Γιώργος Μπαρτζώκας: Συγκινήθηκε μιλώντας για τον πατέρα του – «Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για εμένα…»

Το βράδυ της Δευτέρας 20 Ιουλίου στη Δραπετσώνα, προβλήθηκε στο «Cine Μελίνα» το «Απόδραση από τα Βούρλα», ενώ υπήρξε και συζήτηση με τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ Στέλιο Κούλογλου και τον συγγραφέα Γιώργο Τσιρίδη, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Αφιέρωμα στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης». Στην εκδήλωση μίλησε και ο προπονητής του μπασκετικού Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας, καθώς ο πατέρας του, Ανδρέας Μπαρτζώκας, ήταν από τους πρωτεργάτες της απόδρασης των 27 από τις φυλακές των Βούρλων στη Δραπετσώνα.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε: «Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, τον Δήμο και τον δήμαρχο, για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι λίγο που είμαι εδώ. Είναι ένα πεδίο, που δεν έχω συνηθίσει να είμαι. Συνήθως μιλάω για άλλα πράγματα. Αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα για εμένα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Στέλιο που αποτύπωσε στην κάμερα και στην οθόνη, αυτή την ιστορική απόδραση, που θεωρείται μία από τις κορυφαίες αποδράσεις φυλακών, σε παγκόσμιο επίπεδο».

«Ήθελα να έρθω για να αποτίσω ένα φόρο τιμής τόσο στον πατέρα μου, που έχει πεθάνει δέκα χρόνια τώρα, αλλά και στους συντρόφους του. Όλοι αυτοί που μιλούσαν είναι οι παιδικές μου αναμνήσεις.

Μεγάλωσα με αυτούς και συγκινούμαι που το λέω. Ήταν ευκαιρία να δω ξανά και αυτούς και τον πατέρα μου να μιλάνε. Είχα δει το ντοκιμαντέρ αρκετά χρόνια πριν. Έχω ζήσει αυτή την ιστορία, μέσα από διηγήσεις και των ανθρώπων αυτών, αλλά και του ίδιου του πατέρα μου. Φυσικά είναι δύσκολο να αποτυπωθεί σε λόγια τι ακριβώς είναι αυτή η φάση που είδαμε», συνέχισε.

«Οι περισσότεροι από αυτούς ή και όλοι ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο»

Επιπλέον, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως: «Σκεφτείτε τι μπορεί να έδενε αυτούς τους ανθρώπους, όταν όλοι εμείς στο περιβάλλον μας θεωρούμε σημαντική μια αθλητική νίκη, μια εκδρομή, μια εμπειρία που ζούμε όλοι μαζί.

Σκεφτείτε τι έχουν ζήσει αυτοί τέσσερις μήνες. Τι στρες, τι άγχος είχαν, τι διακυβευόταν πίσω από αυτή την απόδραση. Καταρχήν διακυβευόταν το πιο σημαντικό για αυτούς, η απόρριψη από το ίδιο τους το κόμμα, γιατί το κόμμα ήταν αντίθετο στο να αποδράσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς ή και όλοι ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο. Αν δεν είχαν αποδράσει πιθανώς θα είχαν εκτελεστεί, κάποιοι από αυτούς εκτελέστηκαν, οι περισσότεροι όταν απέδρασαν έπειτα από λίγες ημέρες…

Ο πατέρας μου πήγε σε ένα σπίτι και σε δύο ημέρες τον κατέδωσαν και συνελήφθη ξανά. Οπότε για σκεφτείτε ότι ύστερα από τέσσερις μήνες, όλη αυτή τη διαδικασία και την ελευθερία, σε δύο μέρες ξαναμπήκε φυλακή. Κάποιοι εκτελέστηκαν, κάποιοι ήταν πιο τυχεροί έφυγαν στο εξωτερικό, κάποιοι έζησαν.

Με κάποιο τρόπο αποτύπωσαν μέσω του Στέλιου όλη αυτή την ιστορία, την μετέφεραν για να την ξέρουν και οι νεότεροι. Θα ήθελα να σας πω ένα ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να θυμηθώ αυτά τα πράγματα και να ξαναζήσω αυτή την εμπειρία. Και όλους εσάς που ένα βράδυ καλοκαιριού ήρθατε εδώ για να γνωρίσετε ένα μικρό μέρος της ιστορίας».