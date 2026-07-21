Λορέντζο Καριέρε: Συγκλονίζει ο γιος του – «Η απουσία σου άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς και τίποτα»

Μία συγκλονιστική ανάρτηση πραγματοποίησε στο Instagram την Τρίτη 21 Ιουλίου, ο Ρομπέρτο Καριέρε, γιος του Λορέντζο Καριέρε, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πολυαγαπημένου του πατέρα.

Ο Ρομπέρτο Καριέρε, στο post του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ανέβασε μία φωτογραφία του Λορέντζο Καριέρα. Στη λεζάντα της ανάρτησής του, αναφέρθηκε με πολύ συγκινητικά λόγια στον πατέρα του, τονίζοντας ότι: «Μου λείπεις όσο δεν μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις».

Συγκεκριμένα, ο γιος του Λορέντζο Καριέρε έγραψε: «Υπάρχουν άνθρωποι που, ακόμα κι όταν φεύγουν, δεν σταματούν ποτέ να φωτίζουν τον κόσμο μας. Έτσι ήσουν κι εσύ μπαμπάκα μου. Ήσουν το φως που έμπαινε ακόμα και στο πιο σκοτεινό δωμάτιο, η ζεστασιά που έδιωχνε κάθε φόβο και η δύναμη που μας κρατούσε όρθιους.

Ήσουν πάνω απ’ όλα οικογενειάρχης. Ένας άνθρωπος που έβαζε πάντα την οικογένειά του πρώτη, που στεκόταν δίπλα μας σε κάθε δυσκολία, σε κάθε δάκρυ, σε κάθε αγώνα. Δεν μας άφησες ποτέ να νιώσουμε μόνοι, γιατί ήσουν πάντα εκεί… με μια αγκαλιά, έναν καλό λόγο, ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη.

Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου. Τίποτα δεν είναι πια όπως πριν. Η απουσία σου άφησε ένα κενό που δεν μπορεί να γεμίσει κανείς και τίποτα. Κι όμως, μέσα στον πόνο, η αγάπη σου εξακολουθεί να με κρατά όρθιο και να μου θυμίζει πόσο ευλογημένος ήμουν που σε είχα πατέρα.

Η αγάπη σου δεν έφυγε ποτέ. Ζει μέσα στις καρδιές μας, στις αξίες που μας δίδαξες, στις αναμνήσεις που έγιναν η πιο πολύτιμη κληρονομιά μας.

Μου λείπεις όσο δεν μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Μα κάθε φορά που κοιτάζω τον ουρανό, ένα από τα αστέρια λάμπει λίγο πιο δυνατά… γιατί ξέρω πως είσαι εσύ, που συνεχίζεις να μας προσέχεις.

Για πάντα ο ήρωάς μας. Για πάντα ο πατέρας. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε… θα σ’ αγαπώ με όλη μου την ψυχή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ρομπερτο Καρριερε (@_r0b.cr)

Υπενθυμίζεται ότι ο Λορέντζο Καριέρε είχε γίνει ευρέως γνωστός μέσα από το ριάλιτι του Mega «Bar». Αργότερα είχε ασχοληθεί και με την μουσική, μέσα από το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα». Εδώ και αρκετά χρόνια είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, δημιουργώντας μία πιο ήσυχη ζωή με την σύζυγό του Έλενα Κατραβά, και τους γιους τους, τον Αλεσάντρο και τον Ρομπέρτο.