Κέιλι Χοτλ: Νεκρή σε τροχαίο στα 19 της η κωφή ηθοποιός του «Godzilla vs. Kong» – Η συγκλονιστική ανάρτηση του πατέρα της

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Σε τροχαίο δυστύχημα έχασε τη ζωή της η νεαρή ηθοποιός Κέιλι Χοτλ, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τις ταινίες «Godzilla vs. Kong» και «Godzilla x Kong: The New Empire».

Την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε ο πατέρας της, Τζόσουα Χοτλ, ο οποίος ανέφερε ότι η κόρη του σκοτώθηκε το πρωί της Τρίτης σε τροχαίο δυστύχημα στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Τα περισσότερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ηθοποιός ήταν 18 ετών. Ωστόσο, σύμφωνα με το προφίλ της στο IMDb, είχε γεννηθεί την 1η Μαΐου 2007, γεγονός που σημαίνει ότι ήταν 19 ετών.

Ο πατέρας της ανακοίνωσε τον θάνατό της στη νοηματική

Η Κέιλι Χοτλ ήταν κωφή και προερχόταν από οικογένεια κωφών πολλών γενεών. Ο πατέρας της γνωστοποίησε τον θάνατό της μέσω ενός βίντεο διάρκειας 23 λεπτών στο Facebook, χρησιμοποιώντας την Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα.

Στην ανάρτηση, η οποία έγινε από το Τέξας, έγραψε: «Κάνω μια πτήση που δεν θα ήθελα ποτέ να χρειαστεί να κάνω».

Η ηθοποιός φοιτούσε στην τελευταία τάξη του Texas School for the Deaf, στο Όστιν.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τη συγκλονιστική είδηση ότι μία από τις τελειόφοιτές μας, η Κέιλι Χοτλ, έχασε τραγικά τη ζωή της χθες σε τροχαίο δυστύχημα στο Φρέντερικ του Μέριλαντ», ανέφερε το σχολείο σε ανάρτησή του.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται με την οικογένεια, τους φίλους, τους συμμαθητές της και όλους όσοι τη γνώρισαν και την αγάπησαν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

Ο ρόλος της ως Τζία δίπλα στον Κονγκ

Η Χοτλ έγινε γνωστή το 2021, όταν υποδύθηκε την Τζία στην ταινία «Godzilla vs. Kong». Η ηρωίδα της ήταν ένα κορίτσι από το Νησί του Κρανίου, το οποίο επικοινωνούσε με τον Κονγκ μέσω της νοηματικής γλώσσας και διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Στην αρχή της ταινίας, η Τζία προσφέρει στον Κονγκ μια χειροποίητη κούκλα, ενώ στη συνέχεια αναπτύσσει έναν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό μαζί του.

Η νεαρή ηθοποιός επανέλαβε τον ρόλο της το 2024, στην ταινία «Godzilla x Kong: The New Empire». Και στις δύο παραγωγές, η Τζία βρισκόταν υπό την προστασία της Ιλίν Άντριους, την οποία υποδύθηκε η Ρεμπέκα Χολ.

Kaylee Hottle, la actriz sorda de 18 años nacida el 1 de mayo de 2008 en Atlanta, Georgia (EE.UU.), falleció hoy martes 21 de julio de 2026 en un accidente automovilístico fatal en Maryland, según confirmó su padre Joshua Hottle en un emotivo livestream en ASL y reportes de TMZ y… pic.twitter.com/EGzG5Cs9Of — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) July 21, 2026

Τα λόγια του Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ

Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ, ο οποίος συμπρωταγωνίστησε μαζί της στο «Godzilla vs. Kong», είχε αποκαλύψει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η Ρεμπέκα Χολ έμαθαν νοηματική γλώσσα προκειμένου να μπορούν να επικοινωνούν μαζί της εκτός γυρισμάτων.

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για την επαγγελματική της ωριμότητα, παρά το γεγονός ότι ήταν μόλις εννέα ετών την περίοδο των γυρισμάτων.

«Ήταν η πρώτη της ταινία. Ήταν εντυπωσιακό το πόσο άνετη αισθανόταν μπροστά στην κάμερα και πόσο γρήγορα καταλάβαινε τις οδηγίες του σκηνοθέτη», είχε δηλώσει.

Όπως είχε επισημάνει, η Χοτλ διέθετε εξαιρετική εκφραστικότητα, μεταφέροντας μέσα από το πρόσωπο και τις κινήσεις της τις λεπτές συναισθηματικές αποχρώσεις του χαρακτήρα της.

Η υποψηφιότητα στα Saturn Awards

Για την ερμηνεία της στο «Godzilla x Kong: The New Empire», η Κέιλι Χοτλ ήταν υποψήφια το 2025 για Saturn Award Καλύτερης Νεαρής Ερμηνεύτριας σε Ταινία, από την Ακαδημία Επιστημονικής Φαντασίας, Φαντασίας και Ταινιών Τρόμου.

Είχε επίσης εμφανιστεί το 2021 σε ένα επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς «Magnum P.I.» του CBS. Πριν ξεκινήσει την πορεία της στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, είχε συμμετάσχει σε διαφημιστικές καμπάνιες που απευθύνονταν στην κοινότητα των κωφών.

Η Χοτλ είχε γεννηθεί στην Ατλάντα και χειριζόταν με ευχέρεια την Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα.