καρέ καρέ τις δύσκολες στιγμές που βίωσε και τόνισε ότι όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει.

«Με άρπαξε από το ισχίο»

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «ήμασταν τέσσερις άνθρωποι μέσα στη θάλασσα. Ξαφνικά, χωρίς να καταλάβω τι συμβαίνει, η χελώνα ήρθε από πίσω και με άρπαξε στο ισχίο».

Ο τραυματισμός

Στην προσπάθειά της να απεγκλωβιστεί, έβαλε το χέρι της μέσα στο στόμα της χελώνας. Εκεί, όμως, τραυματίστηκε ακόμη πιο σοβαρά.

«Εκεί έπαθα τη μεγαλύτερη ζημιά. Έχω κάταγμα στο μεσαίο δάχτυλο. Προσπαθούσα να της ανοίξω το στόμα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου κόψει κομμάτι από το σώμα. Μόλις άφησε το ισχίο μου, δάγκωσε το χέρι μου και δεν το άφηνε».

«Σκέφτομαι τι θα γινόταν αν ήταν παιδί στη θέση μου»

Η τραγουδίστρια δεν έκρυψε την ανησυχία της για το γεγονός ότι στο σημείο υπήρχαν και οικογένειες με μικρά παιδιά.

Η Ηλιάνα Ζέρβα υποστήριξε ακόμη ότι οι πρώτοι που έσπευσαν να τη βοηθήσουν ήταν οι λουόμενοι που βρίσκονταν στην παραλία, οι οποίοι της έφεραν πάγο και ό,τι άλλο μπορούσαν. Αντίθετα, όπως κατήγγειλε, το παραθαλάσσιο κατάστημα της περιοχής δεν της παρείχε ούτε τα στοιχειώδη για την περιποίηση των τραυμάτων της.

«Η χελώνα πιθανότατα μπέρδεψε εμένα με την τροφή»

Σύμφωνα με όσα πληροφορήθηκε η τραγουδίστρια μετά τον τραυματισμό της η συγκεκριμένη χελώνα δέχεται τροφή από ανθρώπους.

«Έχω μάθει ότι κάποιοι της δίνουν καθημερινά ψάρια. Έτσι έχει συνηθίσει να πλησιάζει ανθρώπους και πιθανότατα μπέρδεψε εμένα με τροφή. Σε άλλα σημεία της Μάνης υπάρχουν χελώνες που ζουν φυσιολογικά και δεν ενοχλούν κανέναν. Η συγκεκριμένη έχει μεγαλώσει πολύ και η συμπεριφορά της έχει αλλοιωθεί», ανέφερε.

Τέλος επισήμανε ότι οι θαλάσσιες χελώνες δεν πρέπει να ταΐζονται, καθώς έτσι εξοικειώνονται με την ανθρώπινη παρουσία και σταδιακά χάνουν τη φυσική τους συμπεριφορά.