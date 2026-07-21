Καύσωνας: Πώς ξεχωρίζουμε την ηλίαση από την θερμοπληξία – Τι λέει στο enikos.gr o πνευμονολόγος Στέλιος Λουκίδης

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Την ώρα που όλη η χώρα έχει μπει στο «φούρνο», κι ενώ το κύμα του καύσωνα που πλήττει την επικράτεια κορυφώνεται σήμερα Τρίτη (21/7), είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα σημάδια της ηλίασης από εκείνα της θερμοπληξίας.

Μιλώντας στο enikos.gr ο Στέλιος Λουκίδης, Πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) και Καθηγητής Πνευμονολογίας, τόνισε ότι «η ηλίαση και η θερμοπληξία είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις».

Πώς ξεχωρίζουμε την ηλίαση από την θερμοπληξία

Ο καθηγητής τόνισε ότι «ο ιδρώτας είναι η φυσική θερμορύθμιση του σώματός μας. Όταν το σώμα πάψει να παράγει ιδρώτα, τότε είναι πιθανό ένα άτομο να πάθει ηλίαση ή θερμοπληξία.

Μάλιστα δεν κινδυνεύουν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς αυτές έχουν οδηγίες να προστατευθούν. Συνηθέστερα, ηλίαση ή θερμοπληξία παθαίνουν τα άτομα που κάνουν σωματικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους ή άτομα που αθλούνται και δεν ενυδατώνονται σωστά».

Πώς ξεχωρίζουμε την ηλίαση από την θερμοπληξία

Όπως τόνισε ο κύριος Λουκίδης, «στην ηλίαση τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι η έντονη δυσφορία, ο πονοκέφαλος, οι μυϊκές κράμπες, η ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία, η εφίδρωση και η ζάλη.

Στη θερμοπληξία, η οποία είναι πολύ πιο σοβαρή κατάσταση, το άτομο μπορεί να έχει έντονη ζάλη και απώλεια συνείδησης. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι αν το άτομο βάλει θερμόμετρο εκείνη την ώρα το σώμα του θα έχει θερμοκρασία που μπορεί να φτάνει και τους και τους 41 βαθμούς».

Τρόποι αντιμετώπισης

«Στην περίπτωση της ηλίασης, το άτομο πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε δροσερό χώρο, να πλύνει το πρόσωπό του και το κεφάλι του, να βγάλει τα περιττά ρούχα και να ηρεμήσει. Εάν δεν συνέλθει ίσως χρειαστεί ιατρική αγωγή.

Αντίθετα, στην περίπτωση της θερμοπληξίας, απαιτείται άμεση μεταφορά του ατόμου σε νοσοκομείο για ιατρική αντιμετώπιση, με χορήγηση υγρών και την απαραίτητη ενδοφλέβια αγωγή καθώς δυνητικά το άτομα ίσως πάθει βλάβες καρδιαγγειακές, εγκεφαλικές και ίσως αναπνευστικές» συμπλήρωσε.