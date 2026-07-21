Μητσοτάκης: Σκοπός μας η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας προς όφελος κάθε Έλληνα

Με τη φράση του Όσκαρ Ουάιλντ ότι «αν έχεις εξαντλήσει το θέμα σου έχεις εξαντλήσει και το ακροατήριό σου» ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ομιλία του στην εκδήλωση που διοργάνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030.

Θέλοντας να αποκωδικοποιήσει τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης είπε ότι μια πολύ σοβαρή δουλειά έχει ξεκινήσει ήδη από το 2021, τόνισε ότι πειραματιστήκαμε με αυτή την έννοια ενός πιο μακροχρόνιου αναπτυξιακού σχεδιασμού με τον οποίο θα μπορούμε να θέτουμε κεντρικές προτεραιότητες σε ορίζοντα πενταετίας ως προς το εθνικό σκέλος των δημοσίων πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας για να χρηματοδοτήσουμε επενδύσεις στην πατρίδα μας.

Αρχικά θέλησε να σταθεί στο ύψος των πόρων που διαθέτουμε για το ΕΠΑ 2026-2030. Επεσήμανε ότι μιλάμε για 23 δισ. ευρώ και προφανώς δεν θα μπορούσαμε να διαθέσουμε αυτούς τους πόρους για ανάπτυξη και επενδύσεις αν δεν ήταν απόρροια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

«Η χώρα μας έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΟΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους και για κοινωνική πολιτική και για επενδύσεις. Κι αυτό θα έλεγα ότι είναι το επιστέγασμα, η καλύτερη απόδειξη μιας οικονομικής πολιτικής η οποία τελικά μπορεί και διαχέει τα οφέλη της ανάπτυξης προς όφελος όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Μια ανάπτυξη η οποία πρέπει να φθάνει και θα φθάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.