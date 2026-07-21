Eurostat: Στο 88,9% του ΑΕΠ το χρέος της ευρωζώνης – Υποχωρεί για 2ο συνεχόμενο 3μηνο στην Ελλάδα, αλλά παραμένει πρώτη στην ΕΕ

Αυξημένο για άλλο ένα τρίμηνο εμφανίζεται το δημόσιο χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον μέσο δείκτη της ευρωζώνης να σκαρφαλώνει στο 88,9% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Στον αντίποδα, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση σε ολόκληρη την ΕΕ -αν και παραμένει η πλέον υπερχρεωμένη χώρα της Ένωσης.

Η εικόνα στην ΕΕ και στην ευρωζώνη

Στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2026 ο δείκτης ακαθάριστου δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ (EA21) διαμορφώθηκε στο 88,9%, από 87,7% στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025. Στην ΕΕ των «27» ο αντίστοιχος δείκτης ανέβηκε από 81,8% σε 82,9%. Σε ετήσια βάση, η επιδείνωση είναι επίσης ορατή: πριν από έναν χρόνο ο δείκτης ήταν 87,2% στην ευρωζώνη και 81,4% στην ΕΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 η ζώνη του ευρώ αριθμεί πλέον 21 μέλη, με την ένταξη της Βουλγαρίας. Σε απόλυτα μεγέθη, το συνολικό χρέος της γενικής κυβέρνησης στην ευρωζώνη ξεπέρασε τα 14,2 τρισ. ευρώ, ενώ στην ΕΕ τα 15,7 τρισ. ευρώ.

Ως προς τη σύνθεση του χρέους, η συντριπτική πλειονότητα αφορά χρεόγραφα (84,3% στην ευρωζώνη, 83,6% στην ΕΕ), ακολουθούμενα από δάνεια (13,2% και 13,9% αντίστοιχα) και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, μετρητά και καταθέσεις (2,5% και στα δύο σύνολα).

Πηγή: Eurostat

Ποιες χώρες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος

Τα υψηλότερα ποσοστά χρέους προς ΑΕΠ στο τέλος του α΄ τριμήνου κατέγραψαν η Ελλάδα (143,5%), η Ιταλία (138,9%), η Γαλλία (117,6%), το Βέλγιο (109,1%) και η Ισπανία (101,6%). Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά είχαν η Εσθονία (25,2%), η Δανία (26,8%), η Βουλγαρία (28,5%) και το Λουξεμβούργο (29,2%).

Δεκαεπτά χώρες με άνοδο σε τριμηνιαία βάση

Σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2025, δεκαεπτά κράτη-μέλη εμφάνισαν αύξηση του δείκτη χρέους, οκτώ μείωση, ενώ ο δείκτης παρέμεινε σταθερός σε Λετονία και Τσεχία. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (+3,1 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λιθουανία (+2,9 μ.), το Λουξεμβούργο (+2,8 μ.), την Ιρλανδία (+2,2 μ.) και την Κροατία (+2,1 μ.). Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-2,6 μ.), τη Βουλγαρία (-1,3 μ.), τις Κάτω Χώρες (-1,0 μ.) και τη Σλοβενία (-0,9 μ.).

Σε ετήσια βάση, η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη μείωση

Συγκριτικά με το α΄ τρίμηνο του 2025, δεκαεννέα κράτη-μέλη κατέγραψαν αύξηση του δείκτη και οκτώ μείωση. Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Φινλανδία (+5,5 μ.), τη Βουλγαρία (+4,8 μ.), την Πολωνία (+4,5 μ.), τη Ρουμανία (+4,3 μ.) και τη Γαλλία (+4,0 μ.). Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη μείωση σε ολόκληρη την ΕΕ αφορά την Ελλάδα, με πτώση 9,4 μονάδων, ακολουθούμενη από την Κύπρο (-7,4 μ.), τη Σλοβενία (-4,8 μ.) και την Πορτογαλία (-3,9 μ.).

Η Ελλάδα πρώτη στο ύψος, πρώτη και στην αποκλιμάκωση

Η Ελλάδα διατηρεί την πρώτη θέση στην ΕΕ ως προς το ύψος του χρέους, με τον δείκτη στο 143,5% του ΑΕΠ. Ωστόσο, η δυναμική είναι σαφώς πτωτική: ο δείκτης υποχώρησε κατά 2,6 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (146,1%) και κατά εντυπωσιακές 9,4 μονάδες σε σχέση με ένα χρόνο πριν (152,9%), η μεγαλύτερη ετήσια μείωση που κατέγραψε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης.

Σε απόλυτους αριθμούς, το ελληνικό δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στα 360,1 δισ. ευρώ, από 362,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 και 366,3 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Πρόκειται για τη σπάνια περίπτωση χώρας όπου μειώνεται όχι μόνο ο δείκτης ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και το ονομαστικό ύψος του χρέους.

Χαρακτηριστική είναι, εξάλλου, η ιδιομορφία της σύνθεσης του ελληνικού χρέους: σε αντίθεση με τα περισσότερα κράτη-μέλη, όπου κυριαρχούν τα χρεόγραφα, στην Ελλάδα η μερίδα του λέοντος αντιστοιχεί σε δάνεια, ισοδύναμα με 101,7% του ΑΕΠ, αποτύπωμα των διαδοχικών προγραμμάτων στήριξης και των δανείων του EFSF από την περίοδο των μνημονίων.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Η γενικευμένη άνοδος των δεικτών χρέους σε ΕΕ και ευρωζώνη εγγράφεται σε ένα περιβάλλον αυξημένων δημοσιονομικών πιέσεων, με τις κυβερνήσεις να καλούνται να χρηματοδοτήσουν αμυντικές δαπάνες, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους σε συνθήκες υψηλότερων επιτοκίων σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ένωσης, με προεξάρχουσα τη Γαλλία, συνεχίζουν να τραβούν τον μέσο όρο προς τα πάνω.

Η ελληνική πορεία, αντιθέτως, δείχνει ότι ο συνδυασμός πρωτογενών πλεονασμάτων και ονομαστικής ανάπτυξης εξακολουθεί να αποδίδει στην αποκλιμάκωση του βάρους του χρέους, παρότι το απόλυτο μέγεθος παραμένει το υψηλότερο στην Ένωση.

Πηγή: ΕΡΤ