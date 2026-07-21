Ηλιάννα Ζέρβα: «Ούρλιαζα και έτρεχαν τα αίματα – Δεν κατέβηκε κανένας από το κατάστημα» – Τι είπε στο enikos.gr για την επίθεση που δέχτηκε από χελώνα

Η Ηλιάννα Ζέρβα λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την ονομαστική της εορτή, θέλησε να επισκεφτεί τη Μάνη για να περάσει κάποιες στιγμές ξεκούρασης. Ωστόσο, η αγαπημένη τραγουδίστρια, ενώ απολάμβανε τη θάλασσα στο Λιμένι, δέχτηκε επίθεση από χελώνα. Η καλλιτέχνις μιλάει στο enikos.gr για τα όσα έζησε, με την περιγραφή της να συγκλονίζει.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

«Εγώ την Παρασκευή είχα μία εκδήλωση στην Κύπρο. Όταν γύρισα λοιπόν, πήγα στη Μάνη να χαλαρώσω μία-δύο μέρες. Έμενα 40 λεπτά από το Λιμένι και όλοι μου είχαν πει ότι εκεί είναι εξαιρετικά, ότι θα περάσω τέλεια, και πήγα για μια βουτιά με τους φίλους μου.

Εκεί υπάρχουν συγκεκριμένα μαγαζιά. Ήξερα ότι έχει χελώνες η Μάνη γενικά, αλλά ότι δεν πειράζουν άνθρωπο. Όταν κάτσαμε λοιπόν, έπειτα από μισή ώρα έκανα μια βουτιά. Ωστόσο δεν είχα δει χελώνα στο σημείο.

Όταν μπήκα λοιπόν στη θάλασσα, έβγαζα βίντεο με τους φίλους μου. Δεν το είδα καν εγώ, ερχόταν από πίσω μου η χελώνα και σε κλάσματα δευτερολέπτου, την ώρα που ο φίλος μου με ειδοποίησε ότι είναι μια χελώνα πίσω μου, δεν πρόλαβα να γυρίσω και με άρπαξε στον μηρό», ανέφερε αρχικά η Ηλιάννα Ζέρβα στο enikos.gr.

Συνεχίζοντας, η ερμηνεύτρια εξήγησε πως: «Η συγκεκριμένη χελώνα ήταν σίγουρα 30-35 κιλά και πονούσα πάρα πολύ. Εκείνη την στιγμή λειτούργησα μηχανικά και στην προσπάθειά μου να βγάλω τον μηρό μου από το στόμα της, έβαλα το χέρι μου. Με κράτησε πολύ ώρα εκεί, για αυτό και έχω αυτό το σημάδι. Τώρα έχουν περάσει δύο μέρες και είναι ακόμα χειρότερο το σημάδι μου και το πρήξιμο.

Επειδή είναι πολύ δυνατή, τα δόντια της είναι σαν πέτρα. Αν ήταν δηλαδή πιο μαλακό το δέρμα ή ήταν ένα παιδάκι, θα είχε κόψει κομμάτι. Έβαλα το χέρι μου για να μου αφήσει τον μηρό μου, και στην προσπάθειά μου αυτή, μου δάγκωσε το δάχτυλό μου με δύναμη και αυτό ήταν το χειρότερο. Πόνεσα τόσο πολύ που σκέφτηκα ότι το δάχτυλό μου θα μείνει μέσα στο στόμα της. Αυτό συνέβη κάποια λεπτά, δεν είναι ότι με δάγκωσε και έφυγε.

Αφού είχε το δάχτυλό μου μέσα στο στόμα της, έβαλα το άλλο μου χέρι. Άρπαξε και δύο δάχτυλα από το άλλο μου χέρι, είναι σημαδεμένα και μελανιασμένα. Δεν είναι τόση η ζημιά σε αυτά τα δύο δάχτυλά μου. Όταν μου δάγκωσε τα χέρια, είδε ότι δεν μπορεί να φάει και έφυγε».

