Ρόμπι Γουίλιαμς: Απάντησε στις φήμες ότι έπεσε… κοκαϊνη από το ρουθούνι του στον τελικό του Μουντιάλ – BINTEO

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Μια αμήχανη στιγμή που έγινε αμέσως viral στα social media κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στον τελικό του Μουντιάλ 2026 αποφάσισε να διακωμωδήσει ο Ρόμπι Γουίλιαμς.

Ο 52χρονος σταρ έδωσε τη δική του απάντηση σε εκείνουν που υπέθεσαν ότι μια λευκή ουσία –κοκαΐνη– έπεσε από τη μύτη του, ξεκαθαρίζοντας την αλήθεια με το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

Το περιστατικό και η απάντηση

Ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης του αγώνα της Κυριακής, αλλά αργότερα, ενώ συνομιλούσε με τους σχολιαστές, οι θεατές παρατήρησαν ένα λευκό αντικείμενο να πέφτει από το ρουθούνι του, με τον ίδιο να το απομακρύνει γρήγορα από το μικρόφωνο.

🔺Robbie Williams and a suspicious white substance that just wouldn’t go away during the World Cup final coverage pic.twitter.com/Ai8KD8Hdcp — Southampton Times (@sotontimes) July 20, 2026



Τη Δευτέρα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram τρολάροντας το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, αναφέροντας ότι επρόκειτο για καραμέλα μέντας που έπεσε από το στόμα του και ζητώντας χιουμοριστικά συγγνώμη επειδή ήταν «βαθιά επαγγελματικά απαράδεκτος».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε «Mόλις ξύπνησα και νιώθω… Mint [σ.σ. λογοπαίγνιο: φρέσκος / σαν μέντα]».

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Προσποιούμενος τον σοβαρό στο βίντεο, δήλωσε στους followers του: «Θα ήθελα απλώς να ζητήσω συγγνώμη για το αντικείμενο που έπεσε πάνω στο μικρόφωνο χθες. Ήταν βαθιά επαγγελματικά απαράδεκτο και ο κόσμος ανησύχησε για μένα. Αλλά είναι εντάξει, γιατί είχα αρκετές».

Στη συνέχεια, άνοιξε το στόμα του δείχνοντας ότι είχε μέσα πολλές ακόμη καραμέλες μέντας.

Η εμφάνιση στον τελικό και η σύγκριση με τους «Sopranos»

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς άνοιξε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με ένα εντυπωσιακό pregame σόου το βράδυ της Κυριακής στο στάδιο MetLife στο Νιου Τζέρσεϊ, ξεσηκώνοντας το κοινό στη σκηνή μαζί με τη Νικόλ Σέρζινγκερ και τη Λάουρα Παουζίνι.

Εμφανίστηκε με μια λαμπερή μπλε φόρμα Adidas με παγιέτες, ενώ στη συνέχεια άλλαξε γρήγορα ρούχα για να παρακολουθήσει τον αγώνα μαζί με τη σύζυγό του, Άιντα Φιλντ.

Η εμφάνισή του προκάλεσε συγκρίσεις με έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της τηλεόρασης, καθώς αρκετοί χρήστων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν ότι η φόρμα του έμοιαζε εκπληκτικά με εκείνη που φορούσε ο γκάνγκστερ Πόλι «Walnuts» Γκουαλτιέρι στην σειρά «The Sopranos» του HBO (1999–2007).

Robbie Williams homage to Paulie Walnuts at the World Cup Final in New Jersey pic.twitter.com/B5gYqwrrY3 — Sopranos World (@SopranosWorld) July 19, 2026



Ο Πόλι ήταν ένας από τους μπράβους του Τόνι Σοπράνο στη σειρά και αργότερα έγινε αρχηγός στην εγκληματική οικογένεια DiMeo στην προσπάθειά του να κερδίσει την έγκριση του αρχηγού της οικογένειας.

Ήταν γνωστός για τα γκρίζα μαλλιά στους κροτάφους, τις χρυσές αλυσίδες και τις ατάκες του, ενώ τον υποδύθηκε ο Τόνι Σίρικο, ο οποίος απεβίωσε το 2022.