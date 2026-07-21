Politico: Η Τουρκία βάζει «μπλόκο» σε συμφωνία του ΝΑΤΟ για δίκτυο καυσίμων 27 δισ. ευρώ ζητώντας ανταλλάγματα

Η Τουρκία αρνείται να εγκρίνει τον εκσυγχρονισμό του στρατιωτικού δικτύου αγωγών καυσίμων του ΝΑΤΟ, ύψους 27 δισ. ευρώ, επιχειρώντας την τελευταία στιγμή να αποσπάσει παραχωρήσεις από τη Συμμαχία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, το οποίο επικαλείται δύο διπλωμάτες του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Άγκυρα δεν έδωσε το «πράσινο φως» στη συμφωνία κατά τη συνεδρίαση των πρεσβευτών των 32 κρατών-μελών την περασμένη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι είχε επιτευχθεί προσωρινός συμβιβασμός νωρίτερα μέσα στον μήνα.

Ζητά προτεραιότητα για τα έργα στην Τουρκία

Η τουρκική πλευρά φέρεται να αξιώνει τα 21 έργα που προβλέπονται σε τουρκικό έδαφος να χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων του προγράμματος αναμένεται να διατεθεί μέσα στην πρώτη πενταετία.

«Απλώς θέλουν τα δικά τους έργα να προηγηθούν, σε βάρος πιο ώριμων σχεδίων άλλων συμμάχων. Φυσικά, η Ρωσία είναι αυτή που χαίρεται περισσότερο με αυτές τις καθυστερήσεις», ανέφερε ένας από τους διπλωμάτες.

Σχέδιο για επέκταση του δικτύου προς την ανατολική πτέρυγα

Οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε εντατικές διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία προβλέπει την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου αγωγών καυσίμων μήκους 10.000 χιλιομέτρων, που κατασκευάστηκε την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.

Το σχέδιο προβλέπει την επέκταση του δικτύου από τη Δυτική Ευρώπη προς τα νεότερα κράτη-μέλη της Συμμαχίας στην ανατολική και βόρεια Ευρώπη, στο πλαίσιο της ευρύτερης προετοιμασίας του ΝΑΤΟ για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, είχε δηλώσει ότι η συμφωνία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

«Οι σύμμαχοι κάνουν ένα ιστορικό βήμα για την ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού καυσίμων του ΝΑΤΟ, ώστε οι δυνάμεις μας να διαθέτουν την ενέργεια που χρειάζονται. Ενώ συνεχίζονται οι τελευταίες διαβουλεύσεις, γνωρίζουμε ότι αυτή η επένδυση των 27 δισ. ευρώ θα εκσυγχρονίσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων», είχε δηλώσει.

Πιθανή καθυστέρηση έως τον Σεπτέμβριο

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η στάση της Άγκυρας ενδέχεται να μεταθέσει την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον Σεπτέμβριο, όταν οι πρεσβευτές του ΝΑΤΟ θα επιστρέψουν στις εργασίες τους μετά τη θερινή διακοπή.

Πριν από τον προσωρινό συμβιβασμό, αρκετές χώρες είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για το ιδιαίτερα υψηλό κόστος του έργου, το οποίο χαρακτηρίζεται από διπλωμάτες ως το ακριβότερο κοινά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στην ιστορία του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, οι αντιρρήσεις κάμφθηκαν έπειτα από έντονες πιέσεις, κυρίως από τις χώρες της ανατολικής πτέρυγας, που ζητούσαν την ταχεία υλοποίησή του.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, ενώ η Συμμαχία παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Μαρκ Ρούτε για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του δικτύου καυσίμων.