«Είχα ειρωνικό ύφος από τους καταστηματάρχες»

Περιγράφοντας τα όσα έγιναν μετά την επίθεση, η Ηλιάννα Ζέρβα είπε στο enikos.gr ότι: «Εγώ εκείνη την στιγμή βγήκα με φόρα έξω, έκλαιγα, ούρλιαζα και έτρεχαν τα αίματα. Από το κατάστημα στο οποίο καθόμασταν, δεν κατέβηκε κανένας υπεύθυνος, κανένας καταστηματάρχης… Κανένας! Σας το λέω και πραγματικά ανατριχιάζω. Δεν υπήρξε καμία πρώτη βοήθεια, τίποτα. Ήταν οργανωμένη παραλία, έχει συγκεκριμένα μαγαζιά στο Λιμένι. Ήταν απολύτως οργανωμένη και με είδαν και δεν με βοήθησε κανένας από το μαγαζί.

Ήρθαν οι λουόμενοι, με βοήθησαν με πάγο, μία φυσικοθεραπεύτρια έτυχε να είναι ανάμεσα στον κόσμο και μου κρατούσε τον πάγο στο ισχίο μου και στα δάχτυλά μου, γιατί είχα πεθάνει στον πόνο. Ανεβαίνοντας τα σκαλιά είχα και ειρωνικό ύφος από τους καταστηματάρχες, του τύπου: “Εντάξει μωρέ, πηγαίντε στον γιατρό, έχουν συμβεί ξανά περιστατικά. Πηγαίντε στον γιατρό και δεν είναι κάτι, θα περάσει”.

Τους απάντησα: “Είστε σοβαροί; Αν ήταν ένα παιδάκι τι θα γινόταν;”. Έκανα τον σταυρό μου, πραγματικά σας λέω, που δάγκωσε εμένα. Αν ήταν ένα παιδάκι, ένας ευπαθής άνθρωπος που έχει πρόβλημα, αιμάτωμα στο πόδι του, θα είχε κοπεί κομμάτι. Έχω καταγραφικό υλικό, ότι κοντά στο μαγαζί δεν υπήρχε σήμανση που να λέει ότι εκεί υπάρχει συγκεκριμένη χελώνα που δαγκώνει. Γιατί έχουν γίνει και άλλα περιστατικά, απλά δεν το γνωρίζει ο κόσμος».

«Αυτό γίνεται στη συγκεκριμένη παραλία, επειδή υπάρχει άνθρωπος που την ταΐζει πρωί-μεσημέρι-βράδυ. Η χελώνα έχει γίνει τεράστια. Είναι στο φυσικό της περιβάλλον και ξέρουμε ότι έχει χελώνες στη περιοχή. Αλλά αφού η συγκεκριμένη έχει κάνει και άλλα τέτοια περιστατικά, έχει δαγκώσει κόσμο που έχει πάει στο νοσοκομείο, και ευτυχώς είναι μεγάλος κόσμος σαν και εμένα, και δεν είναι κανένα παιδάκι, θα έπρεπε να βάλουν μία ταμπέλα απ’ έξω που να ενημερώνουν τους λουόμενους να προσέχουν.

Την ταΐζει ο συγκεκριμένος κύριος και υπάρχει περίπτωση να δαγκώσει άνθρωπο. Γιατί δεν κάνει να ταΐζεις θαλάσσια χελώνα. Για αυτό πειράζει το ζώο, δεν φταίει εκείνο γι’ αυτό που έγινε. Φταίει αυτός ο άνθρωπος, γιατί κάνει το εφέ του, την ταΐζει μπροστά στον κόσμο για να έχει δουλειά. Θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο. Γιατί εγώ να μείνω χωρίς δάχτυλο, επειδή αυτοί όλοι τους είναι απάνθρωποι;», πρόσθεσε.

«Πήγα στο Κέντρο Υγείας και μου είπε μάλιστα η γιατρός ότι έχει κόψει κομμάτι εκεί η συγκεκριμένη χελώνα ξανά. Μου έχουν γράψει αντιβίωση, έχω δεμένο το χέρι μου γιατί έχω πάθει κάταγμα, και είναι μεγάλο το σοκ που πέρασα.

Δεν σκέφτομαι να κινηθώ νομικά εναντίον του μαγαζιού ή του ανθρώπου που την ταΐζει. Σκέφτομαι να το μάθει όλος ο κόσμος, να μην πηγαίνει κανένας. Να πηγαίνουν να πίνουν τον καφέ τους και να μην κολυμπάει κανένας. Να ξέρουν την αντιμετώπιση και τι άνθρωποι υπάρχουν εκεί συγκεκριμένα. Αυτό με νοιάζει πιο πολύ. Δεν ξέρω αν θα κινηθώ νομικά αυτή την στιγμή», κατέληξε η γνωστή καλλιτέχνις.