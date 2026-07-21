Χανιά: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την σύγκρουση των δύο πλοίων

Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη σύγκρουση του επιβατηγού «Έλυρος» και του φορτηγού «Ιωσήφ Κ.» στο λιμάνι της Σούδας, λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με το φορτηγό να μεταφέρει 14 βυτιοφόρα με καύσιμα, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματίες. Το Λιμενικό Σώμα διερευνά τα αίτια και τις ευθύνες του ατυχήματος, ενώ ο υπουργός Ναυτιλίας διέταξε ΕΔΕ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση του επιβατηγού «Έλυρος» και του φορτηγού «Ιωσήφ Κ.» στο λιμάνι της Σούδας βλέπει το φως της δημοσιότητας. Η σύγκρουση συνέβη λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης (21/7).
  • Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με τη δεξιά πλευρά της πλώρης του «Έλυρος» να προσκρούει στην αριστερή πλευρά του «Ιωσήφ Κ.», το οποίο μετέφερε και 14 βυτιοφόρα με καύσιμα. Οι επιβάτες παρακολουθούσαν έντρομοι.
  • Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματίες, ενώ το Λιμενικό Σώμα διερευνά τα αίτια και τις ευθύνες του ατυχήματος. Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, διέταξε ΕΔΕ.

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Νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την σύγκρουση των δύο πλοίων, λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης (21/7) στο λιμάνι της Σούδας.

Χανιά: ΕΔΕ για την σύγκρουση των δύο πλοίων – Κικίλιας: «Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή»

Είναι η στιγμή που το επιβατηγό «Έλυρος» και το φορτηγό «Ιωσήφ Κ.» συγκρούονται μέσα στο λιμάνι της Σούδας.

Στο βίντεο που μετέδωσε το MEGA αποτυπώνεται καρέ – καρέ η στιγμή που τα δύο πλοία πλησιάζουν σε απόσταση αναπνοής, με την σύγκρουση να είναι αναπόφευκτη. Οι επιβάτες έντρομοι παρακολουθούν το ένα πλοίο να προσκρούει στο άλλο. Οι σειρήνες άρχισαν να ηχούν.

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Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Η δεξιά πλευρά της πλώρης του επιβατηγού συγκρούστηκε με την αριστερή πλευρά της πλώρης του φορτηγού πλοίου, που σχεδόν διαλύθηκε. Το πλήρωμα του «Ιωσήφ Κ.» βρέθηκε σε κατάσταση πανικού, αφού το πλοίο μετέφερε ανάμεσα στα 89 αυτοκίνητα και 14 βυτιοφόρα με καύσιμα.

Το πλοίο «Έλυρος» είχε αποπλεύσει από το λιμάνι των Χανίων με 100 επιβάτες, 32 ΙΧ αυτοκίνητα και 74 φορτηγά, εκτελώντας δρομολόγιο προς τον Πειραιά. Την ίδια στιγμή, το φορτηγό «Ιωσήφ Κ.» πραγματοποιούσε ελιγμό, ώστε να δέσει στο λιμάνι.

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«Είναι πολύ νωρίς να αποδώσουμε ευθύνες, πρέπει να εξεταστούν με αντικειμενικότητα όλα τα στοιχεία δηλαδή: επικοινωνίες, οι οδηγίες του κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας του λιμένα», είπε ο ναύαρχος ε.α, Νίκος Σπανός.

«Για να λύσει το επιβατηγό να φύγει, να σηκώσει καταπέλτη και να λύσει τα σχοινιά, έχει πάρει άδεια για απόπλου, απ’ τον άνθρωπο που είναι εκεί. Και το φορτηγό για να του πει να μπει, κάποιος του έδωσε έγκριση», αναφέρει ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών.

«Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος… Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή», επισημαίνει ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας σε ανάρτησή του στο Χ.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματίες, ενώ λίγες ώρες αργότερα το «Έλυρος» απέπλευσε και αναμένεται να δέσει στον Πειραιά το βράδυ της Τρίτης.

Για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ το Λιμενικό Σώμα διερευνά τα αίτια και τις ευθύνες του ατυχήματος.

 

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